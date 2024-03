Il Pontino San Marco ha inaugurato la nuova sede sociale

In tantissimi, tra giovani e componenti della vecchia guardia, hanno partecipato al taglio del nastro in scali Delle Cantine 1. Nella nuova sede anche i nuovissimi spogliatoi per i vogatori del minipalio. Il presidente Alessandro Lemmi: "Quando c’è amore la fatica non si sente. Spero che i ragazzi si appassionino sempre di più al mondo del remo"

di Giulia Bellaveglia

Taglio del nastro per la nuova sede sociale della sezione nautica Pontino San Marco in scali Delle Cantine, 1 che, da oggi in poi, si arricchisce di uno spazio in più, ripristinando quelli che furono i locali della storica cantina Magenta-Origine. In tantissimi, tra giovani e componenti della vecchia guardia, hanno partecipato alla inaugurazione. “Un risultato dovuto anche al grande impegno dei dirigenti di questa realtà – commenta il presidente Alessandro Lemmi -, che non ci lasciano mai soli e ci insegnano come portare avanti la tradizione nel modo giusto. Da oggi in poi questa sarà la nostra sede ufficiale, a cui abbiamo aggiunto anche i nuovi spogliatoi per i ragazzi del minipalio. Vogliamo bene alla storia, vogliamo bene a Livorno e quando c’è amore, la fatica non si sente. Spero che i ragazzi si appassionino sempre di più alla cantina e al mondo del remo in generale”. Resta ormai poco più di un mese all’inizio delle gare remiere 2024. Prima sfida, quella della Coppa Liberazione, il 25 aprile. “Ce la metteremo tutta, come stiamo già facendo da settembre ad ora. I vogatori si stanno impegnando tanto e sanno che possono migliorare ancora. E noi abbiamo tanta fiducia in loro. Facciamo tutto questo perché speriamo di tornare a vincere”. Tra i presenti anche uno dei vogatori, Loris Nannucci, nato e cresciuto proprio nei pressi della stessa sezione nautica. “Montare su questa imbarcazione – dice -, specialmente da pontinese, fa sempre sentire una passione che viene da dentro. Che io provo sin dal minipalio, fino ad ora che ho 45 anni. E spero di trasmetterla ai più giovani. La Barontini poi, è quella scintilla che ti invoglia a riprovarci ogni volta. Se ogni anno siamo qui a riprovarci infatti è proprio grazie a ciò che ruota intorno alle competizioni: folklore, pubblico, emozioni”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©