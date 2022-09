Flaminia-Us Livorno 0-1. Vittoria all’esordio per gli amaranto

Lorenzo Collacchioni, allenatore dell’Us Livorno. Oggi per lui è l’esordio in Serie D da mister

Decisivo il rigore procurato da Neri e trasformato da Frati, appena entrato. Gli amaranto reggono l'assalto finale dei laziali grazie ad un ottimo Fogli e ad una difesa solida e attenta. Positivi Neri, Giampà e Luci, da rivedere Lucarelli e Rodriguez

di Lorenzo Evola

Buona la prima per gli amaranto di mister Collacchioni che espugnano il Madami di Civita Castellana e ottengono i primi tre punti della stagione. Decisivo il rigore di Frati, subentrato nella ripresa, ma è da sottolineare il gran lavoro della retroguardia guidata da Giampà, in grado di mettere a tacere gli sporadici spunti dei dirimpettai laziali.

Primo tempo giocato a ritmi elevati ma con rare occasioni da gol, tranne quella capitata sui piedi di Rodriguez che da pochi passi calcia alle stelle un comodo tap-in. Flaminia pericoloso solo allo scadere della prima frazione, con una mischia su calcio d’angolo sulla quale però nessuno riesce a concludere verso la porta di un sicuro Fogli.

Nella ripresa i primi cambi e un Livorno più verticale e aggressivo, vicino al vantaggio prima con Rodriguez e poi con Pecchia che sprecano un paio di ghiotte occasioni. Vantaggio che arriva, invece, grazie ad un calcio di rigore conquistato da Neri e realizzato da Frati, il quale calcia male ma riesce a ribattere in rete la respinta di Della Pina. Scontato l’assalto finale della truppa di Onofri, ma gli amaranto resistono senza particolari problemi e tornano a casa con il bottino pieno. Una vittoria arrivata nonostante i numerosi infortuni, soprattutto nel reparto offensivo, e in un campo tutt’altro che facile per qualsiasi squadra. Un esordio positivo, dunque, che fan ben sperare Collacchioni e tifosi in vista dei prossimi impegni.

Le formazioni

Flaminia(4-3-3): Della Pina; Rizzo (dal 60’Bucca), Gasperini, Fumanti, Mattia; Marchi, Sabbatini (dal 83′ Cruz), Garufi; Sirbu, Sciamanna (dal 63′ Abreu), Barduani (dal 56′ Ancillai).

Livorno(3-4-1-2): Fogli; Fancelli, Giampà, Giuliani; Pecchia (dal 78′ Belli), Cretella, Luci, Lucarelli (dal 53′ Karkalis); Maresca (dal 45’Ivani e dal 86′ Bruno); Neri, Rodriguez (dal 67′ Frati).

Le pagelle:

Fogli 6.5: Ha solo vent’anni ma a vederlo oggi in porta non si direbbe. Attento sulla punizione di Sciamanna e sicuro nelle prese alte. Infonde sicurezza.

Fancelli 6: Fa il suo, come braccetto di destra. Dalle sue parti non passa quasi niente.

Giampà 7: Leader di una retroguardia amaranto praticamente perfetta. Annulla Sciamanna e si immola ogni volta che può. Insuperabile.

Giuliani 6.5: Sirbu all’inizio gli crea qualche grattacapo, ma si riprende in fretta e non sbaglia più niente.

Pecchia 6: Intraprendente nella prima mezz’ora, poi si gestisce. Prova comunque positiva, peccato quel pallonetto fuori di poco nella ripresa. (Dal 78’ Belli sv).

Cretella 6: Bene insieme a Luci in interdizione, prova di sostanza là mezzo, ma non disdegna anche qualche sortita in avanti.

Luci 6.5: Capitano di mille battaglie, oggi calamita di molti palloni che passano a centrocampo. Fa sentire la sua presenza con esperienza e senso della posizione.

Maresca 6: Si posiziona alle spalle del duo d’attacco ma fatica a sgusciare via tra le maglie del Flaminia. Da rivedere ma tutto sommato sufficiente. (dal 45’ Ivani 5.5: Non convince nella mezz’ora in cui resta in campo. Un po’ troppo timido sulla destra. Dal 86’ Bruno sv).

Lucarelli 5.5: Tanta corsa ma poca qualità per il giovane esterno livornese. Non riesce a sfondare, ma avrà modo e tempo per rifarsi. (dal 53’ Karkalis 6: Si dedica più a contenere che a proporsi in avanti, ma lo fa con buoni risultati).

Neri 6.5: Buon inizio, poi si eclissa un po’ dalla partita per poi rientrarvi nel momento decisivo. Conquista il rigore della vittoria e si sacrifica fino alla fine nonostante i crampi.

Rodriguez 5: Non sta bene e si vede. Sciupa una ghiotta occasione nel primo tempo e in generale non impensierisce quasi mai la difesa laziale. Ha bisogno di ritrovare la giusta condizione. (Dal 67’ Frati 6.5: Non calcia un rigore da manuale ma è lesto sulla respinta che vale i tre punti. Oggi basta così.)

Collacchioni 6.5: Deve far fronte all’emergenza infortuni, tuttavia la squadra in campo è ordinata e con le giuste distanze tra i reparti. In attesa del recupero di tutti gli elementi, può ritenersi soddisfatto

Qua sotto la cronaca LIVE del match

L’arbitro fischia la fine, gli amaranto espugnano il Madami grazie al rigore di Frati! 95' Assalto finale dei padroni di casa, Livorno arroccato in difesa 90' Ultimi minuti di partita, il Flaminia prova il forcing ma gli amaranto si difendono con ordine 86' Collacchioni inserisce Bruno per uno spento Ivani 79' GOOOOOOOLLLL! HA SEGNATO FRATI!! L’attaccante si fa parare la conclusione dagli undici metri, ma respinge in rete la respinta di Della Pina. Amaranto in vantaggio 78' RIGORE PER IL LIVORNO! Neri steso nettamente in mezzo all’area, l’arbitro indica il dischetto 67' Cambio per il Livorno, entra Frati per Rodriguez 66' Pecchia scatta in profondità e prova il pallonetto che termina a di poco a lato 64' Rodriguez, lanciato in porta da Pecchia, viene anticipato dall’uscita di Della Pina 60' Altri cambi per il Flamina, entrano Abreu e Bucca al posto di Sciamanna e Rizzo 56' Cambio anche per Onofri, Ancillai sostituisce Barduani 55' Giampà sfiora il vantaggio con una botta al volo su calcio d’angolo 53' Secondo cambio in casa amranto, Karkalis prende il posto di Lucarelli 51' Ammonito Gasperini per un colpo ai danni di Giampà 46' Fogli si allunga sulla punizione di Sciamanna. Sull’angolo successivo altro batti e ribatti in area con il Flaminia che non riesce a concludere in porta Comincia la ripresa! 45' Primo cambio per Collacchioni che inserisce Ivani per Maresca 45′ Squadre negli spogliatoi dopo un primo tempo intenso ma avaro di occasioni, eccezion fatta per la ribattuta a botta sicura di Rodriguez, terminata però oltre la traversa 45' Mischia in area di rigore amaranto, palla che viene allontanata a pochi passi dalla linea di porta 40' Ritmi calati in questo finale di primo tempo, squadre che faticano a rendersi pericolose 29' Clamorosa occasione fallita da Rodriguez che spara alle stelle una respinta di Della Pina 25' Sciamanna sfiora di testa a pochi passi dalla porta 13' Ammonito Maresca che ferma un contropiede avversario 8' Ancora Cretella pericoloso di testa, palla fuori di poco 5' Cretella riceve in area di rigore ma non riesce a concludere verso la porta 1′ l’arbitro fischia l’inizio!

