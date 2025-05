Gara-2, Ruvo-Pielle 89-78. La Toscana Legno lotta ma si arrende nel quarto quarto

Coach Turchetto durante un time out di gara 1 a Ruvo di Puglia (foto Ufficio Stampa Pielle)

Partita molto più equilibrata nei primi due quarti quella che va in scena per gara 2 tra Ruvo di Puglia e Pielle Livorno. Una Pielle dal volto completamente cambiato rispetto a quella vista due giorni fa

La Pielle lotta molto di più di gara 1 e si vede (clicca qui per consultare il tabellino finale). Impatta molto meglio il match e non lascia che Ruvo scappi via, per lo meno per i primi due quarti dove raggiunge anche il massimo vantaggio di +7 con due liberi di Klyuchnyk: 23 a 30. Ma Ruvo è brava con Jackson a rimanere incollata al match andando all’intervallo lungo sotto di un solo punto: 35-36.

Nel terzo quarto è punto a punto come si poteva immaginare. Ma è Isotta dei padroni di casa che mette il turbo con le sue bombe. Non basta un sontuoso Leonzio che chiuderà la gara con 27 punti segnati. Ma è nel quarto quarto che la Crifo Wines mette la freccia mantenendo costanti tra i 7 e i 9 punti di vantaggio. Si chiude con il punteggio di 89-78, parziale fin troppo ingeneroso per la gara offerta dalla Pielle che oggi migliora anche la percentuale dall’arco: 9/27 e la prestazione ai rimbalzi (36-31 sempre per Ruvo ma meglio di 50 a 34 di gara 1).

Si va a venerdì al PalaTenda di Piombino dove la Pielle proverà ad allungare la serie portandola a gara 4 dove si riaprirebbero le porte del PalaMacchia.

Atteggiamento difensivo molto più efficace che consente anche di prendere il largo nel secondo quarto quando i labronici si portano sul massimo vantaggio di +7 (23-30). Ma i padroni di casa non ci stanno e trascinati da Jackson ritrovano il bandolo della matassa e vanno all'intervallo sul 35 a 36.

La Pielle parte bene in questa gara grazie ad un Cepic molto performante che segna 6 punti sui primi 8. La Toscana Legno va in vantaggio per la prima volta nella serie per sul 7-8 e allunga grazie a una bomba di capitan Campori sul +5 9-14. Poi Lucarelli entra e sbaglia la bomba, sul capovolgimento di fronte commette un antisportivo. Ruvo nel giro di un minuto si riporta sopra 15 a 14 quando manca due minuti e mezzo al termine del primo quarto grazie a un 6-0 di parziale. Il quarto si chiude con un apertissimo 21-19.

Secondo quarto che si apre con molti errori in attacco. Il tabellone fa fatica a girare da entrambe le parti grazie alle difese che chiudono bene le maglie. Partita molto frazionata: 23 a 23 dopo 4 minuti di gioco. La Pielle ritrova il vantaggio a metà quarto: 23-24 (15′). Bonacini mette la tripla del +5: 23-28. Klyuchnyk dalla lunetta mette il massimo vantaggio: 23-30 (16′). Jackson rimette in piedi Ruvo con una bomba 26-30. Poi però Vedovato riporta a +6 la Pielle 28-34 a 1:43 dalla sirena. Poi è ancora Jackson tripla 31-34. Poi è ancora Jackson che riavvicina Ruvo, prima dalla media poi dai liberi: 35-36. Si chiude così la frazione. Top scorer Ruvo: Jackson con 15 punti, top scorer Pielle Vedovato con 9 punti.

Terzo quarto che parte scoppiettante per la Pielle: 0-4 di parziale grazie a una bomba di Venucci. Risponde Jackson con un’altra bomba: 38-40. Ruvo impatta il match: 40-40. E Borra riporta avanti i suoi: 42-40 (22′). Leonzio riporta avanti i suoi: 42-43. Ancora Pielle con Klyuchnyk e la sua tripla: 42-46 e poi Moreno risponde sempre dalla lunga: 45-46 e poi ancora lui con la seconda tripla: 48-46. Leonzio: 48-51 (26′). E ancora Venucci da 3: 50-54. Ancora una bomba, Leonzio: 52-57!

Si accende la gara delle triple: 55-57! Jackson riaccende Ruvo (21 punti per lui). Terzo quarto nel segno di Moreno che riporta Ruvo avanti: 60-59. Tecnico a turchetto a un minuto alla fine del quarto: 61-59. E poi Reale mette la tripla del 64-59. Lucarelli dai liberi: 64-61. Finisce così il quarto.

Ultimo quarto. Ruvo parte bene portandosi sul +4 dopo 2 minuti: 67-63. Poi Isotta dai liberi porta i locali sul 68-63. Isotta mette la bomba del massimo vantaggio per i padroni di casa: 73-65 +8. Leonzio tiene viva la Pielle con una bomba 73-68!

Mancano 5 minuti e 40 alla fine: 73-68. A 4 dalla fine 78-72.

Isotta mette la tripla del massimo vantaggio 81-72. Leonzio tiene la Pielle in gioco: 81-74!

Cepic ancora per la Pielle: 83-76! Manca un minuto e mezzo. Cepic sbaglia due liberi fondamentali per la Pielle! Ruvo in lunetta: 2/2: 85-76.

Le parole dell’assistant coach nel pre-match – “Siamo consapevoli delle nostre qualità e per questo pronti ad affrontare gara-2 nel migliore dei modi – spiega il primo assistente allenatore Matteo Brambilla presentando il match a poche ore dalla palla a due – Dovremo aumentare la fisicità al rimbalzo e la marcatura degli esterni di Ruvo, non solo di Jackson. In attacco, invece, abbiamo costruito tanti buoni tiri, senza però riuscire a fare canestro con continuità. Scenderemo in campo con la voglia di ribaltare il fattore campo e regalare ai nostri tifosi due gare, visto che non sono potuti venire a supportarci qui Ruvo di Puglia”.

La Pielle dovrà cercare anche di migliorare sotto le plance dove in gara 1 i padroni di casa hanno dominato a rimbalzo con 50 palloni recuperati dai tabelloni contro i 34 dei labronici. Anche la percentuale da 3 dovrà essere inevitabilmente ricalibrata perché con 5/29 dall’arco è difficile provare a vincere un match.

