Folgore Winter – Days: sport, scienza e potenziamento del mindset agonistico nel progetto invernale della Asd 187 Folgore

Dal 22 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 ha preso sviluppo il progetto “Folgore Winter – Days” iniziativa di alto profilo sportivo e formativo per lo sport da combattimento del Karate FIJLKAM, promossa dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, realtà da anni impegnata nella crescita atletica e culturale dei propri tesserati attraverso modelli di allenamento moderni, multidisciplinari e scientificamente fondati.

Il progetto si configura come un programma intensivo invernale che integra preparazione fisica, sviluppo mentale e formazione educativa, ponendo l’atleta al centro di un percorso strutturato secondo i principi della scienza del movimento, della fisiologia dell’esercizio e della psicologia dello sport.

Un modello di preparazione integrata: corpo e mente – “Folgore Winter – Days” supera il concetto tradizionale di raduno sportivo, proponendosi come un laboratorio di formazione applicata in cui l’allenamento è concepito come processo globale. Accanto allo sviluppo delle qualità condizionali e coordinative, il progetto dedica spazio strutturato al potenziamento del mindset agonistico, considerato oggi un fattore determinante della prestazione.

Le attività sono orientate allo sviluppo di:

forza funzionale e controllo neuromuscolare

resistenza specifica e capacità

mobilità articolare, stabilità e propriocezione

concentrazione, gestione dello stress e autocontrollo

capacità decisionali in condizioni di affaticamento

L’obiettivo è creare atleti in grado di mantenere efficacia tecnica e lucidità mentale anche in situazioni di pressione competitiva.

Mindset agonistico: l’approccio scientifico – Il potenziamento del mindset agonistico viene affrontato secondo un’impostazione scientifica e operativa, ispirata ai modelli della psicologia della prestazione e della neuroscienza applicata allo sport. Le sedute prevedono esercitazioni mirate a:

sviluppare resilienza mentale e tolleranza alla fatica

migliorare la focalizzazione attentiva

allenare la gestione dell’errore e del recupero emotivo

rafforzare autoefficacia e fiducia nelle proprie capacità

L’integrazione tra carico fisico e carico cognitivo consente di simulare scenari di gara realistici, favorendo adattamenti mentali funzionali alla competizione.

Prevenzione, recupero e stabilità emotiva – Il progetto dedica particolare attenzione anche alla prevenzione degli infortuni e al recupero, riconoscendo il ruolo centrale dello stato mentale nella regolazione del carico e nella qualità del movimento. Attraverso esercitazioni di consapevolezza corporea, respirazione controllata e gestione dell’attivazione, gli atleti imparano a riconoscere i segnali di affaticamento fisico e mentale, migliorando l’autoregolazione e la sostenibilità dell’allenamento.

Formazione sportiva e valori operativi – In linea con la tradizione della 187ª Folgore, il progetto integra i valori di disciplina, responsabilità, spirito di corpo e determinazione, elementi che rappresentano la base del mindset agonistico. L’ambiente strutturato, il rispetto delle regole e il lavoro di squadra diventano strumenti educativi per la costruzione di una mentalità orientata alla prestazione e al miglioramento continuo.

Una visione moderna della prestazione – Con “Folgore Winter – Days”, la Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno conferma una visione moderna dello sport, in cui la prestazione nasce dall’equilibrio tra corpo, mente e valori. Il progetto si propone come modello avanzato di preparazione invernale, capace di formare atleti completi, consapevoli e pronti ad affrontare le sfide agonistiche con solidità fisica e forza mentale.

I protagonisti di questa straordinaria avventura sono: Bianca Boni, Valentina Strazzabosco, Olga Giuntini, Jacopo Citi, Leonardo Nannini, Niccoló Maccioni, Edoardo Pili, Gabriele Pili, Elyas Rizzo, Giosuè Casale, Zoe Biasci, Andrea Giugno, Gabriele Ligas, Michele Battista, Salvatore Cossu, Edoardo Pili, Andrea Bozzi, Auro Baldini, Elia Baldini, Matteo Sartor, Daiana Sartori, Alessio Ramos Baldini, Amanda Ramos Baldini, Zoe Alonge, Elanor Alonge, Marta Dello Iacono, Eleonora Goretti, Simone Corvaglia, Samuele Corvaglia, Neri Cammarata, Leone Caravita, Salvatore Vassallo, Brando Rosselli, Filippo Lapi, Mattia Pieraccini, Edoardo Ligas. Perfetto. Di seguito trovi l’integrazione editoriale, scritta in stile giornalistico, da inserire nell’articolo come sezione dedicata ai protagonisti, mantenendo coerenza narrativa e valore comunicativo. I protagonisti di una straordinaria avventura sportiva e formativa – A rendere concreto e vivo il progetto “Folgore Winter – Days” sono gli atleti e le atlete che ne rappresentano il cuore pulsante. Giovani protagonisti di una vera e propria esperienza di crescita sportiva, mentale e umana, chiamati a confrontarsi con un percorso intenso, impegnativo e altamente formativo. I protagonisti di questa straordinaria avventura sono: Bianca Boni, Valentina Strazzabosco, Olga Giuntini, Jacopo Citi, Leonardo Nannini, Niccolò Maccioni, Edoardo Pili, Gabriele Pili, Elyas Rizzo, Giosuè Casale, Zoe Biasci, Andrea Giugno, Gabriele Ligas, Michele Battista, Salvatore Cossu, Andrea Bozzi, Auro Baldini, Elia Baldini, Matteo Sartor, Daiana Sartori, Alessio Ramos Baldini, Amanda Ramos Baldini, Zoe Alonge, Elanor Alonge, Marta Dello Iacono, Eleonora Goretti, Simone Corvaglia, Samuele Corvaglia, Neri Cammarata, Leone Caravita, Salvatore Vassallo, Brando Rosselli, Filippo Lapi, Mattia Pieraccini, Edoardo Ligas. Atleti e atlete di diverse fasce d’età ed esperienze, uniti da un comune denominatore: la volontà di mettersi in gioco, affrontare la fatica, sviluppare competenze fisiche e mentali e interiorizzare una mentalità agonistica consapevole, fondata su impegno, disciplina e resilienza. Lo staff tecnico: competenza, metodo e visione A guidare il progetto è uno staff tecnico altamente qualificato, punto di riferimento non solo per la preparazione atletica, ma anche per la formazione mentale e valoriale degli atleti. Lo staff tecnico è stato composto da: Antonio Citi, Massimiliano Parolin, Graziano Ligas, Vincenzo Corvaglia e Rico Simonetti. Figure con competenze complementari, capaci di lavorare in sinergia secondo un modello metodologico condiviso, in cui programmazione, osservazione, adattamento e relazione educativa rappresentano elementi centrali. Il loro ruolo è determinante nel tradurre i principi scientifici e psicologici del progetto in pratica quotidiana, garantendo qualità, sicurezza e coerenza formativa.

