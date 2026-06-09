Coppa Barontini, presentata la 57ª edizione

Per la prima volta la Barontini e il Trofeo Edda Fagni si svolgeranno in due giornate distinte: venerdì 12 giugno i giovani e le donne sulle gozzette a quattro remi, sabato 13 la gara a dieci remi. Due serate tra sport, tradizione e identità cittadina

di Giulia Bellaveglia

Livorno si prepara a vivere uno dei fine settimana più attesi della tradizione remiera. Venerdì 12 e sabato 13 giugno la città ospiterà il 27esimo Trofeo Edda Fagni e la 57esima Coppa Barontini. Per la prima volta le due manifestazioni saranno disputate in giornate separate, una scelta pensata per valorizzarne l’identità e offrire due serate consecutive di sport e partecipazione lungo i fossi. Venerdì 12 sarà la volta del Trofeo Edda Fagni, riservato alle gozzette a quattro remi delle categorie juniores e femminile. Da sempre vetrina del futuro della voga labronica, la gara si svolgerà sul fosso Reale con partenza da piazza Cavour e arrivo alla Falsabraga della Fortezza Nuova. Apertura alle 20.45, prima sfida juniores alle 21.30, femminile alle 22.30 e premiazioni alle 23.40. In acqua saranno presenti 15 equipaggi, conferma della crescita del movimento giovanile e femminile. Sabato 13 giugno spazio alla Coppa Barontini e alla seconda edizione della prova femminile sui gozzi a dieci remi. Il circuito del Pentagono del Buontalenti, con partenza e arrivo alla Fortezza Nuova, ospiterà la tradizionale sfida a cronometro, formula che rende la competizione unica. Alle 21.15 partiranno gli equipaggi femminili, alle 22.30 quelli maschili. In gioco undici imbarcazioni: tre femminili e otto maschili. “La Barontini – afferma la presidente del Comitato organizzatore Monica Bellandi – è allenamento non solo per vincere, ma per stare insieme e custodire valori che appartengono alla storia del territorio. Un concetto che richiama il significato più profondo della manifestazione: tramandare il senso di comunità, l’apertura, la convivenza civile e la capacità di guardare al futuro. Il tema dell’edizione 2026 sarà “Ia”, non come intelligenza artificiale ma come intelligenza umana. Otto parole chiave che iniziano con la lettera ‘a’, collegate alle sezioni nautiche e ai quartieri cittadini, racconteranno il patrimonio di conoscenze, creatività e partecipazione che caratterizza Livorno”. Per l’assessora alla cultura Angela Rafanelli, la competizione rappresenta molto più di una gara sportiva. “Si tratta – dice – di un appuntamento che celebra l’identità cittadina e il contributo di chi ha costruito la storia della città. Un messaggio che trova forza nella presenza di giovani, volontari, allenatori e vogatori. Dalle gozzette ai gozzi a dieci remi, si rinnova il legame con il mare, trasformando il tifo lungo i fossi in una festa popolare”.

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