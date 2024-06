Maxischermo, streaming e diretta tv per il Palio

Un maxischermo nell’area retrostante l’Acquario rilancerà le riprese da drone e da terra della gara remiera, un altro a ridosso della spalletta rivolta verso i Pancaldi trasmetterà l'Italia. Si creerà, così, una “grande piazza dello sport” come definita dal sindaco Salvetti in conferenza stampa. Alle 19.50 la partenza della gara a 10 remi maschile con Gabrizio Pucci e Simona Poggianti commentatori

La Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterraneo, che da quattro anni a questa parte ha permesso una visione completa e coinvolgente delle gare del “Trittico” grazie alle riprese da drone e al loro rilancio in streaming, TV e su maxischermo, si è fatta carico di allestire due maxischermi alla Terrazza Mascagni in occasione del Palio Marinaro 2024 di domani, sabato 29 giugno. Come noto, la competizione coincide con la partita per l’accesso ai quarti di finale tra Svizzera e Italia. Per questo, oltre al primo maxischermo che rilancerà le riprese da drone e da terra della gara remiera e che sarà posto nell’area retrostante l’Acquario, ne è stato previsto un secondo che rimanderà in diretta la partita della Nazionale e sarà piazzato nell’area sud della Terrazza Mascagni, a ridosso della spalletta rivolta verso i Bagni Pancaldi. La distanza tra i due ledwall impedirà che ci sia disturbo reciproco. Si creerà, così, una “grande piazza dello sport” come definita dal sindaco Salvetti in conferenza stampa. Come di consueto e sempre in diretta, oltre che su maxischermo le immagini del Palio saranno diffuse, a partire dalle 17.50, su Granducato TV e in streaming sui canali social di Visit Livorno, Gare Remiere Livorno, Fondazione LEM e Comune di Livorno. La gara regina dei Gozzi a dieci remi è prevista intorno alle 19.50. Commentatori della gara saranno Fabrizio Pucci e Simona Poggianti.

