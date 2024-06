Barontini, un opuscolo con i “nomi di battaglia” e i gozzi storici

Si tratta di un opuscolo nel quale sono state raccolte, brevemente, le storie degli uomini ai quali i “gozzi” nel corso degli anni sono stati intitolati

E stato presentato oggi, nella sede del comitato della Coppa Barontini, il nuovo lavoro che l’associazione culturale Ilio “Dario” Barontini, diretta da Lenny Bottai, ha deciso di realizzare per l’occasione della 55ª edizione. Si tratta di un opuscolo nel quale sono state raccolte, brevemente, le storie degli uomini ai quali i gozzi nel corso degli anni sono stati intitolati. “Una tradizione”, ha tenuto a precisare Bottai, “che passa dagli ideali di chi ha combattuto, proprio come Ilio, nel nome della trasformazione della società, e che non a caso sono impressi sui gozzi”.

Un lavoro che viene dedicato alla memoria di Otello Chelli, in occasione della prima edizione senza di lui. L’opuscolo, realizzato interamente dall’associazione, verrà donato a contributo libero durante la serata della Coppa e sarà distribuito cantina per cantina nella settimana che la precede. Con questo lavoro l’associazione ha voluto lanciare il messaggio importante del senso profondo di questa gara, che non è soltanto un evento sportivo. “Alcuni nomi sono andati persi con l’accorpamento delle cantine, mentre altri sono stati dimenticati o sostituiti, ma raccontano cosa significa la tradizione remiera a Livorno. Grazie all’aiuto di personaggi storici e di Claudio ( Ritorni ex presidente della coppa, presente assieme al sindaco Luca Salvetti alla presentazione del lavoro ) abbiamo raccolto le intitolazioni odierne e passate, con le brevi cenni sulle storie degli uomini e le donne a cui furono intitolate le barche. Questo lavoro è un esempio di ciò che coltiviamo da anni, e lo vogliamo regalare alla città”.

