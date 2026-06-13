Footgolf. Impresa Santoni: il livornese conquista il bronzo Mondiale in Messico

Ad Acapulco il Team Senior azzurro conquista uno storico bronzo ai Mondiali di Footgolf, la prima medaglia iridata per l'Italia nella disciplina. Tra i protagonisti il livornese Stefano Santoni, decisivo nel percorso che ha portato gli azzurri sul podio mondiale

La prima storica medaglia per una nazionale italiana ad un Mondiale di Footgolf, porta la firma del livornese Stefano Santoni. Il Team Senior conquista il bronzo ad Acapulco, superando nella finale del 3° posto la Slovacchia grazie alla miglior differenza buche, dopo che il match è terminato 2-2. Decisivo in questa sfida cardiopalma il risultato di 5up ottenuto da Santoni-Singia-Manea, che collezionano nelle sette sfide del Mondiale un primato degno di nota, con un fatturato di sei vittorie ed un pareggio contro la Norvegia. Proprio i nordici hanno sconfitto l’Italia in semifinale, arrendendosi in Finale all’Argentina guidata dal Campione del Mondo Vazquez, che ha giocato i mondiali di Calcio con Maradona e la selecion ad Usa ’94. Il cammino degli azzurri è iniziato benissimo con tre vittorie nel Girone contro Cile, Germania, Giappone, per poi proseguire con altri due successi, agli Ottavi contro la Slovenia ed ai Quarti contro il coriaceo Uruguay.

Il Team capitanato dal veneto Andrea Lappo, ha la sua stella in Michele Marcolini (535 presenze e 55 gol nei professionisti tra cu Atalanta e Chievo), e oltre ai già citati Santoni, Singia e Manea, ha visto scendere in campo Costa, Panero, Bortolin, Faini, Pelati, Perruzza, Matteini, oltre ai dirigenti Caricato, Zancanella e Grigolo (Campione Mondiale Senior 2018).

Il resto della spedizione tricolore ha visto il piemontese Zorniotti vincere il bronzo nella categoria Senior Plus, ed il Team Maschile Assoluto conquistare uno storico quarto posto dietro a Francia (campione Mondiale anche nel femminile), Slovacchia ed Argentina.

Il classe ’77 amaranto Santoni, in forza al Prato nella stagione 2026, è attualmente il leader della categoria Senior, sia del Campionato Italiano che di quello Regionale, e nel finale di stagione potrebbe arricchire il proprio palmares.

Official Web Site: www.footgolf.sport/acapulcoworldcup2026

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