Futsal Figc. Si tinge di gialloblu il derby livornese tra Boca e La 10

Partita tiratissima come da programma. A 5 minuti dal termine Pisconti realizza il gol vittoria che fa impazzire tutto l'ambiente gialloblu del Boca

Boca Livorno–La 10 Livorno 4–3 (2–1 fpt)

Boca Livorno: Del Greco, Spinetti, Lepori, Consani, Perciavalle A., Pisconti, Bartoli, Fornaciari, Gambino, Moni, Pisconti, Bandinelli. Allenatore: Salvini.

La 10 Livorno: Vernace, Stara, Falleni, Margheri, Raddi, Principato, Pittaro, Pedani, Colucci, Marceddu, Dos Santos, Bruna. Allenatore: Agosti.

Arbitro: Giotti (Pontedera) e Reali (Piombino).

Reti: BL: Bartoli, Pisconti 2, Lepori; L10: Pedani 2, Stara.

Vicopisano – Si tinge di gialloblu il derby livornese di campionato Figc di futsal appena trascorso. La vittoria di venerdì 25 novembre fa seguito a quella di lunedì 21 dove in palio c’era il passaggio del turno di coppa conquistato dalla squadra del Boca per la doppia vittoria di misura (5-4 all’andata all’Arena Astra e 4-3 a Vicopisano in casa del Boca).

La partita di questo venerdì è stata tiratissima come da programma e come giusto che fosse per un derby sentitissimo nell’ambiente del calcio a 5 livornese e non solo. Il Boca é sceso in campo accompagnato dai bambini dell’Orlando Calcio Livorno che hanno reso tutto più festoso all’insegna della sportività.

Al vantaggio iniziale del Boca grazie a Bartoli, su assist di Lepori, ha risposto La 10 Livorno a metà tempo con Pedani con un preciso destro da fuori area. Poco dopo il bomber de La 10 Livorno ha mancato il raddoppio colpendo un palo a portiere battuto. Ci ha pensato Pisconti a riportare il Boca davanti con un destro chirurgico che il portiere non ha trattenuto.

Nella ripresa pareggio della squadra di Agosti con un rasoterra velenoso del capitano Stara che si insacca tra palo e portiere. A metà ripresa é stata la volta del capitano del Boca Lepori a metterla nel sette e a riportare quindi avanti la squadra di casa. Nuovo pareggio di bomber Pedani che realizza il tiro libero. Il Boca non ci sta e a 5 minuti dal termine Pisconti realizza il gol vittoria che fa impazzire tutto l'ambiente gialloblu.

