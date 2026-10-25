Libertas, vittoria al cardiopalma a Forlì: gli amaranto resistono alla rimonta e vincono 87-92

Foto gentilmente concesse dall'ufficio stampa Libertas a cura di Massimo Nazzaro

La squadra di coach Diana domina per tre quarti, arrivando anche a +20, poi subisce il ritorno dell’Unieuro, capace di rientrare fino a un punto di distanza. Nel finale decisivi Tiby e Graves: Livorno porta a casa due punti preziosi che consentono agli amaranto di rimanere imbattuti in vetta con sei vittorie su altrettante gare giocate

Ci sono vittorie che sembrano in cassaforte e poi, all’improvviso, si trasformano in una prova di nervi. La Libertas Livorno espugna l’Unieuro Arena di Forlì per 87-92, al termine di una partita dai due volti: dominata per lunghi tratti dagli amaranto, diventata un thriller nell’ultimo quarto e infine portata a casa grazie alla lucidità ritrovata nei momenti decisivi (clicca qui per il tabellino).

La squadra di coach Diana costruisce il proprio successo con un avvio travolgente, una prima metà di gara di grande qualità offensiva e un terzo quarto nel quale riesce a mantenere il controllo. Poi, quando la partita sembra indirizzata, Forlì rialza la testa e mette paura agli ospiti. La Libertas, però, stringe i denti e trova le giocate necessarie per evitare una beffa.

Un avvio travolgente: Libertas subito in fuga – L’inizio della partita è tutto di marca amaranto. La Libertas entra in campo con aggressività e precisione, piazzando nei primi tre minuti un parziale che vale lo 0-14. Vildera si fa sentire sotto canestro, Tiby colpisce dalla lunga distanza e Piccoli apre le marcature, dando subito il tono alla serata livornese.

Forlì è costretta a fermare il gioco per provare a contenere l’ondata avversaria, ma gli amaranto continuano a trovare punti con Penna, Valentini e Josovic. I padroni di casa provano a reagire affidandosi soprattutto a Santos Silva, ma la Libertas mantiene il controllo e chiude il primo quarto avanti 19-31.

Nel secondo periodo l’Unieuro tenta di ricucire lo strappo e riesce ad avvicinarsi fino al 31-36. È il momento in cui la partita potrebbe cambiare direzione, ma gli amaranto rispondono con personalità. Ceccato diventa protagonista dall’arco, Penna trova altre triple pesanti e Vildera continua a garantire presenza nel pitturato.

Nel finale di frazione la Libertas torna ad allungare. Tozzi e Tiby colpiscono dalla lunga distanza, mentre l’attacco amaranto ritrova ritmo e fluidità. All’intervallo il vantaggio è di sedici punti: 41-57.

La Libertas controlla, Forlì prepara la rimonta – Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa provano a cambiare marcia, ma la squadra di coach Diana riesce a respingere i primi tentativi di rimonta. Penna e Tiby trovano canestri importanti, Vildera segna ancora da sotto e Tozzi regala un’altra giocata dall’arco.

La Libertas mantiene così un margine rassicurante, mentre Forlì cerca di restare aggrappata alla partita con Mian, Perkovic e Cournooh. Nel finale del terzo quarto arriva anche la tripla di Filoni, che fissa il punteggio sul 64-80. Sedici punti di vantaggio e dieci minuti ancora da giocare: la strada sembra in discesa per gli amaranto.

Il brivido finale: Forlì torna a un punto – L’ultimo quarto, però, cambia completamente lo scenario. Filoni apre con un’altra tripla e la Libertas si porta sull’83-64, ma da quel momento l’attacco amaranto si inceppa e Forlì comincia a credere nella rimonta.

I padroni di casa aumentano l’intensità difensiva, conquistano viaggi in lunetta e trovano continuità con Santos Silva e Ceccato. Il margine si assottiglia progressivamente: il parziale dei romagnoli diventa pesantissimo e la Libertas resta a lungo senza riuscire a trovare la via del canestro.

Forlì arriva così fino all’81-83, completando un parziale di 17-0 e riportandosi a soli due punti di distanza. La partita, che sembrava ormai nelle mani degli amaranto, si trasforma in una volata ad altissima tensione.

A quel punto servono sangue freddo e personalità. Tiby si presenta in lunetta e realizza entrambi i tiri liberi, interrompendo la lunga sequenza negativa. Forlì continua a lottare e Santos Silva riporta i suoi a un solo punto, sull’84-85. Penna fa 1/2 dalla lunetta, ma è ancora Tiby a trovare un canestro fondamentale, riportando la Libertas avanti di quattro lunghezze sull’84-88 quando mancano meno di tre minuti alla sirena.

Il finale resta combattuto, con Santos Silva che continua a segnare dalla lunetta e Forlì che non smette di crederci. Tiby trova un altro canestro pesante per l’87-90, poi Graves si presenta sulla linea della carità e non sbaglia, firmando il definitivo 87-92.

La Libertas può finalmente esultare. Dopo aver rischiato di compromettere una partita condotta a lungo con autorità, gli amaranto riescono a superare il momento più difficile e a conquistare una vittoria preziosa in trasferta. Una serata che lascia in eredità due punti importanti, ma anche una lezione: contro una squadra capace di rientrare così prepotentemente, non basta costruire un grande vantaggio. Bisogna saperlo difendere fino all’ultimo possesso-

Le parole di coach Diana nel post partita

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