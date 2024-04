Inaugurati i nuovi pontili galleggianti alla cantina del Palio

Foto tratte dalla pagina Fb del sindaco Salvetti

Il presidente De Martino: "Quello di oggi rappresenta un primo tassello verso la realizzazione di un polo del mondo remiero che comprenda canottaggio fisso e a sedili scorrevoli, canoa, special olympics e le gare remiere ovviamente". Inaugurazione alla presenza del sindaco e, tra gli altri, degli alunni delle scuole D'Azeglio, dell'associazione Zenith Livorno asd e Sportlandia, dei vigili del fuoco, della polizia municipale e dei presidenti Ondini per la Risiatori e Bellandi per la Barontini

“Quello di oggi rappresenta un primo passo verso la realizzazione di un polo del mondo remiero che comprenda canottaggio fisso e a sedili scorrevoli, canoa, special olympics e gare remiere ovviamente”. Parola del presidente del comitato Palio Marinaro Michele De Martino che stamattina – alla presenza del sindaco, degli alunni e alunne delle scuole D’Azeglio, dell’associazione Zenith Livorno asd e Sportlandia, dei vigili del fuoco, della polizia municipale, dei presidenti Ondini per la Risiatori e Bellandi per la Barontini – ha inaugurato i nuovi pontili galleggianti per imbarcazioni a 4 remi in scali D’Azeglio. “Realizzati dalla Piemme di Viareggio – prosegue De Martino – i nuovi pontili rappresentano anche il primo tassello di un rinnovo dell’attrezzatura che consentirà un risparmio nelle opere di manutenzione delle barche stesse. Inoltre sono strutture omologate, un aspetto ulteriore aspetto da mettere in evidenza”. Presenti, inoltre, alla inaugurazione Luigi Suardi, don Michele che ha benedetto i pontili e Duilio Puccetti dell’Unione Canottieri Livornesi. Il sindaco: “L’investimento renderà più funzionali gli spazi e favorirà l’attività del Comitato Palio ma anche delle associazioni che lavorano con gli special olympics”.

