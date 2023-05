Follonica-Us Livorno 1915 1-2. Amaranto ai playoff

Il Livorno stacca il pass per la post season grazie ai centri di Giuliani e Bamba. Bene la difesa, Luci è il leader della mediana. Attacco poco concreto sotto porta. Uomini di Collacchioni attesi in semifinale a Piancastagnaio

di Lorenzo Evola

Obiettivo playoff raggiunto per l’Us Livorno. Gli amaranto espugnano il Matteini grazie ai gol di Giuliani (prodezza su punizione) e Bamba, ritrovando quella vittoria in trasferta che mancava da inizio campionato. Inutile lo squillo nel finale di Marcheggiani. Risultato figlio di una prova di tutt’altro spessore rispetto alle ultime uscite degli uomini del neo patron Esciua, adesso attesi in casa della temibile Pianese.

Pronti via e gli amaranto passano in vantaggio grazie al gioiello di Giuliani, il quale pennella un calcio di punizione dal limite che si spegne all’incrocio, imparabile per Blundo. Il gol galvanizza gli uomini di Collacchioni – pimpanti e aggressivi su tutti i palloni come poche volte in stagione – capaci di rendersi pericolosi ancora con Lucatti (sinistro timido da ottima posizione) e Lorenzoni, troppo molle di fronte all’estremo difensore bianco blu su un lancio ben calibrato dalle retrovie. Per i padroni di casa è il solo Marcheggiani a rendersi pericoloso nel finale con un colpo di testa che sfiora la traversa difesa da Bagheria.

Il copione non cambia nella ripresa, con un Follonica che alza via via il proprio baricentro, esponendosi alle ripartenze di Luci e compagni. Intorno all’ora di gioco è Bruzzo a sfiorare il raddoppio con un colpo di testa salvato sulla linea da Ampollini. Dopo neanche cinque minuti la palla gol arriva sui piedi di Greselin che conferma la poca freddezza sotto porta calciando addosso a Blundo all’altezza del dischetto. Ma peggio ancora fa Bamba non molto più tardi. Bruzzo scappia via alla retroguardia ospite e serve l’ex Primavera della Roma, il quale a botta sicura spara fuori dallo specchio della porta lasciata sguarnita dall’estremo difensore bianco blu. Succede di tutto nel finale. Souarè sfonda sulla destra e centra per Cerrato che calcia di prima intenzione trovando il palo a Bagheria battuto. Sul capovolgimento di fronte, stavolta, Bamba si fa perdonare l’errore di poco prima saltando lo stesso Blundo e depositando in rete il gol del raddoppio. Il Follonica non molla e accorcia le distanze con Marcheggiani in extremis. Ma non c’è più tempo. Il “sogno” playoff, in un modo o nell’altro, si è trasformato in realtà.

Le pagelle:

Bagheria 6: Mai chiamato in causa se non in occasione di prese alte in uscita. Incolpevole sul gol subito.

Fancelli 6: Solita prestazione senza particolari errori per la giovane quota amaranto.

Benassi 6.5: Provvidenziale in un paio di chiusure, chiude tutti i boccaporti ai dirimpettai bianco blù.

Giuliani 7: Porta in vantaggio i suoi con un gran bel calcio di punizione che non lascia scampo a Blundo. Bravo anche in fase difensiva, tra diagonali, anticipi senso della posizione. Uomo partita.

Lorenzoni 6: Tiene tutto sommato bene sulla destra, nella ripresa serve Greselin che però si addormenta di fronte a Blundo.

Pecchia 5.5: Non ancora al top fisicamente, si rende autore di una prova nel complesso deludente. Esce per crampi a 20’ dalla fine (dal 70’ Bamba 6: Sbaglia un gol a dir poco clamoroso a porta vuota, si riscatta nel finale con il sigillo che chiude i conti).

Luci 6.5: Dominatore in mediana per tutto l’arco del match. Una garanzia il capitano di mille battaglie amaranto. (dal 86’ Russo sv)

Lucarelli 5.5: Confusionario e in difficoltà nei confronti della verve di Souarè nella prima frazione, le cose non migliorano nella ripresa e Collacchioni decide quindi di toglierlo dalla contesa (dal 63’ Zanolla 6: Prova a lasciare il segno in contropiede ma Blundo gli dice di no)

Bruzzo 6: Si nota poco nei primi 45’, sfiora il gol allo scoccare dell’ora di gioco ma Ampollini salva sulla linea. Veste i panni dell’assist man nel finale peccato che Bamba sprechi a porta vuota.

Greselin 5.5: Si divora lo 0-2 sparando addosso a Blundo su suggerimento perfetto di Lorenzoni. In precedenza non aveva sfigurato sulla trequarti.

Lucatti 6: Ha il merito di guadagnarsi il fallo dal quale scaturisce la perla di Giuliani. Cerca anche la gloria personale ma le polveri restano bagnate. (dal 80’ El Bakthaoui sv)

Collacchioni 6.5: Centra la prima vittoria dal suo ritorno sulla panchina labronica proprio quando serve. Finalmente una prestazione all’altezza della sua squadra, forse poco cinica in zona gol ma che oggi ha dimostrato carattere e voglia di portare a casa il risultato.

Le formazioni ufficiali:

Follonica Gavorrano (4-2-3-1): Blundo; Macchi, Ampollini, Dierna (dal 35′ Fremura), Diana; Barlettani, Pignat; Khribech, Poli (dal 51′ Origlio), Souaré; Marcheggiani.

Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giuliani; Lorenzoni, Pecchia (dal 70′ Bamba), Luci (dal 86′ Russo), Lucarelli (dal 63′ Zanolla); Bruzzo, Greselin; Lucatti (dal 80′ El Bakthaoui).

Termina il match al Matteini. Amaranto che trovano una vittoria che vale i playoff. A segno Giuliani e Bamba, inutile il gol allo scadere di Marcheggiani 95' GOL DEL FOLLONICA! Tocco vincente da pochi passi di Marcheggiani che trafigge Bagheria 92' GOL DEL LIVORNOO!! Ennesimo contropiede degli amaranto, stavolta Bamba non sbaglia di fronte a Blundo 90' Saranno cinque i minuti di recupero 88' Ci prova anche Bruzzo da fuori area, palla in curva 86' Dentro anche Russo per Luci 85' Bamba prova a piazzare il sinistro, troppo centrale 81' Giuliani atterra Souarè, giallo per il difensore di Collacchioni 80' Esce Lucatti al suo posto El Bakthaoui 79' Gran parata di Blundo sul destro di Zanolla all’altezza del dischetto 77' Clamorosa occasione fallita da Bamba che calcia fuori a porta vuota su assist di Bruzzo 76' Fallo di Bruzzo, punizione da una zona pericolosa per i padroni di casa 73' Marcheggiani riceve in area ma non trova lo spazio per calciare. Calcio d’angolo per il Follonica 70' Dentro Bamba per Pecchia 69' Destro dalla distanza di Macchi, blocca Bagheria 67' Luci tocca per Zanolla, si salva in qualche modo la retroguardia di casa 66' Dentro Lepri per Barlettani 65' Lorenzoni serve Greselin a tu per tu con Blundo, poco deciso il centrocampista labronico che spara sul portiere biancoblù 63' Spazio per Zanolla al posto di Lucarelli 60' Colpo di testa di Bruzzo, Ampollini salva tutto sulla linea. Grande occasione per gli amaranto 59' Lucatti si ritrova la sfera sui piedi in area ma calcia alle stelle da buona posizione 56' Lancio di Fancelli per Lorenzoni, palla troppo lunga 52' Anticipo di Luci, fallo di Ampollini 50' Dentro Origlio per Poli 48' Tiro cross di Souarè che per poco non beffa Bagheria 46' Subito ammonito Pecchia, duro nell’intervento a centrocampo Al via la ripresa! Termina il primo tempo al Matteini. Livorno avanti grazie al gol su punizione di Giuliani dopo un 1′ di gioco 45' Macchi pesca in area Marcheggiani, impreciso però al momento del dunque 42' Ultimi scampoli di prima frazione al Matteini, amaranto alla ricerca del raddoppio 40' Giuliani centra dalla sinistra, non ci arriva Lucatti 37' Fallo di Giuliani che stende Souarè, punizione per i biancoazzurri 35' Dentro Fremura per Dierna tra le file dei padroni di casa 35' Pecchia si accentra e calcia, palla larga di un paio di metri 33' Poli si gira al limite dell’area, ma il suo mancino esce abbondantemente dallo specchio della porta 30' Bagheria lancia Lorenzoni in profondità, il laterale labronico non riesce a concludere in porta 28' A terra Ampollini, gioco interrotto 20' Cross dalla sinistra di Lucarelli, Lorenzoni di testa non inquadra lo specchio 17' Intervento duro di Benassi, giallo per lui 14' Prova una timida reazione il Follonica, si difendono con ordine gli uomini di Collacchioni 10' Luci tenta il cross, deviazione e corner per gli amaranto 8' Lucatti prova la conclusione da fuori area, controlla senza problemi Blundo 5' Fallo di Fancelli, punizione per i padroni di casa 2' GOL DEL LIVORNO! Esecuzione perfetta di Giuliani che scavalca la barriera e piazza un mancino perfetto all’incrocio. Livorno subito avanti 1' Subito punizione da posizione interessante per gli amaranto, dopo un fallo ai danni di Lucatti Comincia il match al Matteini!

