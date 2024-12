Flaminia – Us Livorno 1-2. Russo e Rossetti regalano altri tre punti agli amaranto!

Quarta vittoria di fila in trasferta per la truppa di Indiani, corsara in quel di Civita Castellana grazie ai sigilli dei due attaccanti. A nulla serve il rigore di Benedetti che accorcia le distanze nell'ultimo terzo di gara. Mvp i due marcatori, gran prova di Currarino in mediana. Bocciato Regoli

di Lorenzo Evola

La corsa continua. Gli uomini di Indiani espugnano il Turiddu – Madami grazie ai timbri di Russo (finalmente decisivo) e del solito Rossetti (sesto centro in campionato), figli di una prestazione più che convincente degli amaranto in terra laziale, macchiata soltanto dal rigore concesso da Cardelli e trasformato da Benedetti a venti minuti dalla fine. Luci e compagni bissano dunque il rotondo successo di settimana scorsa contro il Terranuova Traiana e mantengono la propria imbattibilità lontano dalle mura del Picchi. In virtù dei risultati dagli altri campi, resta immutata la classifica del girone E, con i labronici a +5 dal Seravezza in seconda posizione e a nove lunghezze di vantaggio dal Grosseto, in netta ripresa dopo il pessimo avvio di stagione.

Primo tempo fin da subito a tinte amaranto. Dopo cinque giri d’orologio Russo crea scompiglio nella retroguardia di casa ma non riesce a concludere di fronte a De Fazio. Poco più tardi è ancora Russo a sfiorare il vantaggio ma un intervento provvidenziale di Benedetti vanifica l’iniziativa labronica. Al terzo tentativo però il numero 10 amaranto sblocca il match. Sulla trequarti Currarino tocca per l’ex Lucchese che non ci pensa due volte a sparare un destro ben piazzato all’angolino, imparabile per De Fazio. Un gol che esalta ancor di più la truppa di Indiani, assoluta padrona del campo e pericolosa con Rossetti (sinistro alto sopra il montante), Currarino (impreciso da ottima posizione) e ancora Russo (acrobazia che non sorprende De Fazio), davvero scatenato nella prima metà di gara. Lo 0-2 tuttavia non arriva e gli amaranto tornano negli spogliatoi in vantaggio di una sola lunghezza. Padroni di casa semplicemente non pervenuti dalle parti di Cardelli se non per un destro da fuori di Casoli facilmente disinnescato dall’estremo difensore labronico.

La ripresa si apre sulla falsariga della prima frazione e il raddoppio amaranto non è che un’inevitabile conseguenza. Allo scoccare del 50′ infatti, Rossetti riceve da Risaliti, controlla in area, si gira e scarica di destro una conclusione sul secondo palo che non lascia scampo a De Fazio. Il Flaminia accusa il colpo, dall’altro lato i labronici non accennano ad abbassare i giri del motore e sfiorano addirittura il tris con Russo, il quale con una magia si libera di due uomini ma poi venendo murato poi al momento del dunque. Come un fulmine a ciel sereno però, a venti minuti dal triplice fischio, ecco l’episodio che cambia l’inerzia del match. I padroni di casa si involano in contropiede – anche se sono veementi le proteste amaranto per un offside non segnalato -, Ciganda riceve in area ma viene colpito da Cardelli in uscita. Restano dubbi anche sul contatto tra i due ma il direttore di gara punisce l’intervento dell’estremo difensore ed assegna il penalty. Dagli undici metri si presenta Benedetti che non sbaglia e accorcia le distanze. Il gol incoraggia i rosso blu che alzano il proprio baricentro, ma a conti fatti la retroguardia di Indiani regge senza troppi patemi l’urto degli assalti estemporanei del fronte offensivo laziale. E così il risultato non muta fino al triplice fischio.

Una vittoria importante quella degli amaranto, costretti a tornare a casa con il bottino pieno per non ridurre il margine di distanza dalle altre pretendenti, soprattutto da quel Grosseto che ultimamente pare aver trovato la retta via (5 vittorie consecutive). Adesso il turno infrasettimanale di Coppa Italia Serie D contro il Gavorrano per Luci e compagni, attesi poi dalle ultime tre – non troppo temibili – uscite del 2024 (Sangiovannese, Foligno e Figline). Vietato arrendersi insomma.

Le pagelle:

Cardelli 6: Praticamente inoperoso fino all’occasione del rigore, sul quale non pare commettere un’ingenuità, anzi. Comunque un episodio che si non si rivelerà decisivo.

D’Ancona 6: Schierato ancora come braccetto di destra, commette qualche sbavatura in fase di possesso ma non soffre granchè in marcatura. Sufficiente.

Risaliti 6.5: Copia e incolla dei compagni di reparto, mette la museruola ai dirimpettai laziali dimostrando ancora una volta la sua affidabilità. Entra pure nel raddoppio Rossetti, a coronare un pomeriggio più che positivo.

Borri 6: Tiene tutto sommato bene al centro della retroguardia. Dubbi sulla regolarità dell’azione che porterà al rigore di Benedetti ma in quel caso l’errore è dell’intero reparto (dal 72’ Brenna 6: Solido nel finale quando il Flaminia prova a farsi vedere dalle parti di Cardelli).

Marinari 6: Ennesima prova all’insegna della generosità. Percorre svariati chilometri sulla corsia di destra dove, specie nella prima metà di gara, si rende protagonista di alcuni spunti interessanti (dal 85’ Bellini sv)

Hamili 6.5: Domina a centrocampo anche senza il fidato compagno di battaglia Bellini, è il fulcro della manovra amaranto e nel finale ci prova anche da fuori area senza fortuna.

Currarino 6.5: Gran bella prova quella del numero 32, che fa le veci di Bellini e forma una cerniera di qualità e quantità con Hamlili. Suo l’assist per Russo, si conferma tra i migliori anche nella ripresa gettando il cuore oltre l’ostacolo in mezzo al campo. Ritrovato.

Calvosa 6: Spinta continua lungo l’out di sinistra, pennella cross invitanti con il mancino e copre bene la sua zona di competenza in fase difensiva. Ha qualche colpa in occasione dell’azione del rigore di Benedetti ma il sospetto del fuorigioco resta.

Regoli 5.5: Forse l’unica nota stonata della formazione labronica. Avulso dalla manovra, mai pericoloso negli ultimi venti metri, fatica a trovare varchi nella retroguardia laziale. Non sfrutta la chance concessa da Indiani (dal 72′ Dionisi 6: una punizione pericolosa e qualche prezioso corner guadagnato nel finale)

Russo 7: Tra i più attivi sin dal primo minuto, ha voglia di riscattare qualche uscita non proprio convincente e si vede. Porta avanti i suoi con un bel destro da fuori area, poi ci riprova in acrobazia ma De Fazio non si fa sorprendere. Altre magie nella ripresa, va vicino alla doppietta personale, una deviazione gli strozza l’urlo in gola (dal 85’ Malva sv)

Rossetti 7: Nella prima frazione si nota soprattutto per il lavoro di sponda e un sinistro alto sopra la traversa. All’alba della ripresa trova invece il raddoppio con un destro preciso che non lascia scampo a De Fazio e da lì sale di tono, dimostrando una forma fisica in miglioramento.

Indiani 6.5: Decide di cambiare un po’ le carte in tavola inserendo Currarino, Borri e Regoli dal 1′ e alla fine ha ragione. La sua è ormai una squadra consapevole dei propri mezzi, cinica e capace di gestire i momenti nei 90′. Si gode l’imbattibilità esterna e un gap dalle inseguitrici che, di questo passo, è destinato ad allungarsi.

Le formazioni ufficiali:

Flaminia (4-3-3): De Fazio; Igini, Lo Zito, Paramatti, Mariani; Mattei, Benedetti, Malaccari; Casoli, Ciganda, Sirbu.

Us Livorno (3-4-2-1): Cardelli; D’Ancona, Borri (dal 72′ Brenna), Risaliti; Marinari (dal 85′ Bellini), Hamlili, Currarino, Calvosa; Regoli (dal 72′ Dionisi), Russo (dal 85′ Malva); Rossetti.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Triplice fischio al Turiddu – Madami. Altro successo in trasferta per gli amaranto. Russo e Rossetti vanificano il rigore di Benedetti 90' Saranno sei i minuti di recupero 88' Celentano si invola davanti a Cardelli ma perde il controllo della sfera e favorisce il recupero di Brenna 85' Spazio anche per Malva e Bellini al posto di Russo e Marinari 83' Sinistro da fuori di Hamlili, palla larga 80' Fallo di Dionisi, punizione da posizione pericolosa per il Flaminia 78' Dionisi ci prova direttamente da punizione, si rifugia in corner De Fazio 74' Calvosa centra per Russo che calcia a botta sicura, tiro deviato in corner 72' Dentro Dionisi e Brenna per Regoli e Borri 67' GOL DEL FLAMINIA! Bendetti non sbaglia dagli undici metri, padroni di casa che accorciano le distanze 64' RIGORE PER IL FLAMINIA. Cardelli travolge in uscita Ciganda, il direttore di gara indica il dischetto 62' Benedetti stende Risaliti, punizione per gli amaranto 56' Altra magia di Russo che dribbla due uomini sulla destra e si invola in area, salvataggio di Paramatti che allontana la minaccia 53' Tocco di mano di un difensore del Flaminia, punizione interessante per gli amaranto 49' GOLLL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO ROSSETTI! Risaliti tocca per Rossetti che si gira in area e trafigge De Fazio con un destro che si spegne sul secondo palo. 47' Nessun cambio da entrambe le parti 46' Tiro cross di Mattei, palla alta sopra la traversa Comincia la ripresa al Madami Termina il primo tempo al Madami. Livorno in vantaggio grazie al timbro di Russo 45' Ultimi scampoli di un primo tempo nettamente a tinte amaranto 43' Russo in acrobazia, controlla De Fazio. Gran partita fin qui del fantasista amaranto 41' Ci prova anche Currarino, palla alta 35' Amaranto ancora in pressing offensivo, si chiude nella propria area il Flaminia 31' Ammonito Ciganda per un fallo su Marinari 29' Amaranto in pieno controllo delle operazioni e proiettati ancora in avanti alla ricerca del raddoppio. Ci prova Rossetti, palla oltre il montante 25' Atterrato Rossetti, punizione per gli amaranto 22' GOOOL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO RUSSO! Azione manovrata degli amaranto, Currarino tocca per Russo che fa partire un missile da fuori area, imparabile per De Fazio la conclusione del numero 10. Livorno in vantaggio 21' Bomba di Casoli da fuori area, Cardelli respinge 16' Problemi per De Fazio, gioco di nuovo fermo 14' Anticipato Russo al momento del tiro, chance sfumata per gli amaranto 12' A terra Rossetti, gioco fermo 10' Marinari sfonda sulla destra ma il suo cross rasoterra viene allontanato senza patemi da un difensore di casa 5' Slalom di Russo che semina panico sulla sinistra, si salva in qualche modo la retroguardia del Flaminia 1' Errore in fase di impostazione di Cardelli, non ne approfittano i padroni di casa L’arbitro fischia l’inizio!

Riproduzione riservata ©