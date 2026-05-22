Coppa Santa Giulia, il Borgo domina tra juniores e 10 remi. Nel femminile trionfa Labrone 2

Il Borgo fa doppietta tra juniores e 10 remi senior, ma nel femminile è Labrone 2 (che arriva in finale nel derby con il Labrone 1) a prendersi la scena in una giornata di mare e sfide a eliminazione diretta per la Coppa Santa Giulia. Grande crescita della cantina del Labrone che, a ridosso delle gare del trittico, mette una seria ipoteca sulla cantina rivelazione di questa stagione

Nel giorno dedicato a Santa Giulia, patrona di Livorno, il mare cittadino ha regalato spettacolo, sfide tiratissime e tanta passione remiera. La Coppa Santa Giulia ha visto scendere in acqua equipaggi juniores, femminili e gozzi a 10 remi senior in una formula a eliminazione diretta: quarti di finale, semifinali e finali senza appello. A prendersi la scena è stato il Borgo, capace di conquistare sia la categoria juniores che quella senior a 10 remi, mentre nel femminile la vittoria è andata a Labrone 2.

Senior 10 remi: Borgo ancora re – Grande equilibrio anche nella categoria senior. Nei quarti il Borgo ha fatto registrare il miglior tempo di giornata superando il Pontino in 3’47’’22 contro 3’56’’80. Vittorie anche per Ovosodo su Salviano, Labrone su Ardenza e San Jacopo su Venezia.

Le semifinali hanno confermato il predominio bianconero: il Borgo ha eliminato San Jacopo in 3’47’’78 contro 3’53’’53, mentre il Labrone ha avuto la meglio su Ovosodo.

In finale il duello è stato serratissimo, ma ancora una volta il Borgo ha trovato la zampata decisiva chiudendo in 3’47’’93 contro il 3’49’’61 del Labrone, conquistando così anche la Coppa Santa Giulia senior a 10 remi.

Juniores: Borgo imprendibile – Percorso netto per il Borgo, che ha messo il turbo fin dalle batterie. Nei quarti successo su Ovosodo in 4’13’’48 contro 4’28’’24, mentre nelle altre sfide il Pontino ha avuto la meglio sul Labrone (4’29’’09 contro 4’37’’81) e Venezia ha superato Ardenza (4’22’’62 contro 4’57’’17). Salviano ha staccato il pass per le semifinali con il proprio tempo.

In semifinale il Borgo ha confermato il proprio stato di forma battendo Venezia in 4’09’’78 contro 4’14’’39. Dall’altra parte il Pontino ha eliminato Ovosodo.

La finale è stata senza storia: il Borgo ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 4’16’’10, lasciando il Pontino a 4’34’’77 e alzando così la Coppa Santa Giulia juniores.

Femminile: festa Labrone 2 – Nel femminile è stato il giorno di Labrone 2, protagonista di una prova impeccabile. Nei quarti erano arrivati i successi di Borgo su Ovosodo, Labrone 2 su Ardenza e Labrone 1 su Ovosodo 2, mentre San Jacopo aveva ottenuto il passaggio del turno con il proprio tempo. In semifinale Labrone 2 ha superato Ovosodo in 4’32’’74 contro 4’45’’53. Più combattuta l’altra sfida, con Labrone 1 capace di precedere il Borgo per appena 40 centesimi.

La finale tutta marchiata Labrone ha premiato Labrone 2, vittorioso in 4’31’’62 contro il 4’40’’45 di Labrone 1. Una chiusura perfetta per una giornata che ha celebrato al meglio la tradizione remiera livornese.

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