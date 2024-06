Coppa Risi’atori, presentata la 45ª edizione

Tre grandi novità: 1000 posti a sedere in platea, la gara nazionale a 10 remi femminile e la suddivisione della competizione in 2 giornate. Alle Officine Storiche di Porta a Mare le esibizioni degli special olympics sul remoergometro a terra. Tramonti: "Le premiazioni sul palco di Straborgo"

di Giulia Bellaveglia

Presentata la 45esima edizione della Coppa Risi’atori. Prima grande novità dell’edizione 2024 la suddivisione della competizione in 2 giornate. Sabato 1 giugno, dalle 15.30 alle 19, dedicato alle gozzette a 4 remi, femminili (5) e juniores (8) e agli special olympics con esibizioni a terra sul remoergometro nel piazzale all’aperto delle Officine Storiche di Porta a Mare. Domenica 2 giugno, dalle 10.30 alle 12.30, l’altra grande news: una gara nazionale per equipaggi femminili a 10 remi (7), le cui finali verranno disputate intorno alle 17, prima della classica partenza dalla Meloria per la 10 remi maschile (ore 18) con 8 gozzi che si daranno battaglia su un percorso di circa 6mila 700 metri con arrivo sugli scali Novi Lena.

Ulteriore cambiamento, quello della location: tutte le competizioni infatti, ad esclusione della consueta formula per il maschile a 10, si disputeranno nello specchio d’acqua della Darsena Nuova, di fronte agli scali Novi Lena. “Per questioni tecniche – spiega il presidente del comitato organizzatore Luca Ondini – siamo tornati al passato con la divisione in due giornate. Per quanto riguarda il luogo, gli scivoli a mare della Bellana sono stati danneggiati, quindi siamo stati costretti ad un cambiamento. Ma la cosa più bella riguarda il femminile a 10; non ci siamo limitati ad una sfida a livello locale, abbiamo invitato anche tanti altri equipaggi da La Spezia e Porto Azzurro, proprio con l’obiettivo di cercare di dare più spinta possibile a questo movimento”. Anche per la Coppa Risi’atori, attivo il “Progetto Gare Remiere” della Fondazione Lem che consentirà di assistere alla gara a 10 maschile anche in diretta su Granducato Tv, sui canali social di Visit Livorno e in piazza Mazzini attraverso il maxischermo.

“Per quanto ci riguarda – spiega Adriano Tramonti, responsabile eventi della Fondazione Lem – abbiamo aumentato i posti in platea per un totale di circa 1000 sedute. Al termine saremo felici di riproporre le premiazioni sul palco di Straborgo, manifestazione che si lega in tutto e per tutta alla sfida remiera e la cena con tutte le sezioni nautiche”.

Tutte le competizioni saranno commentate da Massimiliano Bardocci, ad esclusione del 10 maschile che sarà condotto dai giornalisti Fabrizio Pucci e Simona Poggianti. Le estrazioni per le corsie avverranno sabato mattina alle 11 negli spazi di Porta a Mare. Per il 10 remi maschile, partenza organizzata in base all’ordine di arrivo del Palio Marinaro 2023. La manifestazione è arricchita dalla rivista ufficiale edita da Studio Eurobudget.

