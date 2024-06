Coppa Barontini, Giani presenta il suo libro Cosimo I dei Medici. Il padre della Toscana moderna

Appuntamento sabato 15 giugno alle 19.30 sul palco della Falsa Braga antistante la Fortezza Nuova. Il libro si presenta come una storia di genio e bellezza, ma anche di intrighi e sventure

Nel contesto della 55a Coppa Barontini, in programma sabato 15 giugno, alle 19.30 sul palco della Falsa Braga antistante la Fortezza Nuova, è prevista la presentazione del libro “Cosimo I dei Medici. Il padre della Toscana moderna” di Eugenio Giani. A 450 anni dalla morte del Granduca, il libro si presenta come una storia di genio e bellezza, ma anche di intrighi e sventure: ingredienti che hanno caratterizzato la vicenda biografica della famiglia dei Medici, signori di Firenze, e l’intero Rinascimento. Figura centrale di questo periodo fondamentale nella storia e nella cultura europee, Cosimo I (Firenze 1519-1574) fu primo granduca di Toscana e artefice della sua trasformazione in Stato. L’autore, in questo libro, ne ripercorre la vita e le imprese di governo, il rapporto con le arti e ne evidenzia soprattutto la dimensione di legislatore e statista capace di portare quella che fino allora era stata una piccola potenza regionale al livello delle corti e delle grandi nazioni del Cinquecento. Afferma Giani: “Come Lorenzo il Magnifico fu il mecenate, l’uomo della cultura, nei 303 anni di dominio della dinastia medicea prima su Firenze e poi sulla Toscana, Cosimo I è il più grande statista. I Medici erano portati a guardare sempre alla Francia: lui capì che i rapporti fra le due grandi potenze in Europa, tra Francia e Spagna, si stavano trasformando, e si appoggiò alla Spagna fino a chiedere consiglio sulla moglie da prendere all’imperatore Carlo V, che stava diventando il padrone dell’Europa. Ebbe fortuna, perché Eleonora si rivelò una degna consorte”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©