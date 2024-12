Fulgens Foligno – Us Livorno 2-2. Regoli e Dionisi non bastano. Parità al Blasone

Un gran gol del numero 9 nel finale regala un punto prezioso agli uomini di Indiani, sotto nel primo tempo per mano dei sigilli di Khribech e Settimi inframezzati dal timbro di Regoli. Una prova di carattere quella dei labronici, ancora imbattuti lontano dal Picchi e adesso attesi dall'ultimo appuntamento del 2024 al Picchi. Mvp Dionisi, malissimo Cardelli. Regoli si sblocca, Rossetti spreca troppo

di Lorenzo Evola

Dionisi santo subito. Gli amaranto mancano di nuovo l’appuntamento con i tre punti ma escono dal “Blasone” di Foligno con un pareggio che vale doppio, sia per il morale che in termini di classifica. Una perla su punizione dell’ex Ternana fissa il risultato sul 2-2 al termine di un match a dir poco ostico in terra umbra. Nel primo tempo sono i padroni di casa a portarsi avanti prima con Khribech (gravissimo errore di Cardelli) e poi con Settimi, vanificando il momentaneo 1-1 firmato Regoli su assist di Marinari. Nella ripresa gli uomini di Indiani alzano i giri del motore rivelandosi tuttavia troppo spreconi sotto porta, i padroni di casa serrano le fila ma non riescono a portare a casa l’intera posta in palio. Per i labronici continua l’imbattibilità in trasferta, ma il vantaggio da un Grosseto ancora vincente (3-1 sul Ghiviborgo) è ridotto adesso a sole cinque lunghezze.

La cronaca

Una prima frazione a dir poco frizzante quella vista al Blasone. Dopo un classico primo quarto d’ora di studio – segnato comunque dalle proteste labroniche per un tocco di mano sul destro di Bellini non ravvisato dal direttore di gara – è un errore dell’eroe di settimana scorsa, ovvero Cardelli, a stappare il match. Sugli sviluppi di un rinvio dalle retrovie infatti, l’estremo difensore amaranto si avventura in un’uscita a dir poco discutibile, regala la sfera a Tommasini che calcia a botta sicura colpendo male con il sinistro. La palla carambola sui piedi di Khribech, che involontariamente o meno mette fuori causa l’intervento di Fancelli, e rotola lentamente nella porta lasciata sguarnita proprio da Cardelli. Un incidente che complica i piani dei labronici, i quali provano comunque a reagire prima con lo spunto di Marinari (vicino al pareggio con un destro fendente dal limite) e poi con Russo che non trova la porta a causa di una deviazione della retroguardia di casa.

Con il passare dei minuti gli uomini di Indiani alzano gradualmente il proprio baricentro e vengono premiati a poco meno di dieci minuti dal duplice fischio. Marinari sfonda a destra e trova Regoli libero a centro area, freddo l’ex attaccante del Follonica nel trafiggere Tognetti con un bolide di prima intenzione. Festeggiano gli amaranto, ma la gioia è a dir poco effimera. Dopo neanche un giro d’orologio, il Foligno pareggia i conti in ripartenza con un gran gol di Settimi, bravo a trovare il palo interno con un destro da fuori, con Cardelli che non riesce a toccare la sfera, morente nell’angolo opposto. Una vera e propria doccia gelata per Luci e compagni, costretti dunque, di nuovo a rincorrere.

Nella ripresa il Livorno, come prevedibile, piazza le tende nella metà campo avversaria e va vicino al pareggio in varie occasioni. In poco meno di 10′ prima è Rossetti (complice forse anche una deviazione di Marinari) a colpire il palo su suggerimento di Russo, poi Calvosa si fa murare da Tognetti da posizione defilata e infine ancora Rossetti non trova la porta di testa da ottima posizione sempre su servizio di Russo. Il Foligno abbassa ulteriormente il proprio raggio d’azione, Indiani mischia le carte in inserendo Ndoye, Bonassi e D’Ancona ma è l’ingresso di Dionisi, poco più tardi, a cambiare le sorti del match.

Nel finale infatti, l’ex Ternana impegna Tognetti con un destro dopo una serpentina ma sulla respinta dell’estremo difensore bianco azzurro è a dir poco clamoroso l’errore di Ndoye sotto porta. Ma sarà solo il preludio alla prodezza che fisserà il risultato finale. A due minuti dal triplice fischio, il numero 9 amaranto si incarica della battuta di una punizione dal limite e disegna una parabola che si insacca all’incrocio dei pali, imprendibile per Tognetti che può solo guardare. Esplodono i circa 150 tifosi accorsi al Blasone, così come la panchina labronica. Con ancora qualche minuto da giocare, il finale caotico regalerebbe pure l’ultima chance di vittoria ma Rossetti conferma la sua giornata no e spara addosso ad un difensore da due passi, vanificando così i sogni di gloria dell’intero popolo amaranto.

Le pagelle

Cardelli 4.5: Da uomo della Provvidenza domenica scorsa a sciagura nel pomeriggio in terra umbra. Propizia il vantaggio firmato Khribech con un’uscita senza senso sulla trequarti.

Fancelli 5.5: Rispolverato dopo tempo immemore, mostra fisiologicamente un po’ di ruggine, specie nell’occasione del gol di Settimi, al quale lascia troppo spazio per calciare (dal 61’ D’Ancona 6: Senza infamia e senza lode nella mezz’ora finale)

Brenna 5.5: Da qualche settimana la sensazione è che la retroguardia amaranto abbia perso un po’ le distanze. Non macchia la prestazione con particolari sbavature, ma guida un reparto che traballa vistosamente.

Siniega 6: Probabilmente il meno peggio dei tre dietro, un po’ ruvido in certe situazioni però non soffre granchè dalla sua parte.

Marinari 6.5: Sicuramente il migliore nei primi 45’. Flirta con il gol dal limite dell’area poi regala a Regoli il cioccolatino del momentaneo 1-1. Cala leggermente nella ripresa pur restando nel vivo del gioco fino alla sostituzione (dal 61′ Ndoye 5: Anche lui al rientro dopo svariati mesi, non può essere al meglio ma quel gol divorato da due passi è un errore inconcepibile).

Bellini 6: Non è al massimo della forma anche se non fa mancare il suo apporto in mediana, ringhiando su tutti i dirimpettai bianco azzurri. Tolto nel finale perchè già ammonito e troppo nervoso (dal 78′ Frati sv)

Hamlili 5.5: Ancora una prova al di sotto delle sue potenzialità, forse avrebbe bisogno di rifiatare un po’. Di certo non una performance da dimenticare ma è decisamente meno arrembante rispetto a qualche mese fa (dal 61′ Bonassi 6: Si piazza a centrocampo cercando di garantire equilibrio nel convulso finale di gara)

Calvosa 6.5: Ha il suo bel d’affare con Khribech che non gli dà punti di riferimento. Tuttavia, a lungo andare prende le misure al marocchino e fornisce un discreto contributo sulla corsia di competenza. Subisce una quantità indescrivibile di falli ma trova comunque la forza di affacciarsi in area per concludere, Tognetti gli nega la gioia della prima rete in maglia amaranto

Regoli 6.5: Per buona parte della prima frazione è un ombra che vaga in mezzo al campo, si dimostra freddo nel siglare il pareggio su assist di Marinari e da lì in poi si rianima. Manda in porta Calvosa nella ripresa, poi Indiani decide di toglierlo dalla contesa nel finale (dal 74’ Dionisi 7: In un quarto d’ora prima sfiora il pareggio con un destro da fuori, poi firma il 2-2 con una perla su punizione. Eroe di giornata, come spesso accade)

Russo 6: Tra i più attivi e propositivi, va vicino al gol nel primo tempo con un destro deviato dalla retroguardia umbra. Ispirato nella ripresa, quando manda in porta Rossetti (che spreca) e impegna Tognetti in più di un’occasione. Comunque sempre un po’ a corrente alternata, potrebbe fare di più perchè i mezzi non gli mancano.

Rossetti 5: Non si tira mai indietro nei corpo a corpo ma quest’oggi si rivela davvero troppo sciupone sotto porta. Manda a lato un colpo di testa da due passi su assist di Russo, poi in extremis non riesce a deviare in porta all’altezza del dischetto. Polveri bagnate.

All. Indiani 6: Ringrazia Dionisi per la giocata nel finale ma non si può dire che i suoi ragazzi disputino un brutto match. Esce comunque da un campo difficile con un punto importante, in rimonta (segno che il carattere non manca alla sua squadra) e creando parecchio negli ultimi metri. Certo c’è da registrare un reparto difensivo un po’ distratto, nonché tornare a macinare punti, perché il Grosseto è tornato concretamente a farsi sotto.

Le formazioni ufficiali:

Fulgens Foligno (4-3-3): Tognetti; Santarelli, Schiaroli, Nuti, Mancini; Settimi, Ceccuzzi, Brevi; Khribech, Tomassini, Panaioli.

Livorno (3-4-2-1): Cardelli; Fancelli (dal 61′ D’Ancona), Brenna, Siniega; Marinari (dal 61′ Ndoye), Hamlili (dal 61′ Bonassi), Bellini (dal 78′ Frati), Calvosa; Russo, Regoli (dal 74′ Dionisi); Rossetti

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina in parità la sfida al Blasone. Dionisi trova il gol del pareggio nel finale e regala un prezioso punto agli amaranto. 90' Ultimi scampoli di gioco al Blasone, gli amaranto adesso ci credono 88' Rossetti! Ancora impreciso sotto porta il numero 99 amaranto che non riesce a trovare il gol da tre punti da pochi passi 84' GOOOOLLL DEL LIVORNOOOO! CHE MAGIA DI DIONISI! Punizione dal limite dell’area per gli amaranto, Dionisi si incarica della battuta e piazza la sfera all’incrocio. 79' Clamorosa chance fallita da Ndoye che calcia a lato a porta vuota dopo l’ottima iniziativa di Dionisi 78' Spazio a Frati per Bellini 78' Giallo anche Brenna 76' Dionisi calcia da punizione, D’Ancona spara alle stelle di testa 74' Dentro anche Dionisi per Regoli 67' Amaranto che si sbilanciano in avanti, cerca di approfittarne la compagine umbra in contropiede 64' Russo ci prova con il mancino, solo esterno della rete per l’ex Lucchese 61' Dentro Bonassi, D’Ancona e e Ndoye per Hamlili, Fancelli e Marinari 60' Altro break di Russo e altro corner guadagnato dal Livorno 58' Ammonito Santarelli, in ritardo su Calvosa 56' Ancora Rossetti! Russo pennella per l’ex Novara, impreciso nel colpo di testa da posizione a dir poco favorevole 54' Regoli appoggia per Calvosa, il laterale amaranto scarica un sinistro che si infrange su Tognetti 52' Rossetti! Russo tocca per il centravanti amaranto che sfiora la sfera trovando il palo a dirgli di no. Grande chance per i labronici 48' Mischia in area dei padroni di casa, Calvosa ci prova ma non trova lo specchio 46' Comincia la ripresa al Blasone! Termina il primo tempo al Blasone. Umbri avanti grazie ai timbri di Khribech e Settimi che vanificano il pareggio momentaneo di Regoli 43' Finale di prima frazione incandescente al Blasone, adesso gli amaranto si riaffacciano in avanti alla ricerca del pareggio 38' GOL DEL FOLIGNO! Padroni di casa che tornano immediatamente in vantaggio con Settimi, il quale salta Fancelli e batte Cardelli con un destro che tocca il palo e si insacca nell’angolo opposto 37' GOOOL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO REGOLI! Ottimo spunto di Marinari sulla destra, il classe 2005 centra per Regoli che trafigge Tognetti con un destro al volo da centro area 35' Bellini di prima intenzione, ancora calcio d’angolo per gli uomini di Indiani 33' Ci prova Regoli direttamente da punizione, blocca senza patemi Tognetti 32' Atterrato Russo sulla trequarti, il direttore di gara concede la punizione agli amaranto 29' Khribech salta secco Calvosa e calcia da posizione defilata, respinge Cardelli 27' Panaioli e Tomassini non riescono a deviare in porta il suggerimento di Settimi dalla destra 25' Khribech stende Calvosa, punizione per gli amaranto 22' Marinari! Stop di petto e girata di destro dal limite dell’area, palla fuori di poco 19' Russo riceve sulla sinistra, si accentra e calcia. Destro deviato in corner dalla retroguardia bianco azzurra 17' Amaranto costretti a rincorrere a causa di un errore tragicomico del proprio portiere, dopo un primo quarto d’ora di assoluto controllo 14' GOL DEL FOLIGNO! Follia di Cardelli che sbaglia completamente l’uscita favorendo Tommasini che calcia a porta sicura, la conclusione dell’attaccante di casa carambola sui piedi di Khribech e rotola lentamente in porta 13' Destro da fuori di Marinari, non si fa sorprendere Tognetti 10' Regoli perde il controllo della sfera e commette fallo, vanificata la manovra offensiva amaranto 7' Lancio troppo lungo di Brenna per Marinari, palla in out 3' Russo ci prova di prima intenzione su rinvio di Cardelli, sinistro debole e centrale, blocca Tognetti 2' Conclusione di Bellini, tiro deviato in corner ma proteste veementi del centrocampista amaranto per un tocco di mano in area di rigore L’arbitro fischia l’inizio! Comincia il match al Blasone

