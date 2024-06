Gara 5, Pielle-Avellino 70-72. Finisce così il sogno biancoblu

Finisce davanti alla delusione di 4000 tifosi piellini la stagione trionfale della Caffè Toscano Pielle Livorno. Dopo un campionato saldamente in testa, una Supercoppa vinta, il record di 16 vittorie consecutive e dopo 5 match vinti ai playoff la brusca frenata contro Avellino. Gli irpini ribaltano la serie: da 2-0 a 2-3. In finale passano i campani che si giocheranno l'A2 contro Herons Montecatini. Alla Pielle resta rabbia e tanta amarezza

Sembra il finale di un brutto sogno. Di quelli che ti svegli la mattina e credi che non sia accaduto davvero. Chiarini che a cinque secondi dalla termine porta la palla dall’altra parte e prova il tiro della vittoria. La palla si infrange sul ferro e con quella tutte le speranze di una stagione. Una stagione fatta da una cavalcata magica costruita da coach Cardani vittoria su vittoria fino alla serie magica e storica di 16 di fila. Un primo posto osannato da tutti. Una Supercoppa vinta ad inizio stagione, preludio ad un’annata indimenticabile. Ma tutto questo non basta se in semifinale playoff, proprio quando stai andando a 150 in autostrada, senza nessun ostacolo davanti, finisce la benzina. E ti si pianta la macchina proprio lì, a pochi km dal casello. La Pielle si è inceppata. E poco importa se questo mercoledì di maggio c’erano più di 4mila persone al PalaMacchia, poco importa se Chiarini è un alieno, Rubbini è un Mago e Pagani è un totem che regge l’area da solo. Non basta. Avellino mette il muso avanti. Il corto muso come direbbe Allegri. E porta via tutto. I sogni, la certezza di essere i più forti e la serie A2. Quella tanto sognata e per certi versi accarezzata fin troppo nella testa dei tanti tifosi piellini. E invece è la dura legge dei playoff. Poco importa tutto. Importano i playoff. E Avellino, dall’ottavo posto, si ritrova in finalissima contro Herons Montecatini a giocarsi un posto ai piani alti. La Pielle non può vincere con 6/23 da tre punti e 17/38 da due. Percentuali troppo basse per portare a casa una partita così importante.

Gara 5 è bella e maledetta sin da subito. E sin dai primi rimbalzi si capisce che si deciderà tutto all’ultimo tiro. E così è stato. La Pielle fa fatica ad ingranare e i Lupi avanzano subito. Poi i padroni di casa rimettono il muso avanti con Chiarini che in contropiede, dopo aver rubato palla, segna il 17 a 16. Da li si apre un ping pong infinito. Avellino prova a scappare e, con un break di 8 a 0, arriva a 37 a 46 a metà del terzo quarto. Qui la Caffè Toscano ha un moto d’orgoglio e mette a punto il contro-break e chiude la ripresa sul 56 a 52. Il PalaMacchia è una bolgia. Ma ci sono ancora gli ultimi 10 minuti che si riveleranno fatali. A cinque dalla sirena la Pielle conduce di 6 (63-57). Chiarini ha in mano il pallone del possible ko, ma sbaglia la tripla. Avellino tira su la testa. Piano piano si riporta punto a punto. E gli ultimi minuti sono da cardiopalma. Tutti in piedi con il cuore tra le mani. A un minuto dal termine la Pielle è sotto di 4: 67 a 71. Sembra finita qui ma i biancoblu compiono un mezzo miracolo. Si riportano sul 70 a 72 e, sfruttando una serie di ingenuità degli avversari, hanno il possesso finale ancora in mano a Chiarini con la possibilità di ribaltare il risultato e far impazzire di gioia tutti. Ma non va così. Il finale è scritto in testa all’articolo. I centinaia di tifosi irpini non credono a quello che vedono. Esplode la festa in curva Nord ed esplode la rabbia e la delusione tra i tifosi piellini. C’è tensione, volano seggiole nel parterre, qualcuno contesta pesantemente dirigenza e coach Cardani (clicca qui per vedere l’intervista post gara). Ma è la rabbia che parla. Nessuno vuole andare via. Come se si desiderasse riavvolgere il nastro per riprovare quel tiro. Ma non funziona così. Ci sarà tempo per i processi e le analisi. Quello che è certo, e che fa male, è che il sogno della Pielle finisce qui.

La cronaca del match

Primo quarto che si apre in un clima da bolgia dantesca con il palazzetto gremito in ogni ordine di posto. Primi due minuti sfilano via con Avellino che si fa subito notare per intensità e cattiveria: 2-4 per gli irpini. Ritmo altissimo. Ferraro prima pareggia i conti e poi subisce una stoppatona un minuto dopo. Lo Biondo sbaglia da tre quando siamo alla metà del primo quarto. Dalla lunga sbagli anche Rubbini. Bortilin in lunetta su fallo di Ferraro: 4-8. Laganà infrazione di passi. Quinto fallo per la Pielle a 3:51. Bortolin di nuovo in lunetta 4-10. Pagani accorcia: 6-10. Laganà: 8-10. Infrazione di 5 secondi sulla rimessa. Chiarini sbaglia da 2. Laganà sbaglia la tripla. Pagani dalla linea della carità ne mette uno su due a ”30 dalla fine. Finisce 11 a 14 con la Pielle che sta tirando con 4/17 dal campo. Non bene.

Secondo quarto in cui la Pielle mette a segno tre falli in un minuto. Chinellato dai liberi ne mette due: 11-16. Rubbini: 13-16 da sotto canestro. Chiarini per ora inesistente. Lo Biondo dentro l’area: 15 a 16. Chiarini ruba palla e in contropiede mette a segno il primo vantaggio Pielle: 17 a 16 quando manca 7:48 all’intervallo. Rubbini ruba palla e sul contropiede subisce fallo mentre appoggia a canestro. Dai liberi ne mette 1/2 ma il rimba è ancora biancoblu. Campori dai liberi: 20-18 a 6:42. Tripla di chiarini e tripla di Avellino. Poi è ancora Pielle 25 a 21. Manca 5′ all’intervallo. Chiarini sbaglia da 3. Rimessa Avellino. Fresno da sotto: 27-26. Chiarini, ancora un errore dalla lunga. Carenza firma il nuovo sorpasso per i Lupi: 27-28 a 2 minuti dall’intervallo. Chiarini appoggi: 29 a 28. Chiarini in lunetta 2/2: 31 a 28. Si chiude con questo punteggio e si va all’intervallo.

Terzo quarto. Rubbini sblocca il tabellone della Pielle con tre liberi messi a segno in seguito ad un fallo mentre faceva partire una bomba: 34-30. Poi Nikolic dall’altra parte mette la triola: 34 a 33. Rubbini tripla: 37 a 35. La Pielle pasticcia in attacco, ne approfitta Avellin per tornare avanti: 37 a 39 a metà terzo quarto. Massimo vantaggio ospiti: 37 a 43 quando manca 4:30 al termine del terzo quarto. Parziale di 8 a 0 per gli irpini. Chiarini sbaglia ancora. Bomba Avelino: massimo vantaggio 37 a 46. Rubbini bomba! 40-46. Campori bomba 43-46! Bortilin: 43 a 48. Pagani canestro e fallo! 46-48. Chinellato 2/2 dai libero: 46 a 50. Pagani dai liberi ne fa 1 su 2. Loschi tripla del vantaggio: 51 a 50 a 1 dalla sirena. Avellino perde palla. Si va di là. Ferraro! Contro break della Pielle: 53-50. Loschi ancora tripla! Questa volta da casa sua. Il terzo quarto si chiude sul 56 a 52 per i padroni di casa.

Ultimo quarto il PalaMacchia è infuocato. La Pielle mette un altro canestro per allungare con Chiarini: 58 a 52. Carenza bomba da casa sua: 58-55. Pagani sotto le plance, canestro e fallo: 61-55. Ancora scatenato Pagani: 63 a 57. Time out Avellino. Bortolin dai liberi: 64-61. Avellino torna sopra: 66-67 a 3′ dalla fine. Poi allunga 66-69. A un minuto dal termine la Pielle è sotto di 4: 67 a 71. Fallo in attacco per Avellino a 7 secondi dal termine. Rimessa Pielle. Rubbini in lunetta 70-72. Mette il primo, sbaglia il secondo. Invasione dell’area colorata fischiata contro la Pielle. Time out. Avellino perde incredibilmente palla. Ci sono 3 secondi ancora da giocare. Chiarini va veloce dall’altra parte, tira da 3, sbaglia. Finisce così: 70 a 72. Avellino fa sua la serie.

