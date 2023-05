“Football for a better chance 2.0” al centro Coni di Tirrenia

Nel weekend 27-28 maggio, nuova tappa del percorso formativo coordinato dal Dipartimento Progetti Speciali EU: in programma attività didattiche e un mini torneo. La FIGC sarà rappresentata dalla squadra “A.S.D. Gioventù Partenope” di Scampia

“Football for a better chance 2.0” arriva al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dal 26 al 28 maggio. Il programma, iniziato nel 2021 e che ha come capofila la Federazione Italiana Giuoco Calcio, è rivolto ai giovani compresi nella fascia di età tra i 14 e i 18 anni, appartenenti alle fasce sociali più svantaggiate e individuate come maggiormente a rischio di radicalizzazione.

Organizzato dal Dipartimento Progetti Speciali/Progetti EU di FIGC, “Football for a better chance 2.0” si fonda sul valore dell’inclusione e la prevenzione della radicalizzazione dei giovani attraverso il gioco del calcio, prevedendo attività relative all’area psicologica e tecnica elaborate dal team di lavoro composto dagli psicologi dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e dagli psicologi e tecnici che collaborano con il Settore Giovanile FIGC. Al progetto hanno aderito le Federazioni di Spagna, Slovenia, Malta e Repubblica d’Irlanda. Le attività sul posto saranno coordinate per Figc da Barbara Moschini in qualità di responsabile del progetto.

A Tirrenia, il programma dei giorni 27 e 28 maggio prevede una serie di attività didattiche in aula condotte da Loris Vezzali e Elisa Bisagno (psicologi UNIMORE) e da Tommaso De Giorgi (Area Sviluppo territoriale FIGC), e inoltre un mini-torneo di calcio che si svolgerà presso il Campo numero 1. La FIGC sarà rappresentata dalla squadra “A.S.D. Gioventù Partenope” di Scampia (Napoli).

Programma

Sabato 27 maggio

10:00-12:30-Attività in aula a cura dei docenti Loris Vezzali ed Elisa Bisagno (Facoltà di Psicologia Università di Modena e Reggio Emilia – UNIMORE), Tommaso De Giorgi (Responsabile tecnico Area Sviluppo territoriale SGS-FIGC), e degli Allenatori delle federazioni calcistiche (REFE, NZS, MFA, FAI);

14:00-17:00 – Torneo presso il Campo n.1 (aperto ai media accreditati);

Domenica 28 maggio

9:30–10:00 – Attività in Aula a cura di UNIMORE e FIGC;

10:00-12:30 – Attività sul campo e consegna dei Diplomi ai partecipanti.

