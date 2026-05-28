Coppa Risi’atori 2026. Due giorni di gare e tradizione tra sport, inclusione e spettacolo

La storica competizione remiera livornese torna il 30 e 31 maggio con gare maschili e femminili, sfide junior, special olympics e il grande abbraccio di Straborgo

di Giulia Bellaveglia

La Coppa Risi’atori torna il sabato 30 e domenica 31 maggio con un programma ricco di gare, tradizione e spettacolo. La storica manifestazione remiera, organizzata dalla sezione nautica Borgo Cappuccini, conferma il proprio ruolo centrale nel calendario sportivo cittadino, intrecciando agonismo, memoria marinara e promozione turistica. Il sabato sarà dedicato alle categorie junior, femminili a 10 remi e agli atleti special olympics, nello specchio d’acqua davanti alla Bellana e allo Scoglio della Regina. Le sfide prenderanno il via alle 15 per la durata di un paio d’ore circa, mentre in mattinata, negli spazi di Porta a Mare, si svolgeranno i sorteggi delle boe e delle corsie. Grande attenzione sarà riservata anche all’inclusione: sul piazzale Vittime del Moby Prince gli atleti special si cimenteranno sia in prove a mare sia sui remoergometri. “Ogni anno – spiega il presidente del comitato organizzatore Luca Ondini – ci troviamo di fronte a problematiche nuove, tra normative e logistica, ma grazie all’esperienza delle vecchie glorie delle sezioni nautiche e all’impegno dei volontari riusciamo sempre a far incastrare tutti i pezzi del puzzle. La vera novità dell’edizione 2026 sarà l’organizzazione delle competizioni su due giornate. Da quando abbiamo inserito gli equipaggi femminili anche a 10 remi, non è più possibile concentrare tutto in un solo giorno. È una difficoltà in più, ma è anche il segno della crescita del movimento”. Domenica spazio alla spettacolare gara femminile a 4 remi (ore 17), con partenza dalla Vegliaia, e soprattutto alla tradizionale sfida maschile senior a 10 remi dalla Meloria (ore 18.30), con arrivo davanti al Ponte Girevole. “Per noi l’arrivo dentro la Darsena è fondamentale – ha ribadito Ondini – perché la Risi’atori nasce qui, nella storia della famiglia Neri e delle tradizioni portuali livornesi”. L’evento sarà trasmesso in diretta sul maxischermo di Piazza Mazzini, cuore della manifestazione Straborgo, che anche quest’anno accompagnerà il tutto con concerti, spettacoli e iniziative collaterali. “La Coppa Risi’atori è diventata un prodotto turistico importante – afferma – l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo -. Il turista oggi cerca esperienze autentiche e queste gare raccontano l’identità vera della città”. Sulla stessa linea Adriano Tramonti, coordinatore della Fondazione Lem. “Il rilancio – precisa – si vede nei numeri e nella crescita del settore femminile. Le dirette televisive hanno aiutato la città a riscoprire il proprio lato sportivo e storico”. Gran finale domenica sera con la cena sociale delle sezioni nautiche e le premiazioni sul palco di Straborgo.

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