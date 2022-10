Francesca Fangio è Atleta dell’Anno Toscana per i Veterani dello Sport

Una stagione, quella del 2021, ricca di successi e soddisfazioni per la livornese che può vantare in straordinari risultati raggiunti tra i quali il record italiano nei 200 metri (rana), la medaglia di bronzo agli Europei a Kazan e la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, dove ha sfiorato la qualificazione alla finale

La nuotatrice livornese, Francesca Fangio, classe 1995, verrà premiata domenica a Cecina dai Veterani dello Sport per i grandi risultati raggiunti in questa stagione come Atleta dell’Anno a livello regionale.

La stella del nuoto azzurro era già stata insignita del premio di Atleta dell’Anno a livello provinciale ma grazie ai suoi grandi risultati raggiunti verrà insignita di questo importante riconoscimento che la pone sul gradino più alto dello sport regionale.

Una stagione, quella del 2021, ricca di successi e soddisfazioni per la livornese che può vantare in straordinari risultati raggiunti tra i quali il record italiano nei 200 metri (rana), la medaglia di bronzo agli Europei a Kazan e la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, dove ha sfiorato la qualificazione alla finale.

Condividi: