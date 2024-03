Gagliardo Gurrieri quinta nella finale giovani delle World Series di nuoto paralimpico

Ancora un exploit della sedicenne Sofia Gagliardo Gurrieri, nientemeno che quinta nella finale mondiale Youth (giovani) che si è svolta questo pomeriggio negli impianti olimpici di Lignano Sabbiadoro. La giovanissima portacolori della Toscana Disabili Sport ha disputato la finale dopo essersi brillantemente qualificata in mattinata. Deluso l’altro membro della spedizione amaranto Pietro Passerini, che avrà però sicuramente modo di riscattarsi nelle altre gare che si svolgeranno sino a domenica prossima.

Entusiasti ed emozionati l’allenatrice Eleonora Bologna e il presidente Maurizio Melis, che in un post sui social ha subito rimarcato il significato del risultato ottenuto come un traguardo, non l’ultimo, di un’associazione che appena 8 anni fa muoveva i primi passi e che ora vanta una squadra di basket in carrozzina che calca i parquet di tutta Italia, un titolo da vice campioni d’Italia nella pallamano in carrozzina e i record e titoli italiani del gruppo del nuoto paralimpico.

“Devo ringraziare – ha scritto il presidente – Stefano Trumpy e la sua Webb James, che hanno finanziato questa onerosa trasferta, ma sento di ringraziare tutti coloro che, anche con pochi euro, hanno permesso questi risultati e li permetteranno nel futuro. E’ emozionante, e sono sicuro che lo è anche per i nostri sostenitori, vedere la scritta “Toscana Disabili Sport” nel tabellone di una finale mondiale che vede partecipanti dagli USA, GB, Olanda e Germania. Ho voluto creare questa realtà che oggi offre a tanti atleti con disabilità opportunità irripetibili di riscatto personale, autodeterminazione e crescita psicofisica, e vederla rappresentata anche a livello mondiale è un’emozione enorme”.

