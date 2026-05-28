Pielle, cuore e orgoglio non bastano: Vigevano passa al PalaMacchia 83-93 e chiude la serie

I biancoblù lottano nonostante gli infortuni di Donzelli (out sin dal primo minuto) Leonzio (fuori gli ultimi due quarti) ed Ebeling (a mezzo servizio per un quarto e mezzo), ma si arrendono alle triple lombarde. Finale amaro tra applausi, lacrime e proteste contro gli arbitri

di Giacomo Niccolini

Tutto pronto per gara 4. Clima elettrico al PalaMacchia, vestito a festa per una sfida da dentro o fuori. Donzelli alza bandiera bianca e non sarà della battaglia, mentre si rivede in canotta Bonacini. Spettacolare la coreografia all’ingresso delle squadre: migliaia di coriandoli colorano il cielo del palazzetto al momento della palla a due (clicca qui per il tabellino finale).

La Pielle parte con il fuoco negli occhi. In appena tre minuti i biancoblù scappano sul 9-2, ribaltando completamente l’inerzia dell’avvio di gara 3: stavolta è Vigevano a sembrare rimasta negli spogliatoi. Leonzio, Mennella e un Klyuchnyk subito caldo con 5 punti firmano lo sprint iniziale. Zacchigna prova a scuotere gli ospiti con la tripla del 10-7, ma Leonzio replica immediatamente dall’arco per il 13-7. Alibegovic continua a spingere la corsa livornese e a metà quarto il tabellone dice 16-7.

La Pielle vola trascinata ancora da uno scatenato Leonzio, che firma il +10 sul 22-12 a due minuti dalla prima sirena. Nel finale, però, Vigevano torna improvvisamente a contatto: Verazzo e Kancleris accorciano fino al 22-19 a 45 secondi dalla fine. Gabro manca un’occasione da sotto e, sulla sirena, arriva la doccia gelata: Cucchiaro inventa una tripla irreale da oltre metà campo, circa 16 metri, che vale il clamoroso 22-22 con cui si chiude il primo quarto.

L’inizio del secondo periodo viaggia sui binari dell’equilibrio, finché Venucci non trova la bomba del mini allungo biancoblù: 31-26 con 7’27” da giocare prima dell’intervallo. Ma la risposta lombarda è immediata e pesantissima: due triple consecutive ribaltano tutto e regalano a Vigevano il primo vantaggio della serata sul 31-32 a 6’30” dalla pausa lunga.

Mennella si inventa allora una delle sue “zingarate”, conquista il canestro con fallo e completa il gioco da tre punti. Si procede punto a punto, colpi da una parte e dall’altra. Cucchiaro continua a colpire e porta gli ospiti sul 40-43 quando manca 1’24” all’intervallo. Poco dopo è Diouf a trovare il gioco da tre punti del 40-45, ma Ebeling tiene viva la Pielle con la tripla del 43-45.

Le squadre vanno così al riposo lungo con Vigevano avanti di due lunghezze.

Percentuali all’intervallo:

Pielle: 13/18 da 2, 5/13 da 3, 19 rimbalzi.

Vigevano: 10/20 da 2, 7/15 da 3, 16 rimbalzi.

L’inizio del terzo quarto è subito complicato per la Pielle, che deve rinunciare a Leonzio, fermato da un fastidio fisico accusato sul finire del secondo periodo. Vigevano ne approfitta immediatamente e prova a scappare, allungando fino al 43-49. A peggiorare il quadro in casa biancoblù arriva anche il problema alla caviglia di Ebeling, costretto a lasciare momentaneamente il parquet dolorante.

Gli ospiti continuano a colpire dall’arco e con la tripla di Mazzantini volano sul 47-53. Ma la Pielle, nonostante le difficoltà, reagisce con carattere: Lucarelli suona la carica e i livornesi tornano a contatto sul 53-55, riaccendendo il PalaMacchia.

Nel momento migliore dei biancoblù, però, arriva un episodio pesante: Lucarelli viene sanzionato con un fallo antisportivo su Boglio. Vigevano ne approfitta per ristabilire le distanze e salire sul 53-58 a 3’59” dalla terza sirena. Poco dopo è ancora Boglio, sulla rimessa, a infilare la tripla del 53-61, mentre Verazzo dall’arco firma addirittura il massimo vantaggio ospite sul 55-64 a 3’19” dalla fine del quarto.

La Pielle, però, non smette di lottare. I biancoblù rosicchiano punto dopo punto fino al 59-66 a due minuti dalla sirena, trascinati dall’asse Venucci-Gabro che firma il 61-66. Dopo un’infrazione di passi fischiata agli ospiti, Cucchiaro trova altri due punti, ma Alibegovic replica immediatamente per il 63-68. Nonostante gli infortuni e le rotazioni accorciate, la squadra di coach Turchetto resta pienamente in partita alla fine del terzo periodo.

Nell’ultimo quarto è ancora Lucarelli a tenere aggrappata la Pielle alla partita, ma Vigevano continua a colpire con percentuali altissime dall’arco. Prima Cucchiaro e poi Corgnati firmano il nuovo allungo ospite sul 66-74. Mennella prova a riaccendere il PalaMacchia con la tripla del 69-74 a 6’40” dalla sirena finale, ma Kancleris risponde immediatamente con quattro punti consecutivi che valgono il 69-78.

La Pielle fatica tantissimo al tiro pesante, ferma a un modesto 6/22 da tre punti, ma non smette di lottare. È ancora Lucarelli, con un bellissimo jumper dalla media, a riportare i biancoblù sul 71-78 a 4’48” dal termine. Ebeling, nonostante il dolore alla caviglia, combatte sotto canestro e firma il 73-80, ma dall’altra parte Kancleris continua a essere un rebus irrisolvibile e replica subito per il 73-82. Ancora Lucarelli, a rimbalzo offensivo, trova il canestro del 75-82.

Nel momento decisivo, però, Vigevano piazza il colpo definitivo: Cucchiaro infila la tripla del 75-85, Ebeling prova a rispondere immediatamente dall’arco per il 78-85, ma Gajic trova altri tre punti pesantissimi che spengono quasi definitivamente le speranze livornesi.

Lucarelli segna anche una tripla importantissima, ma subito dopo Klyuchinyk viene sanzionato con un fallo antisportivo: per Dimitri arriva così il quinto fallo personale che chiude anzitempo la sua partita sul punteggio di 81-88. Dalla lunetta Vigevano fa 1/2 per l’81-89, mentre poco dopo Corgnati spreca due liberi consecutivi. La Pielle, però, non riesce più a trovare continuità offensiva.

Con 37 secondi da giocare Venucci va in lunetta e realizza entrambi i liberi per l’83-90, ma nel finale Vigevano controlla senza più rischiare fino all’83-93 conclusivo.

Al PalaMacchia si chiude tra la sciarpata dei tifosi biancoblù, applausi, lacrime e tantissimi fischi rivolti alla terna arbitrale, una direzione che, per usare un eufemismo, non ha convinto per niente il pubblico livornese.

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