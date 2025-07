Il Venezia vince il Palio e rovina l’en plein al Borgo

Il Venezia vince l'87esimo Palio Marinaro con il tempo di 10:03:21 rovinando così la festa al Costante Neri. Subito dietro il Borgo che chiude il Palio con il tempo di 10:06:89 e sul podio un ottimo Pontino con il tempo di 10:21:21. Ai piedi del podio l'Ardenza con 10:23:08

Che gara! L’87esimo Palio Marinaro non lesina emozioni alla Terrazza Mascagni. Il Venezia vince un’emozionante gara rovinando così la festa dell’en plein al Borgo Cappuccini che fino ad oggi aveva vinto sette gare su sette (Memorial Meoni-Lubrani, Trofeo Nazionale Ficsf in occasione della Biennale del Mare, Palio dei Medici in concomitanza con il Medieval Tuscany Festival, la Coppa Liberazione, la Coppa Santa Giulia, Coppa Risi’atori e Barontini). I bianconeri perdono però proprio l’ultima e più importante gara della stagione dopo dieci minuti di testa a testa emozionante. “Il Venezia non muore mai” hanno urlato i vogatori del Cavallino Rosso ascoltati direttamente grazie alle telecamere e ai microfoni a bordo dei gozzi. Il Venezia parte forte e nei primi 500 metri se la dà testa a testa con il Costante Neri. Con una buona prova il Pontino si fa subito vedere in terza posizione. Al secondo giro di boa è sempre avanti il remo biancorosso con il Borgo che prova a tenere il passo. La gara si incanala così con un Venezia che non molla mai e chiude la gara con il tempo di 10:03:82. Subito dietro il Borgo che chiude il Palio con il tempo di 10:06:89 e sul podio un ottimo Pontino con il tempo di 10:21:21. Ai piedi del podio l’Ardenza con 10:23:08. Esplode la festa in mare sul gozzo del Venezia che si porta a casa il sapore dolce della vittoria più lunga… quella che dura un anno intero.

Tutti i tempi del Palio Marinaro 2025:

1- Venezia 10’03”82

2- Borgo 10’06”39

3- Pontino 10’21”21

4- Ardenza 10’23”08

5- Labrone 10’27”93

6 -Ovosodo 10’28”20

7- San Jacopo 10’28”30

8- Salviano 10’54”67

Il Borgo nel pomeriggio inizia alla grande e vince il Palio Marinaro riservato alla categoria femminile a 4 remi. Medaglia d’argento per un super Ardenza e terzo posto per il Labrone.

Per il Mini Palio riservato ai gozzi a 4 under 18 vittoria del Borgo Cappuccini che parte dietro all’Ovosodo ma recupera dopo il giro di boa e mette la quinta. L’Ovosodo tenta il recupero finale ma per lui è solo argento. Terzo posto per il Venezia.

L’armo bianconero trionfa anche nella prima storica gara dedicata ai gozzi a 10 femminile.

Attesa per il Palio a 10 remi.

Verso il Palio del Centenario – Il 2026 segnerà 100 anni dalla nascita ufficiale del Palio Marinaro. Un appuntamento che l’amministrazione comunale vuole rendere memorabile. “Il Palio del centenario sarà il primo con le nuove barche ora in costruzione in Puglia – ha annunciato Salvetti –. Stiamo lavorando per creare un evento che coinvolga ancora di più la città, magari con medaglie commemorative, maggiore promozione. Il Villaggio del Palio, un’idea affascinante che dovremo adattare alle condizioni climatiche estive. Quello che certamente vorremmo fare è un grande imbandieramento cittadino, per far capire a tutti, residenti e turisti, che Livorno è in festa. Il Palio è passione, tradizione, mare e identità – ha concluso il sindaco Salvetti –. Ma è anche uno straordinario strumento di promozione per Livorno”. Il Comune investe 100.000 euro l’anno sul Palio, gran parte dei quali destinati alla manutenzione delle storiche imbarcazioni in legno. Con l’arrivo delle nuove barche, sarà possibile destinare più risorse a promozione e sostegno alle sezioni nautiche.

Le boe Femminile 4 remi

Boa 1: Labrone 1

Boa 2: Ardenza

Boa 3: Ovosodo

Boa 4: Labrone 2

Boa 5: Borgo

Boa 6: San Jacopo

Juniores

Boa 1: Ovosodo

Boa 2: Pontino

Boa 3: Labrone

Boa 4: San Jacopo

Boa 5: Venezia

Boa 6: Ardenza

Boa 7: Borgo

Boa 8: Salviano

10 remi femminile

Boa 1: Ovosodo

Boa 2: Labrone

Boa 3: Borgo

10 remi maschile

Boa 1: Pontino

Boa 2: Ovosodo

Boa 3: Venezia

Boa 4: Ardenza

Boa 5: Borgo

Boa 6: Salviano

Boa 7: San Jacopo

Boa 8: Labrone

