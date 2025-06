(1) Allegati (1) CALENDARIO E COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Gabbione. Al via la terza edizione del torneo “Amicidivalerio”

Ben 80 giovani calciatori si sfideranno tra Bagni Lido e Bagni Pejani. L'intero ricavato del torneo andrà devoluto all’associazione ‘amicodiValerio aps’, fondata e presieduta da Ida Buonavoglia, per la ricerca e l’assistenza ai bambini con patologie oncologiche celebrali dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze

Tutto è pronto per la terza edizione del torneo di gabbione “Amicidivalerio” che vedrà protagonisti ben 80 giovanissimi ‘gabbionisti’ che animeranno le sfide tra i Bagni Lido e i Bagni Onde del Tirreno (ex Pejani) a partire dal 26 giugno. Il torneo, che ormai sta diventando un appuntamento fisso per i ragazzi del 2013 e 2014, è organizzato con passione e dedizione come la scorsa edizione da Dario Giacomelli, Alessio Lombardi, Gabriele Adamo, Marco Parri, Valerio Casella Fabio Termine, Gabriele Vettori, Manuela Magri e Giusy Lo Giudice. L’intero ricavato del torneo andrà devoluto all’associazione standard”> ‘amicodiValerio aps’ , fondata e presieduta da Ida Buonavoglia, per la ricerca e l’assistenza ai bambini con patologie oncologiche celebrali dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

La scorsa edizione è stata vinta dai ragazzi della “Croazia”. Il team era composto da questi giocatori: Ettore Saccomanni, Davide Musmeci, Emiliano Potestá, Mattia Laverde, Leonardo Cammellini.

Le finali (3°-4° posto e 1°-2° posto) verranno disputate domenica 29 dalle 20,30 ai Bagni Lido.

Clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il calendario e la composizione delle squadre.

