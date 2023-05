Gara 2. Libertas-Vigevano 82-70: gli amaranto pareggiano i conti al PalaMacchia

Gli amaranto di coach Andreazza provano a riportare la serie in parità dopo la sconfitta di gara 1 sul neutro di Piombino

La Libertas di coach Andreazza deve riportare la serie in parità dopo la sconfitta di gara 1 sul neutro di Piombino. Martedì 30 davanti a un PalaMacchia infuocato, Fantoni e compagni sono chiamati ad una prestazione di cuore e talento contro una grande squadra come Vigevano che, sicuramente, è scesa sul parquet di via Allende di non fare sconti.

La Libertas parte gagliarda e sicura e domina il primo quarto facendo fermare il tabellone sul risultato di 27-14 al termine dei primi, indemoniati, 10 minuti di gioco. Sul parquet va in scena un gioco molto fisico che carica i padroni di casa di falli sin dai primi minuti tra cui Fantoni e Forti. Ma nonostante questo le bocche da fuoco degli amaranto non si placano e le bombe di Saccaggi, Fratto e Ricci mettono subito lo sprint facendo ribollire di gioia il tifo amaranto.

Secondo quarto in cui la Libertas si butta via. Vigevano approfitta di un black out nei primi cinque minuti dei padroni di casa mettendo a segno un break di 10 a 0 e riportandosi sotto agli amaranto fino, addirittura al momentaneo vantaggio firmato da Benites sul 29-30. Poi un moto d’orgoglio degli amaranto fa sì che la Libertas riprenda in mano la partita ma con Vigevano con il fiato sul collo. Finisce il secondo quarto con il risultato di 40-37.

Inizio del terzo quarto tutto di marca amaranto dove Fantoni si carica sulla spalle la squadra e in due minuti mette a segno da solo un mini-break di 6-0 (46-40). Vigevano è un osso duro. Sta attaccato alla preda senza mollare di un centimetro. E’ un terzo quarto dove la Libertas fa fatica a prendere un vantaggio consistente tranne nell’ultima parte del tempino quando le bombe di Saccaggi, Fratto e Bargnesi riportano il parziale sul 66 a 57.

Ultimo quarto che si apre con molto nervosismo sia sugli spalti dove i tifosi avversari si fanno notare per alcuni disordini. Anche sul campo la Libertas si vuole complicare la vita con Lucarelli che si guadagna anzitempo la doccia con un anti-sportivo e un tecnico e Sipala esce per cinque falli. Ma il cuore amaranto va oltre ogni ostacolo. E la partita si incanala sul binario giusto. Finisce 82 a 70 davanti ai tantissimi tifosi amaranto. Adesso è uno pari e venerdì si va a Vigevano per gara 3. Gara 4 in programma per domenica 4 giugno. Eventuale spareggio di gara 5 mercoledì 7 giugno di nuovo al PalaMacchia.

Ultimo quarto

40′ Forti in lunetta: 82-70

40′ Rossi da 2: 80-70

39′ Ricci in lunetta: 80-68

38′ Benites dai liberi: 78-68

38′ Sacca-Bomb! BOMBAAAA Saccaggi! 78-66

38′ Mercante in lunetta. Sbaglia il primo e anche il secondo!

38′ FANTONI! Ancora lui! 75-66

37′ STOPPONE di Fantoni!

36′ FANTONI! Canestro e fallo! 73-66. Ma sbaglia il libero

36′ Quinto fallo per Siapal. Entra Fantoni

35′ Benites da 3: 71-66

34′ FRATTOOOO! BOMBAAAAAA! 71-63

34′ Due liberi per Fratto: 68-63

33′ Sipala quarto fallo personale. La Libertas si carica di falli. Broglia in lunetta. 66-63

33′ Mercante: 66-61

32′ Fallo in attacco per Vigevano: D’Alessandro terzo personale

32′ Partita nervosa. Anti-sportivo prima poi fallo tecnico fischiato sempre a Lucarelli che si guadagna così la doccia anzitempo.

32′ Rossi dalla lunetta mette due su due.

Inizia l’ultimo quarto con disagi sugli spalti nella curva degli ospiti con un parapiglia tra i tifosi avversari. Intervento delle forze dell’ordine e della security

Terzo quarto

30′ Sulla sirena! Bargnesi da 3!!! BOMBA! 66-57

30′ Mercante da 3 63-57

29′ Fratto! 63-54

28′ Sipala ancora dai liberi: 61-54

28′ Due liberi per Saccaggi: 59-54

27′ Risponde con una bomba Vigevano con Broglia 57-54

27′ BOMBAAAAA! Saccaggi! 57-51

27′ Vigevano accorcia: 54-51

26′ Bargnesi!!! 54-49

25′ Peroni da 3: 52-49

25′ Bargnesi da 2: 52-46

24′ Laudoni da 3: 50-46

24′ Fantoni: 50-43

24′ Tre tiri liberi per Vigevano con Peroni: 48-43

24′ Fallo fischiato a Ricci. Terzo personale. Andreazza lo richiama in panchina.

23′ Fratto! 48-40

22′ Fantoni: 46-40

22′ Fantoni: 44-40

21′ D’Alessandro in lunetta: 1/2: 42-40

21′ Fantoni: 42-39

21′ 40-39

Secondo quarto

20′ Finisce il secondo quarto: Libertas 40-Vigevano 37

20′ Sipala da 2: 40-35

19′ Fallo per Sipala. Secondo personale. Due tiri per Vigevano: 38-35

19′ Tre tiri liberi per Saccaggi 3/3: 38-33

18′ Mercante da 3: 35-33

18′ Fratto dai liberi: 35-30

18′ Bargnesi BOMBA! 33-30

18′ Fantoni dai liberi fa 1/2: 30 pari

17′ Benites firma il vantaggio Vigevano 29-30

17′ Laudoni da 2: 29-28. Vigevano ha ripreso tutto lo svantaggio del primo quarto

16′ STOPPONE di Lucarelli! Sul contropiede va in lunetta Fantoni: sbaglia il primo e anche il secondo!

16′ Dai liberi Vigevano 2/2: 29-26

15′ Fratto dai liberi: 29-24: 2/2

15′ Da tre punti Broglia 27-24. Break 0-10 degli ospiti

14′ Break di Vigevano 0-7

13′ Tecnico fischiato a Saccaggi che cade nella provocazione del numero 66 avversario Peroni

13′ Sfondamento per Vigevano a carico di Laudoni

12′ Ricci, fallo in attacco, primo personale

12′ Mercante da 2: 27-18

11′ 27-16 D’Alessandro

Primo quarto



10′ Saccaggi! 27-14. Fine primo quarto!

10′ Forti secondo personale. La Libertas si carica di falli.

10′ Saccagi! BOMBAAAA! 25-12

9′ 0/2 dalla linea dei liberi per Rossi di Vigevano

9′ Secondo fallo per Bargnesi. Andreazza lo richiama in panchina.

8′ Fratto da sotto! 22-12

8′ Sfondamento a Vigevano

7′ STOPPONE di Lucarelli sul contropiede di Vigevano

7′ Frattoooo! BOMBAAA! Break Libertas 20-12

6′ Bargnesi, arresto e tiro: 17-12

6′ Fantoni si carica del secondo fallo. Andreazza lo richiama in panchina

5′ Fratto da 2! 15-12

5′ Mercante replica a Ricci: 13-12

4′ Bombaaaaaaa! Ricci! Ancora lui da 3: 13-9

4′ Lucarelli in lunetta fa 2/2

3′ D’Alessandro per Vigevano 8-7

3′ Fantoni da 2 su assist di Forti! 8-5

3′ Peroni da 3. Accorcia Vigevano 6-5

2′ Bombaaaaa! Ancora Libertas! Ancora amaranto dalla lunga! Forti 6-2

2′ Bombaaaaaa! Fratto!!!! 3-2

1′ Il primo canestro è di Vigevano 0-2

1′ Bolgia sugli spalti

