Footgolf Livorno, tutto è pronto per il Campionato Interregionale

La rosa: Fabio Selmi (coach), Luca Romanacci (capitano), Paolo Gioli, Gianluca Fiori, Vittorio Canepa, Chiara Ciullo, Fabiano Fiorentini, Alessio Fiorentini, Riccardo Domenici, Giacomo Amore, Riccardo Cogoni, Leonardo Cogoni, Angelo Cogoni, Katia Pulcinelli, Michele Vernassa e Antonio Avagliano

Mediagallery

FG Livorno, nata nel 2013 agli albori di questo nuovo sport, è senza dubbio una delle squadre più longeve del panorama footgolfistico nazionale. Alcuni nostri concittadini sono da sempre protagonisti attivi nella promozione e riconoscimento di questa disciplina.

Nel 2021 la compagine labronica ha ottenuto un ottimo 6° posto nel Team Challenge Nazionale, mancando per un soffio la semifinale (2-3 nel quarto di finale contro la corazzata di FG Lazio, poi seconda). Il 12 dicembre si è svolta la prima tappa della Winter Cup presso il Golf Club Livorno. Buon successo per questo evento targato FG Livorno.

Il 20 febbraio 2022, sui verdi manti del Golf Club Verucchio (Rimini), avrà inizio il Campionato Interregionale Centro Nord organizzato dalla ASD Footgolf Rimini (sotto il cappello AIFG).

Nelle fila di Footgolf Livorno vedremo impegnati Fabio Selmi (coach), Luca Romanacci (capitano), Paolo Gioli, Gianluca Fiori, Vittorio Canepa, Chiara Ciullo, Fabiano Fiorentini, Alessio Fiorentini, Riccardo Domenici, Giacomo Amore, Riccardo Cogoni.

Completano la rosa Leonardo Cogoni, Angelo Cogoni, Katia Pulcinelli, Michele Vernassa, Antonio Avagliano che speriamo di vedere presto sui campi di gioco.

“La passione è ciò che muove tutto – spiega il capitano Luca Romanacci – e spesso fa andare oltre i propri limiti. Ecco, alla squadra di coach Selmi questo è accaduto diverse volte e il 2022 vorremmo ricordarlo come una stagione storica. Gli obiettivi sono tanti, alcuni per la stagione in corso, altri proiettati ad un sogno chiamato Mondiale. Ma tutto deve necessariamente passare dalle prestazioni sul campo. Di cose ne sono successe ma questo può essere solo uno stimolo per ogni singolo giocatore. A partire da Gianluca Fiori, uomo di punta della squadra, che accarezza il sogno di Orlando 2023 e metterà anima e corpo per raggiungere questo obiettivo”.

Grandi aspettative sono riposte anche nel capitano, Luca Romanacci, che deve riscattare una stagione con poche luci e molte ombre e nel ritorno a tempo pieno di un rigenerato Fabiano Fiorentini e del fuoriclasse di questo sport, Riccardo Cogoni. Nella categoria “assoluto”, però, occhio a giocatori che stanno crescendo esponenzialmente come Giacomo Amore e Paolo Gioli, sicuro protagonista anche nella propria categoria Over 55. Per andare sull’usato sicuro poi, possiamo contare su uno dei coach della nazionale, Fabio Selmi e sull’uomo bionico Vittorio Canepa.

Ma non finisce qui, perché i giocatori a cui attingere sono tanti e vogliosi di mettere il proprio mattoncino per la causa amaranto. Stiamo parlando di Riccardo “Mangia” Domenici, Antonio “Tony” Avagliano e del ragazzo della cantera Michele Vernassa, già protagonista nella categoria “under”.

In ambito femminile è fin troppo facile fare il nome di Chiara Ciullo, vice campionessa in carica, e desiderosa di confermare l’ottima annata appena trascorsa. La compagna di stagione sarà Katia Pulcinelli, altra lady in grado di far tremare i cuori amaranto. L’ambizione non conosce ostacoli e questa squadra, siamo sicuri, venderà cara la pelle.