Coppa Risi’atori Juniores e Femminile a 10: doppio trionfo del Borgo

La Sezione Nautica Borgo Cappuccini si conferma protagonista assoluta delle Gare Remiere di Livorno, conquistando la Coppa Risi’atori Juniores e aggiungendo anche il successo nella gara femminile a 10 remi.

Coppa Risi’atori Juniores: il Borgo vola in finale

Nella prima batteria, valida per l’accesso alla finale con qualificazione delle prime due classificate, il Borgo ha fatto segnare il miglior tempo, precedendo la Venezia.

Prima batteria

Nella seconda batteria sono stati Salviano e Pontino a conquistare il pass per la finale.

Seconda batteria

Finale: il Borgo conquista la Coppa – Nell’atto conclusivo la Sezione Nautica Borgo Cappuccini ha confermato la propria superiorità, imponendosi con il tempo di 5′ 54” 71 e conquistando la Coppa Risi’atori Juniores 2026.

Classifica finale

Successo anche nella femminile a 10 remi – La giornata trionfale del Borgo è stata completata dalla vittoria nella Coppa Risi’atori femminile a 10 remi, dove l’equipaggio bianconero ha preceduto l’Ovosodo.

Classifica

Domani il gran finale – Le Gare Remiere proseguiranno domani con gli ultimi appuntamenti del programma. Alle ore 17 sono previste le gare femminile a quattro remi e maschile a 10 remi, con partenza dalla Meloria fissata per le 18.30.

Una domenica che promette spettacolo e che chiuderà un fine settimana già ricco di emozioni per il popolo del remo livornese

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