Coppa Barontini, trionfa il Borgo Cappuccini. Secondo il Venezia

Ancora Borgo Cappuccini. Trionfa il Costante Neri con un tempo di 14'41''31. Solo l'armo bianconero ha abbattuto il muro dei 15 minuti. Dietro il Venezia con 15'00'46 e terzo l'Ardenza con 15'26''48. Negli Juniores e nel Femminile doppietta del Borgo Cappuccini. Qua sotto i tempi delle competizioni

di Giulia Bellaveglia

Ancora Borgo Cappuccini. Trionfa il Costante Neri con un tempo di 14’41”31 e bissa il successo della scorsa edizione dello scorso anno. In questa edizione numero 55 solo l’armo bianconero ha abbattuto il muro dei 15 minuti. Dietro il Venezia con 15’00’46, medaglia di bronzo per l’Ardenza con 15’26”48.



La diretta con i tempi dei gozzi a 10 remi

– Borgo 14’41”31

– Venezia 15’00’46

– Ardenza 15’26”48

– Salviano 15’34”87

– S. Jacopo 15’40”05

– Pontino San Marco 15’41”37

– Labrone 15’52”26

– Benci Centro Ovosodo 16’02”83

Negli Juniores e nel Femminile doppietta del Borgo Cappuccini. Qua sotto i tempi delle due competizioni.

Tempi e classifica Trofeo Edda Fagni Juniores

Borgo Cappuccini 5’01”6

Venezia 5’11’3

Salviano 5’17”3

Benci Centro Ovosodo 5’18’8

Pontino San Marco 5’21”1

Ardenza 5’21”3

Labrone 5’45”9

San Jacopo 5’53”6

Tempi e classifica Trofeo Edda Fagni Femminile

Borgo Cappuccini 5’30”2

Ardenza 5’33”0

Benci Centro Ovosodo 5’37”3

Salviano 5’43”7

Labrone 5’50”4

“Quest’anno – spiega la presidente del comitato organizzatore Monica Bellandi – il Trofeo Edda Fagni è dedicato a Uberto Mondolfi, il sindaco di Livorno violentemente costretto a dimettersi dai fascisti nel 1922. Sono molto felice anche dei 10 remi femminili, una novità di assoluto valore”. Anche per il 2024, grazie all’impegno della Fondazione Lem, l’evento verrà ripreso in tutte le sue parti. La cronaca è affidata ai giornalisti Simona Poggianti e Fabrizio Pucci, mentre la parte storica sarà a cura di Francesca Sorrentino. “Oltre alla consueta diretta streaming – aggiunge Adriano Tramonti di Fondazione Lem – sulle pagine Facebook di Visit Livorno, Gare Remiere e Fondazione Lem dalle 19.45 e su Granducato Tv a partire dalle 22, la gara vedrà tre maxischermi di rilancio delle immagini: due in Falsa Braga e uno sul ponte di piazza Dei Domenicani”. Istituito inoltre, in collaborazione con il Mascagni Festival, il Premio Barcarola, da attribuire all’atleta più giovane che prenderà parte alla gara. La manifestazione è arricchita dalla rivista ufficiale “Il Serrate” e dal libro “Barontini – Storia del remo livornese” scritto da Alberto Gavazzeni, entrambi editi da Studio Eurobudget.

Condividi:

Riproduzione riservata ©