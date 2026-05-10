Verodol Pielle Livorno-Legnano 68-59. La PL si prende anche gara 2!

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Dal +17 dell’intervallo al ritorno di Legnano fino al -7 nell’ultimo quarto: la Pielle Livorno soffre, stringe i denti e chiude Gara 2 68-59 contro la Legnano Basket Knights, respingendo l’assalto finale e blindando il successo nel finale (clicca qui per il tabellino finale).

Nel terzo quarto la partita cambia pelle. La Pielle prova a gestire, ma si spegne a tratti in attacco: qualche palla persa di troppo e Legnano che alza l’intensità. La Legnano Basket Knights ne approfitta e inizia a rosicchiare punti, riportando ritmo e aggressività fino a riavvicinarsi sensibilmente nel punteggio.

L’ultimo quarto è una battaglia di nervi. La Pielle non riesce più a scappare via, mentre Legnano continua a crederci fino a toccare anche il meno 7, accendendo il finale e provando davvero a riaprirla. Ma è proprio nei momenti più sporchi che i biancoblù trovano i canestri pesanti e soprattutto la lucidità per non perdere la rotta. Legnano può piangere sulla linea dei 6,75: percentuali dall’arco imbarazzanti. Il match si chiude con gli ospiti inchiodati a 3/29 da tre punti. Con statistiche del genere impensabile di portare a casa il match al PalaBolgia.

Nel finale, la Pielle stringe i denti, respinge l’ultimo assalto e porta a casa Gara 2: 68-59 il risultato definitivo.

Una partita mai davvero chiusa, ma sempre controllata senza mai trasformarsi in patema d’animo. E ora la serie si muove ancora, con il parquet che continua a parlare biancoblù. Mercoledì a Legnano per gara 3 e per provare a chiudere la serie.