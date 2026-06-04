Fortezza Basket, missione compiuta: la favola continua. È ancora promozione!

Due promozioni consecutive, appena cinque sconfitte complessive in due stagioni e una Gemini trasformata in un fortino inespugnabile con trenta vittorie su trenta partite disputare in via Oberdan Chiesa. Il Fortezza Basket scrive un'altra pagina della sua giovane storia e guarda già al futuro: “Sognare non costa nulla”

di Giacomo Niccolini

Certe storie nascono quasi per gioco. Poi, senza che nessuno se ne accorga davvero, diventano qualcosa di più. Diventano una realtà, una comunità, un punto di riferimento. È quello che sta accadendo al Fortezza Basket, giovane società livornese che in appena due anni di vita ha già riscritto i propri limiti.

Dopo la promozione dalla DR3 alla DR2 conquistata nella scorsa stagione con sole due sconfitte, il club biancoblù si concede il bis e centra anche il salto in DR1, l’ex Serie D. Un’altra cavalcata trionfale chiusa con tre sole sconfitte tra regular season e playoff, una squadra costruita per vincere e una città che partita dopo partita ha iniziato a identificarsi con questo progetto.

L’ultimo atto è andato in scena contro Ghezzano. Dopo il netto e largo successo ottenuto alla Gemini in gara-1, il Fortezza ha completato l’opera in trasferta imponendosi 77-73 e festeggiando la promozione davanti a una straordinaria rappresentanza di tifosi arrivati da Livorno.

“Obiettivo dichiarato e raggiunto“, racconta il general manager Lorenzo Biagi. “Sapevamo di essere una squadra forte, ma la pressione era tanta. Non dalla società, quanto dai ragazzi stessi. Erano consapevoli che un eventuale fallimento avrebbe pesato molto di più proprio per il valore del gruppo”. La forza del Fortezza è stata proprio questa: convivere con i favori del pronostico senza mai smarrire la rotta. Un compito spesso più difficile che inseguire.

La Gemini, un fortino inespugnabile – Se c’è un’immagine che racconta questa doppia promozione, è quella della palestra Gemini gremita e rumorosa. Perché il campo di casa del Fortezza è diventato qualcosa di speciale. Con il successo ottenuto in gara-1 contro Ghezzano è arrivata infatti la trentesima vittoria consecutiva in trenta partite casalinghe dalla nascita della società. Un dato impressionante che attraversa due stagioni e che testimonia la forza di un gruppo capace di trasformare la propria casa in un luogo praticamente inviolabile. “Da quando esiste il Fortezza abbiamo vinto tutte le partite giocate in casa. Trenta su trenta. L’anno scorso erano quattordici, quest’anno sedici. Dopo gara-1 me ne sono reso conto e l’ho detto a tutti”, racconta Biagi.

Numeri che spiegano perché la Gemini sia ormai considerata un vero e proprio fortino. E il legame è destinato a rafforzarsi ulteriormente: la società ha già annunciato interventi di miglioramento sugli spogliatoi e sulle tribune, confermando che anche il prossimo anno sarà quella la casa del Fortezza.

Il popolo Fortezza – Se il campo ha fatto la differenza, sugli spalti è successo qualcosa di altrettanto importante. Attorno alla squadra si è infatti creato un movimento che va ben oltre il semplice risultato sportivo. A Ghezzano, per la partita decisiva, erano presenti circa 150-200 tifosi arrivati da Livorno, numeri raramente visibili in queste categorie. Una vera invasione biancoblù che ha accompagnato la squadra fino all’ultimo possesso.

“È stata una cosa bellissima. C’erano tra i 150 e i 200 tifosi nostri“, spiega Biagi. Ma il dato che rende orgogliosa la società è soprattutto la composizione del pubblico. Non soltanto amici e parenti dei giocatori, ma appassionati di tutte le età. “La cosa più bella è stata vedere persone di cinquanta, sessanta e settant’anni che venivano a vedere le partite anche senza avere parenti in squadra. Si è creato davvero un bell’ambiente”. Un’atmosfera che in molte occasioni ha ricordato una curva da categorie superiori, trasformando ogni gara interna in una festa di sport e aggregazione.

Loschi leader, ma vince il gruppo – Quando si parla di Fortezza Basket il primo nome che ÈÈviene in mente è inevitabilmente quello di Federico Loschi, giocatore con trascorsi importanti tra Serie B e A2, autentico lusso per la categoria. “Loschi ha sempre risposto presente nei momenti che contavano”, sottolinea Biagi. Ma sarebbe riduttivo spiegare il successo soltanto attraverso il talento dell’ex Pielle. Determinante è stato infatti il contributo di tutto il gruppo, con giocatori come Balestri, Creati e Spinelli capaci di garantire qualità, equilibrio ed esperienza nei momenti decisivi della stagione.

Intanto arriva già una conferma importante in vista del prossimo campionato: “Loschi resta con noi”, annuncia il general manager. Confermatissimo anche coach Carlo Parcesepe insieme agli assistenti Giacomo Vestri e Michele Martella, mentre la società è già al lavoro per individuare gli innesti necessari ad affrontare il salto di categoria.

Adesso arriva la DR1 – La prossima stagione rappresenterà un passaggio fondamentale nella crescita del club. La DR1, erede della vecchia Serie D, porta infatti con sé regolamenti più severi, obblighi legati agli under e un livello tecnico decisamente superiore. “Tra DR2 e DR1 c’è un distacco netto. Cambiano i regolamenti, gli obblighi sugli under e il livello generale delle squadre. È un salto importante”, spiega Biagi. All’orizzonte ci saranno piazze storiche come Lucca, Viareggio e Grosseto, realtà abituate a frequentare categorie di livello. E c’è anche un’altra curiosità: il Fortezza potrebbe ritrovarsi a essere l’unica squadra cittadina livornese ai nastri di partenza del campionato. Un motivo d’orgoglio ulteriore per una società che non vuole però limitare la propria crescita alla sola prima squadra.

Un progetto che guarda lontano con le giovanili – Parallelamente ai successi sul parquet, il Fortezza continua infatti a investire nel proprio futuro e sulle giovanili. Dalla prossima stagione il settore giovanile passerà da una a quattro squadre, con l’inserimento delle categorie Under 15, Under 17 Gold, Under 19 Gold e Under 19 Silver. Una crescita importante che testimonia la volontà di costruire basi solide e durature. Nel frattempo è già stato organizzato anche il camp estivo che porterà a Livorno giocatori e allenatori di alto livello, da Walter De Raffaele a Luca Bechi, coinvolgendo ragazzi esperti e principianti.

E allora la domanda sorge spontanea: dove vuole arrivare il Fortezza Basket? – Biagi sorride e non nasconde l’ambizione: “Sognare non costa nulla. Mi voglio documentare per capire quante squadre nella storia abbiano fatto tre promozioni consecutive. Noi vogliamo costruire una squadra competitiva e fare un campionato di vertice anche la prossima stagione. Poi, come si suol dire… che sarà, sarà“…

Dietro questa crescita c’è anche una dirigenza giovane ma già estremamente strutturata. Alla guida del club c’è il presidente Francesco Falleni, affiancato dal vicepresidente Gaetano D’Alesio, dal general manager Lorenzo Biagi e dal direttore marketing e comunicazioni Tommaso Mancini. Lo stesso gruppo che ha dato vita al progetto Fortezza Basket e che, stagione dopo stagione, continua a farlo crescere.

“Squadra che vince non si cambia“, sorride Biagi. E in effetti, dalla dirigenza allo staff tecnico, passando per gran parte del roster, il Fortezza ripartirà dalle certezze che hanno permesso di conquistare due promozioni consecutive.

Due anni fa era soltanto un’idea condivisa da un gruppo di amici. Oggi è una realtà che riempie le tribune, coinvolge centinaia di persone e continua a vincere. Con una Gemini diventata un fortino, una tifoseria sempre più numerosa e un progetto che cresce dentro e fuori dal campo, il Fortezza Basket ha già conquistato molto più di una promozione. Ha conquistato un posto nel cuore della città. E la sensazione è che il bello debba ancora venire.

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