Gara-3 playoff. Pielle, una notte per continuare a sognare

Brambilla: "Sappiamo bene di essere con le spalle al muro e per questo mettere in campo tutte le energie possibile. Finalmente ritroveremo il nostro pubblico, seppur a Piombino. L'obiettivo è anche quello, portare la serie a gara-4 così da poter riabbracciare la nostra casa, il PalaMacchia"

No more excuses. Nessun altro passo falso concesso. La Pielle stasera, palla a due ore 21 PalaTenda di Piombino, è chiamata ad allungare la serie. A provarci. Come cantano i suoi innamoratissimi tifosi: fino alla fine forza Pielle. La squadra di coach Turchetto avrà la possibilità di portare tutto a gara-4 quando, nell’eventualità, si riapriranno le porte del PalaMacchia dopo aver scontato questi due turni di squalifica del campo. E ha un’opportunità in più sotto le plance approfittando della squalifica comminata al pivot pugliese Borra che, fino ad oggi, ha sempre causato non pochi grattacapi al reparto lunghi biancoblu.

“Affrontiamo gara-3 con la voglia, la mentalità e la convinzione di poter allungare la serie – dice Matteo Brambilla, assistant coach della Toscana Legno Pielle Livorno, alla pagina Facebook ufficiale della società biancoblu – Sappiamo bene di essere con le spalle al muro e per questo mettere in campo tutte le energie possibile. Finalmente ritroveremo il nostro pubblico, seppur a Piombino. L’obiettivo è anche quello, portare la serie a gara-4 così da poter riabbracciare la nostra casa, il PalaMacchia. Ruvo di Puglia ha dimostrato senza dubbio di essere un’ottima squadra, un avversario tostissimo, ma abbiamo le qualità per contrastarla. Siamo pronti a combattere”

