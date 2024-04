Gare remiere, torna il Memorial Lubrani – Meoni

Appuntamento per domenica 5 maggio a partire dalle 9 per 1000 metri a cronometro nello specchio d'acqua tra gli scali Delle Cantine e la Fortezza Nuova. Andrea Marconi, vicepresidente della sezione nautica Ovosodo, organizzatrice della manifestazione: "Una competizione promossa in memoria di due persone a noi carissime che ci hanno lasciato troppo presto"

di Giulia Bellaveglia

Il celebre Memorial Lubrani-Meoni, organizzato e promosso dalla sezione nautica Ovosodo, in collaborazione con la sezione nautica Venezia per celebrare Giancarlo Lubrani e Luigi Meoni, torna, finalmente, ad inserirsi nel panorama delle gare remiere livornesi con la sua 14esima edizione. L’appuntamento è fissato per domenica 5 maggio a partire dalle 9 circa nello specchio d’acqua tra gli scali Delle Cantine e la Fortezza Nuova su un percorso a cronometro di 1000 metri circa (partenza da piazza Della Repubblica, giro di boa in piazza Dei Legnami, giro di boa in piazza Della Repubblica, arrivo di fronte alla cantina del Pontino San Marco). La manifestazione vedrà sfidarsi, in quest’ordine, 5 equipaggi femminili e 7 del minipalio a 4 remi, 8 armi maschili e 2 femminili a 10 remi e la categoria special olympics, per persone con disabilità, che inserirà anche alcune sfide a terra sul remoergometro. “Una competizione – spiega il vicepresidente della sezione nautica Ovosodo Andrea Marconi – organizzata in memoria di due persone a noi carissime che ci hanno lasciato troppo presto. Ci siamo fermati per qualche anno, volevamo ripartire nel 2020, ma il Covid ci ha imposto uno stop. Per quest’anno finalmente ce l’abbiamo fatta. Tengo a precisare la presenza dei 10 remi femminili perché è un’idea partita proprio da questa cantina, al Comitato organizzatore del Palio è piaciuta molto ed è quindi andata in scena anche per il Trofeo Liberazione, ma siamo felici di essere stati gli ideatori dell’iniziativa”. Questo l’ordine di partenza sorteggiato nel corso della conferenza stampa di presentazione: femminile 4 remi Borgo, Salviano, Labrone, Ardenza, Ovosodo, minipalio Borgo, Salviano, Labrone, Ardenza, Ovosodo, Venezia, Pontino, 10 remi maschile Ardenza, Pontino, Salviano, Borgo, San Jacopo, Labrone, Venezia, Ovosodo, 10 remi femminile Borgo, Ovosodo. La giuria è affidata alla Federazione italiana canottaggio a sedile fisso munita di fotocellula, mentre lo speaker della manifestazione sarà Massimiliano Bardocci. Al termine delle gare verranno effettuate le premiazioni.

