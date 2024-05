Coppa Santa Giulia, la terza gara della stagione remiera

Martedì 21 maggio a partire dalle 17.30 nello specchio d’acqua tra gli scali Delle Cantine e la Fortezza Nuova la tradizionale sfida che celebra la patrona della città. Alle 22 la consueta processione del vescovo monsignor Simone Giusti lungo i fossi, a seguire finali e premiazioni

di Giulia Bellaveglia

Terzo appuntamento con le gare remiere livornesi edizione 2024. Martedì 21 maggio a partire dalle 17.30 nello specchio d’acqua tra gli scali Delle Cantine e la Fortezza Nuova andrà infatti in scena la Coppa Santa Giulia, tradizionale sfida che celebra la patrona della città. Alle 22 la consueta processione del vescovo monsignor Simone Giusti lungo i fossi, a seguire finali e premiazioni. “La formula – spiega il presidente del comitato organizzatore Palio Marinaro Michele De Martino – resta sempre la stessa: una sfida di 600 metri con la modalità degli scontri diretti ad eliminatorie, nell’ordine minipalio, 10 remi e femminile, per consentire i cambi delle barche a 4 remi senza problematiche. Per questioni organizzative di gozzi saranno purtroppo assenti i 10 remi femminili”. “Alle 21.20 – aggiunge la responsabile eventi della diocesi Giusy D’Agostino – partirà dalla Darsena Nuova la tradizionale barca per la processione. Percorreremo i fossi con le reliquie, il vescovo, il sindaco e i vigili urbani in alta uniforme con il gonfalone. Durante il tragitto ci saranno alcuni punti in cui le parrocchie onoreranno Santa Giulia con letture e canti, oltre all’esibizione della cantautrice Elisa De Marco, accompagnata dalla corale della diocesi e da alcuni ottoni del conservatorio Mascagni, con vari brani dedicati a Maria. Infine la benedizione del vescovo e lo sbarco della santa in Fortezza Nuova”. Anche la Coppa Santa Giulia si inserisce da quest’anno nel Progetto Gare Remiere di Fondazione Lem. La competizione, dalle ore 21 (semifinali), verrà infatti trasmessa in diretta su Granducato Tv e sui canali social di Visit Livorno, con la telecronaca dei giornalisti Fabrizio Pucci e Simona Poggianti. I sorteggi degli ordini di partenza verranno effettuati sabato 18 maggio alle 11 al Cinema Teatro 4 Mori. In caso di maltempo, prevista la data di riserva per mercoledì 22 maggio a partire dalle 9. La manifestazione è arricchita dalla rivista ufficiale “Livorno – Un mare d’amare” edita da Studio Eurobudget.

