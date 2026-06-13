Coppa Edda Fagni: l’Ovosodo vince nel femminile, il Venezia con gli juniores
FOTO ANDREA DANI per GARE REMIERE/Fondazione Lem
La città entra nel clima della grande notte remiera: stasera in acqua i gozzi a 10 remi femminili alle 21 e quelli maschili alle 22.30 per l'attesissima e spettacolare Coppa Barontini
La Coppa Edda Fagni ha aperto nel migliore dei modi il weekend più atteso della tradizione remiera livornese. Davanti a un pubblico già numeroso e partecipe, la competizione riservata ai gozzi a 4 remi ha regalato spettacolo ed emozioni, confermandosi l’antipasto ideale della Coppa Barontini, in programma stasera e pronta ad accendere nuovamente il cuore della città.
Nella categoria femminile a festeggiare è stato l’Ovosodo, autore della miglior prestazione in assoluto con il tempo di data-end=”850″>5’26’’54. Alle sue spalle si sono piazzati Borgo 1 in 5’38’’26, Labrone 2 in 5’44’’08, Ardenza in 5’52’’80, Borgo 2 in 5’55’’81 e Labrone 1 in 5’57’’04. Gara sfortunata invece per il San Jacopo, costretto al ritiro dopo la rottura del timone.
Tra gli juniores è stato invece il Venezia a mettere tutti in fila, fermando il cronometro a 5’16’’47 e conquistando il prestigioso trofeo. Alle sue spalle il Borgo con 5’25’’73, il Pontino con data-end=”1356″>5’33’’87, il Labrone con 5’38’’36, il Salviano con 5’43’’09, l’Ovosodo con 5’45’’40, l’Ardenza con 6’07’’48 e il San Jacopo con 6’30’’82.
La serata di venerdì ha così consegnato i primi verdetti del fine settimana remiero, ma l’attenzione adesso è tutta rivolta alla Coppa Barontini, la gara più spettacolare e suggestiva della stagione. Questa sera i riflettori dei Fossi Medicei si accenderanno alle 21 con la prova dei gozzi a 10 remi femminili, mentre alle 22.30 sarà la volta della sfida maschile. Un appuntamento che, come da tradizione, richiamerà migliaia di persone lungo il percorso per una notte che promette ancora una volta emozioni, rivalità e grande passione remiera.
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