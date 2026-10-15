Futsal Livorno 9 Boca, una “X” e una vittoria per le giovanili: Under 15 a punteggio pieno

Le due formazioni Under 15 e Under 17 crescono e si amalgamano dopo oltre un mese di lavoro. Sono già 39 i ragazzi coinvolti nel progetto del club, che ha affidato a Francesco Agosti la responsabilità del settore giovanile

Un pareggio e una vittoria: è questo il bilancio del weekend delle giovanili del Futsal Livorno 9 Boca, impegnate nei campionati Under 17 e Under 15. Ma al di là dei risultati, a far sorridere la società del presidente Lombardi è soprattutto il percorso di crescita delle due squadre, che, a oltre un mese dall’inizio delle attività, stanno trovando sempre più amalgama e continuità.

«Le due formazioni si stanno amalgamando sempre più, con un lavoro costante di tre allenamenti settimanali», spiega il team manager Matteo Martinelli, sottolineando l’impegno dei tecnici e di uno staff di collaboratori numeroso, presente a ogni seduta di allenamento.

Francesco Agosti al centro del progetto giovanile – La scelta del presidente Lombardi di affidare a Francesco Agosti la responsabilità del settore giovanile rappresenta un investimento importante sul futuro del futsal livornese. Un progetto nel quale ha avuto un ruolo determinante anche Martinelli, che in passato ha lavorato per molti anni al fianco del tecnico e che, insieme al presidente, è riuscito a convincerlo a intraprendere questa nuova fase della sua carriera.

Ad Agosti è stato assegnato un ruolo centrale nell’organizzazione del settore calcio a 5 del Livorno 9 Boca, con il compito di occuparsi della riorganizzazione strutturale e della gestione del vivaio, due aspetti sui quali la società intende investire maggiormente per costruire basi sempre più solide. Il lavoro è iniziato da oltre un mese e sta già dando segnali incoraggianti sul fronte della partecipazione: tra Under 15 e Under 17 sono infatti 39 i ragazzi coinvolti complessivamente nelle attività.

Uno staff numeroso e qualificato- Al fianco di mister Agosti operano i vice Nicholas Protti e Francesco Guelfi, insieme a uno staff di collaboratori di esperienza composto dai fedelissimi Fabrizio De Laurentis, Fabrizio Bacci, Giacomo Ippolito e Matteo Martinelli. A completare il gruppo ci sono Nicolas Borella, Shedly Chebbi, Ginevra Strazzabosco, Roberto Sirressi e Christian Ribechini, per uno staff complessivo di dieci collaboratori costruito insieme allo stesso team manager Martinelli.

L’obiettivo condiviso è accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita, mettendo al centro il divertimento e la conoscenza della disciplina. Lo staff ha infatti dichiarato che farà il possibile per far divertire i ragazzi e avvicinare al futsal anche i nuovi arrivati, contribuendo alla diffusione del calcio a 5 sul territorio.

Under 17, pareggio in trasferta. Under 15, doppia vittoria e vetta – Sul parquet, il fine settimana ha regalato indicazioni positive a entrambe le formazioni. Gli Under 17 hanno strappato un pareggio in trasferta contro il Tau Altopascio, proseguendo il proprio percorso di crescita.

Gli Under 15, invece, hanno conquistato una vittoria in trasferta nel derby contro il Cus Pisa, dando continuità al successo ottenuto la settimana precedente nell’altro derby livornese contro l’Academy. Due affermazioni consecutive che hanno permesso alla squadra di portarsi in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Il prossimo weekend: Under 17 al PalaCecconi, Under 15 all’Elba – Il calendario propone ora due nuovi impegni per le formazioni del Livorno 9 Boca. Gli Under 17 saranno impegnati in casa, sul parquet del PalaCecconi, mentre gli Under 15 scenderanno in campo al PalaSanGiovanni di Portoferraio, all’Isola d’Elba.

Un nuovo fine settimana per continuare a crescere, consolidare il lavoro svolto in allenamento e dare seguito ai primi risultati positivi della stagione.

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