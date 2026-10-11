Forlì – Us Livorno 0-0. Comincia il match al Morgagni!
Amaranto in cerca di rivalsa dopo la sconfitta beffa nel turno precedente contro il Pescara. Gli uomini di Lucarelli sono attesi al Morgagni dai biancorossi, reduci dal ko di Vado. Spazio dal 1' per Menarini, Bacciardi e Mawete. In attacco confermato Gabbiani
Resettare e ripartire. La sconfitta al 96′ contro il Pescara di pochi giorni fa brucia ancora in casa Livorno, ma per i ragazzi di Lucarelli non c’è tempo per piangere sul latte versato. Il calendario avanza spedito e propone a Di Carmine compagni – nella nona giornata del girone B di Serie C – l’insidiosa trasferta al Morgagni, casa del Forlì di mister Campedelli. I biancorossi a dir la verità non stanno attraversando un periodo di gran forma, come testimoniano le ultime quattro uscite senza vittoria, incluso il tonfo di misura (1-0) di settimana scorsa contro il Vado. La compagine romagnola, insomma, è chiamata a reagire di fronte al proprio pubblico, i labronici dovranno essere bravi a sfruttarne le incertezze difensive emerse fin qui (12 gol subiti in 8 turni) per tornare all’Ardenza con qualche punto in tasca. Riguardo all’undici titolare, Lucarelli lancia dal 1′ Menarini, Bacciardi e Mawete. In attacco conferma per Gabbiani.
Le formazioni ufficiali:
Forlì (3-5-2): Theiner; Munaretti, Valentini, Diop; Farinelli, De Risio, Macrì, Rosetti, Perretta; Coveri, Petrelli. All. Campedelli
Livorno (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti, Bachini, Veseli, Rizza; Menarini, Haas; Malotti, Bacciardi, Mawete; Gabbiani. All. Lucarelli
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Comincia il match al Morgagni!
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