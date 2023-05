Fisioterapista dell’ospedale campione d’Italia di scherma per non vedenti

di Giacomo Niccolini

Ha 50 anni ed è solo pochi mesi che ha preso la spada in mano. Ma al collo è già riuscito a mettersi la medaglia di campione d’Italia di scherma per non vedenti assoluti guadagnata a suon di stoccate a Santa Venerina, in Sicilia, domenica 21 maggio. Lui è Andrea Pesaresi, romagnolo d’origine, ma livornese d’adozione da quando ha ormai ha sposato la sua dolce metà Antonella e vive qui in città nella nostra Livorno dove lavora anche come fisioterapista ospedaliero. “Sono in aspettativa dal lavoro e mi sono potuto permettere di allenarmi come si deve per questo appuntamento – spiega Pesaresi a QuiLivorno.it – A luglio tornerò a lavoro e sarò ancora più motivato grazie a questo splendido traguardo raggiunto grazie alla scherma. Ho iniziato a settembre 2022 al Circolo Scherma Navacchio dove, due volte a settimana prendendo l’autobus da Livorno con cambio a Tirrenia, vado ad allenarmi. Ho iniziato con questo sport perché era un po’ che ero fermo fisicamente e, frequentando la spiaggia dei non vedenti a Tirrenia, ho incontrato un 65enne di Bologna campione di scherma del passato, che mi ha suggerito di provare. Così, grazie a lui e insieme a lui, ho intrapreso questa avventura. Avevo già fatto qualche gara ufficiale ma è la prima medaglia d’oro che riesco a conquistare”.

La scherma per non vedenti si tira solo di spada e in pedana seguendo una striscia per terra dove uno dei due piedi deve essere sempre appoggiato. La stoccata poi è considerata valida se se solo se si tocca prima il ferro dell’avversario prima di andare a bersaglio.

Andrea Pesaresi alla sua prima stagione in pedana ha dunque battuto il detentore del titolo Alessandro Buratti della Pro Patria Busto Arsizio. Una soddisfazione enorme e un titolo raggiunto all’età di 50 anni. “La categoria assoluti per la scherma non vedenti – spiega Pesaresi – include dal 18enne al 75enne. Al momento non siamo ancora paralimpici perché non molte nazioni ancora la praticano. Sarebbe bello un giorno poter diventare a cinque cerchi”.

