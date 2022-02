Footgolf, Cogoni domina al rientro dopo tre anni

Una vittoria che mette tutti d'accordo, al suo rientro nel Campionato Interregionale dopo 3 anni. Il labronico Riccardo Cogoni mette a segno un sontuoso -11 e conquista la prima tappa 2022 sul percorso del Golf Club Villa Verucchio

Un risultato ottenuto con la forza, l’eleganza ed il talento che lo hanno sempre contraddistinto in un campo non ancora in condizioni ottimali, visto l’orario di gioco mattutino.

Al punteggio di Cogoni, si aggiungono le buone prestazioni di Gianluca Fiori (-6, vincitore della categoria Oro), Luca Romanacci (-4) e Fabiano Fiorentini (par) che ci consentono di ottenere un ottimo secondo posto di squadra.

In ambito femminile Chiara Ciullo, con il punteggio di +8 ottiene il terzo posto di giornata.

Prossimo appuntamento al Golf Club Castelfalfi con la seconda tappa in programma il 20 Marzo.