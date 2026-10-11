Forlì – Us Livorno 1-1. Petrelli risponde a Malotti. Solo un pari al Morgagni

Gli uomini di Lucarelli si portano avanti nella prima frazione con il capolavoro di Malotti ma vengono ripresi a dieci dalla fine dal timbro di Petrelli. Rimandato l'appuntamento con la prima vittoria lontano dal Picchi per i labronici, autori di un secondo tempo troppo rinunciatario

di Lorenzo Evola

Occasione sprecata. Gli amaranto subiscono il pareggio al tramonto della seconda frazione e vedono sfumare di nuovo il primo successo in trasferta. L’1-1 finale rispecchia quanto visto al Morgagni, con gli uomini di Lucarelli in vantaggio prima della mezz’ora grazie all’eurogol di Malotti che suggella in generale una prima frazione di ottimo livello. Nella ripresa però i labronici arretrano troppo il raggio d’azione, consegnandosi al forcing dei romagnoli. Dopo qualche chance sprecata da Macrì e compagni – compreso un intervento prodigioso di Martinez sullo stesso numero 10 di Campedelli – Petrelli fissa il risultato finale con un destro al limite che non lascia scampo all’estremo difensore madrileno al tramonto di frazione. Masticano amaro Gabbiani e compagni, attesi adesso dal derby al Picchi contro il Grosseto dell’ex Indiani.

La cronaca

Lucarelli opta per qualche cambio nell’undici iniziale lanciando dal 1’ Menarini, Bacciardi e Mawete. In attacco ancora Gabbiani da prima punta. Dopo un avvio segnato dalla ghiotta chance sprecata da De Risio sugli sviluppi di un corner, gli amaranto conquistano via via campo, affacciandosi dalle parti di Theiner dopo il quarto d’ora con il missile di Menarini da fuori area che chiama proprio l’estremo difensore di casa alla gran risposta. Il vantaggio labronico non tarda comunque ad arrivare. Al 24’ infatti Bacciardi pesca tra le linee Malotti, il quale non ci pensa due volte ad approfittare dello spazio concesso per sparare un sinistro che muore sotto l’incrocio dei pali, imprendibile per Theiner. Il gol da cineteca del trequartista carica la truppa labronica, minacciosa nella parte conclusiva della prima frazione con i tentativi da fuori di Bacciardi e Haas che non trovano tuttavia troppa fortuna. Poco o nulla da segnalare lato Forlì, le cui folate sono ben contenute dalla coppia Bachini – Veseli.

Nella ripresa i romagnoli alzano i giri del motore ma rischiano subito di subire il colpo del ko, quando Haas si rivela poco freddo sotto porta calciando addosso a Theiner su invito geniale di tacco di Gabbiani. Da lì in poi però quello che va in scena è un vero e proprio monologo degli uomini di Campedelli, che pian piano schiacciano gli amaranto nella propria metà campo. Nel giro di cinque minuti Martinez salva i suoi opponendosi al sinistro ravvicinato di Macrì, mentre Regazzetti è autore di una chiusura degna di nota su Coveri. L’assalto prosegue e giunge a compimento all’82’, quando Petrelli trova l’angolino con una conclusione dal limite, superando un incolpevole Martinez. La truppa di Lucarelli non ha le forze per imbastire una reazione e nonostante un recupero infinito, non succede altro fino al triplice fischio.

Le pagelle

Martinez 6.5: Inoperoso nel primo tempo, provvidenziale sul sinistro a botta sicura di Macrì nella ripresa. Capitola solo sul pareggio di Petrelli.

Regazzetti 6: Pomeriggio tutto sommato tranquillo sulla sua corsia di competenza. È autore di un gran salvataggio su Coveri nella ripresa, Lucarelli lo toglie dalla contesa perché ammonito (dal 64’ Pittino 5.5: Entra per blindare la difesa durante l’assedio romagnolo, rischia tantissimo con un tocco di mano in area non punito dal direttore di gara).

Bachini 5.5: Macchia una prestazione solida al centro della retroguardia, con la sbavatura sull’1-1 firmato Petrelli.

Veseli 6: Stavolta convince più del compagno di reparto anche se nella ripresa traballa troppo anche lui.

Rizza 6: Conferma le buone sensazioni dell’ultimo periodo, quanto meno nella prima metà di gara. Torna nei ranghi nella ripresa, come il resto dei compagni. Comunque non disdegna sulla sinistra, è ormai più di un’alternativa a Falasco.

Haas 6: In crescita di condizione, non a caso lo si nota molto più coinvolto all’interno della manovra amaranto. Ci prova anche dalla distanza ma la mira non lo assiste.

Menarini 6.5: Riproposto dal 1’ in mediana, va vicino al vantaggio nel primo tempo con un bolide che chiama Theiner alla gran risposta. Prezioso in fase di possesso, quando esce dal campo iniziano i problemi in casa Livorno (dal 64’ Bonassi 5.5: Ingresso abbastanza anonimo il suo)

Malotti 7: Sblocca il match con un gol che da solo vale il prezzo del biglietto su assist di Bacciardi, inventa, svaria, impegnando costantemente la retroguardia romagnola. Migliore in campo senza dubbio.

Bacciardi 6.5: Sua la traccia che innesca la gemma di Malotti, si destreggia bene tra metà campo e trequarti partecipando alla maggior parte delle iniziative amaranto. Impreciso da fuori area, ma nel complesso il rendimento resta ottimo fino al momento della sostituzione (dal 64’ Arrigoni 5.5: Mezz’ora finale fin troppo timida)

Mawete 5.5: Rispolverato dopo qualche settimana vissuta in panchina, unisce tanta buona volontà a qualche scelta errata di troppo negli ultimi metri. Nella seconda frazione agisce come quinto e bada più a contenere senza soffrire granchè. Potrebbe osare di più.

Gabbiani 6: Difficile farsi spazio da solo là davanti, serve un cioccolatino ad Haas che non viene però sfruttato. Non ha modo di colpire verso la porta, arriveranno giornate migliori.

All. Lucarelli 5.5: A seguito di una prima metà di gara a dir poco confortante, i suoi ragazzi finiscono per spegnersi con il passare dei minuti, esponendosi all’arrembaggio dei dirimpettai forlivesi praticamente senza mai affacciarsi dalle parti di Theiner. Anche il triplo cambio all’ora di gioco non convince fino in fondo, la squadra pareva aver perso i propri riferimenti.

Le formazioni ufficiali:

Forlì (3-5-2): Theiner; Munaretti, Valentini, Diop; Farinelli, De Risio, Macrì, Rosetti, Perretta; Coveri, Petrelli. All. Campedelli

Livorno (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti (dal 64′ Pittino), Bachini, Veseli, Rizza; Menarini (dal 64′ Bonassi), Haas; Malotti, Bacciardi (dal 64′ Arrigoni), Mawete; Gabbiani. All. Lucarelli

Termina il match al Morgagni. Gli uomini di Lucarelli si portano avanti nella prima frazione con il capolavoro di Malotti ma vengono ripresi a dieci dalla fine dal timbro di Petrelli. Rimandato l’appuntament con la prima vittoria lontano dal Picchi per i labronici, autori di un secondo tempo troppo rinuciatario 90' Saranno cinque i minuti di recupero 90' Check del FVS per un possibile rigore per il Forlì 82' PAREGGIANO I PADRONI DI CASA CON PETRELLI! L’attaccante di casa riceve al limite e trafigge Martinez con un destro velenoso. 81' Rizza da fuori, sinistro fuori misura 78' Macrì ci riprova, blocca Martinez 71' Alza il baricentro la compagine di Campedelli, amaranto schiacciati nella propria metà campo 64' Dentro Bonassi, Arrigoni e Pittino per Menarini, Bacciardi e Regazzetti 62' Gran chiusura di Regazzetti che salva su Coveri al momento del tiro a pochi passi dalla porta di Martinez. Sale il forcing dei romagnoli 61' De Risio di controbalzo, sinistro sbilenco 58' Giallo per Munaretti che trattiene Malotti per la maglia 57' MARTINEZ! Macrì si avventa su un carambola in area e calcia sul primo palo, bravo il portiere amaranto a respingere con il corpo 54' HAAS! Tacco geniale di Gabbiani a liberare l’ex Empoli in area, sinistro strozzato e facile preda di Theiner 47' Giallo per Regazzetti che stende Rosetti lanciato in contropiede Comincia la ripresa al Morgagni! Termina il primo tempo al Morgagni. Amaranto avanti grazie al sigillo di Malotti prima della mezz’ora 45' Ci sarà un minuto di recupero 43' Destro di Haas dai venti metri, palla in curva 40' Ultimi scampoli di primo tempo, Livorno che gestisce i ritmi controllando le avanzate dei forlivesi 35' Numero di Mawete che sfonda a sinistra superando Diop, sfortunato nella carambola sull’intervento di Rosetti. Rimessa dal fondo per i romagnoli 34' Farinelli colpisce male da posizione laterale, Martinez fa sua la sfera 27' Gli uomini di Lucarelli sbloccano la contesa con un eurogol di Malotti, in difficoltà adesso il Forlì che ha accusato il colpo 24' GGOOOLLL DEL LIVORNOOO! CHE PERLA DI MALOTTI!! Bacciardi trova tra le linee il trequartista che non ci pensa due volte a scaricare un sinistro all’incrocio dei pali. Amaranto in vantaggio 22' Mawete ci prova con il sinistro, blocca Theiner senza patemi 17' MENARINI! Missile da fuori area del numero 3 labronico, Theiner smanaccia in corner 15' Tiro cross di Petrelli, Coveri non ci arriva, la palla per poco non termina all’angolino. Brivido per gli amaranto 9' Tante interruzioni in questo avvio, gioco spezzettato 7' Malotti innesca Mawete in area, destro dell’ex Bra ribattuto in out 2' DE RISIO! Subito pericoli i padroni di casa con la zampata del centrocampista di Campedelli che sfiora lo specchio della porta sugli sviluppi di un corner Comincia il match al Morgagni!

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