Fortezza Basket cala cinque colpi di mercato: ecco i nuovi arrivi e le conferme

La società livornese, unica rappresentante cittadina nel campionato di DR1, ufficializza un mercato ambizioso tra esperienza e giovani talenti. Definito anche il gruppo delle conferme, mentre il club prepara l'attività dei campionati senior e giovanili Fip

La Fortezza Basket Livorno inizia a prendere forma in vista della prossima stagione nel campionato di DR1, l’ex Serie D, dove sarà l’unica squadra livornese ai nastri di partenza. Sono stati ufficializzati i primi movimenti di mercato e le conferme del roster che affronterà il nuovo campionato.

Tra i nuovi innesti spicca Maurizio Pantosti, play-guardia classe 1998, proveniente dall’US Livorno, giocatore con una lunga esperienza nei campionati di Serie C e una stagione disputata anche in Serie B Nazionale. Arriva poi Marco Brunelli, ala grande classe 1997, proveniente dal Sei Rose e reduce anch’egli da diverse stagioni in Serie C.

Dal Sei Rose arriva anche Marco Creati, classe 1998, protagonista nell’ultima stagione in C regionale, che ritroverà alla Fortezza il fratello gemello Filippo Creati, giunto ormai al terzo anno con la maglia livornese.

Importanti anche gli innesti nel reparto under. Vestirà infatti la maglia della Fortezza Lorenzo Marinari, guardia classe 2007, proveniente dalla Serie C del Don Bosco Livorno, già convocato nella Nazionale Under 18 e nella scorsa stagione aggregato anche alla Libertas Livorno impegnata nel campionato di Serie A2.

Sotto canestro arriva invece Jonny Giorgi, pivot classe 2009, proveniente dall’Under 17 Eccellenza del Don Bosco Livorno.

Capitolo conferme: faranno ancora parte del gruppo Maniaci, Filippo Creati, Bellavista, Federico Loschi, Mori, Mottola e Balestri, ossatura sulla quale la società intende costruire una stagione da protagonista.

Parallelamente all’allestimento della prima squadra, la Fortezza Basket sta definendo anche l’attività per gli altri campionati Fip. Il club sarà infatti impegnato con le formazioni di DR3, Under 15 regionale, Under 17 Gold, Under 19 regionale e Under 19 Gold, confermando così la volontà di proseguire il proprio percorso di crescita sia a livello senior che nel settore giovanile.

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