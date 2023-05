Gara-1 playoff. La Libertas cade in casa in contro Desio (71-86)

Nel giorno meno indicato la Libertas perde l’imbattibilità casalinga, regala il break a Desio nella serie di semifinale playoff e si complica la vita. Il cammino, però, è ancora lungo sebbene il margine di errore adesso sia praticamente azzerato

Che Desio fosse una squadra atipica e da corsa lo si sapeva, ma che lo fosse così tanto… no. Gran bella squadra quella di coach Gallazzi, che non si è persa d’animo dopo la partenza sparata della LL (9-2 e poi 15-7) ed è rimasta attaccata alla partita. Nel frattempo la Libertas si è smarrita, ha perso il filo del discorso e si è aggrappata alle quattro triple di Bargnesi con Desio che ha chiuso i primi due quarti con il muso avanti (41-44). I primi quattro minuti del terzo quarto sono terribili per i padroni di casa che incassano un devastante 5-19 che manda in orbita Desio che fa praticamente sempre canestro trovando anche punti molto difficili. La reazione di nervi della Libertas produce un 6-0 subito frustrato dalla squadra di Gallazzi.

La partita potrebbe riaprirsi solo nel finale, ma Sipala fallisce la tripla del -4 e nell’altra metà campo Tornari trova quella fortunosa del +10. Sipario. Si rigioca martedì alle 20,45 e la Libertas non può fallire.

Maurelli Group Libertas Livorno – Rimadesio Desio 71-86 (21-20, 41-44, 58-72)

Maurelli Group Libertas Livorno: Andrea Bargnesi 19 (1/4, 5/9), Jacopo Lucarelli 14 (2/7, 1/5), Antonello Ricci 9 (3/8, 1/6), Tommaso Fantoni 8 (3/8, 0/0), Francesco Fratto 6 (3/7, 0/0), Francesco Forti 6 (1/2, 1/3), Andrea Sipala 5 (2/4, 0/5), Andrea Saccaggi 4 (0/0, 0/3), Constantin Maralossou 0 (0/0, 0/0), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 20 – Rimbalzi: 45 13 + 32 (Jacopo Lucarelli, Francesco Fratto 11) – Assist: 11 (Antonello Ricci 3)

Rimadesio Desio: Andrea Mazzoleni 19 (5/7, 2/2), Giacomo Maspero 17 (2/8, 4/6), Matteo Tornari 17 (4/5, 3/6), Mattia Molteni 8 (1/5, 1/4), Gabriele Giarelli 8 (4/10, 0/2), Lorenzo Lovato 8 (3/3, 0/0), Simone Caglio 7 (2/2, 1/2), Matteo Fioravanti 2 (1/2, 0/4), Leonardo Basso 0 (0/1, 0/1), Andrea Barbieri 0 (0/0, 0/0), Carlo Fumagalli 0 (0/0, 0/0), Luca Colombo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 33 3 + 30 (Matteo Tornari 7) – Assist: 14 (Gabriele Giarelli 5)

