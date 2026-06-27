Palio del Centenario, Livorno pronta alla sfida: oggi la gara che celebra 100 anni di storia

Dopo le vittorie di Venezia nella Coppa Risi'atori e del Borgo Cappuccini alla Barontini, il gran finale della stagione remiera: oggi otto rioni si contendono il Palio Marinaro del Centenario, nato nel 1926. Borgo in boa 1, Venezia in boa 7. Occhio alla sorpresa Labrone in boa 6

È il giorno più atteso della stagione remiera livornese. Oggi, 27 giugno, va in scena il Palio Marinaro, ma questa non sarà un’edizione come le altre. È infatti il Palio del Centenario, quello che celebra i 100 anni dalla prima storica sfida tra i rioni, disputata nel 1926. Un anniversario che rende ancora più speciale la competizione simbolo della tradizione marinara cittadina.

L’edizione 2026 arriva al termine di una stagione già ricca di emozioni. A inaugurarla era stata la Coppa Risi’atori, conquistata dal Venezia, mentre la Coppa Barontini è finita nelle mani del Borgo Cappuccini, in una gara segnata dal ritiro del Venezia dopo l’omrai noto incidente avvenuto lungo il percorso sotto al Ponte dei Francesi. Adesso, però, tutti gli occhi sono puntati sul Palio Marinaro, la regata che più di ogni altra rappresenta l’anima di Livorno.

Il Palio Marinaro è la gara remiera per eccellenza, quella che racconta il rapporto indissolubile tra la città e il mare. Otto rioni si affrontano a colpi di remo su gozzi a dieci remi, lungo un percorso di 2.000 metri nello specchio d’acqua davanti alla Terrazza Mascagni, tra virate, cambi di ritmo e boe che spesso si rivelano decisive per l’esito della gara.

Dietro quei pochi minuti di regata ci sono mesi di allenamenti, sacrifici e passione, vissuti quotidianamente nelle Cantine, autentici templi del remo livornese dove i vogatori costruiscono tecnica, affiatamento e spirito di squadra. Per questo il Palio non è soltanto una competizione sportiva, ma un vero e proprio rito collettivo, capace di coinvolgere intere generazioni e di alimentare il senso di appartenenza ai propri colori.

Le boe sorteggiate

Queste le assegnazioni delle boe dopo il sorteggio.

Mini Palio

Boa Ardenza

Ardenza Boa 2: Ovosodo

Ovosodo Boa 3: Labrone

Labrone Boa 4: Borgo

Borgo Boa 5: Salviano

Salviano Boa 6: Venezia

Venezia Boa 7: San Jacopo

San Jacopo Boa 8: Pontino

Palio femminile a 4 remi

Boa 1: San Jacopo

San Jacopo Boa 2: Ardenza

Ardenza Boa 3: Borgo 2

Borgo 2 Boa 4: Ovosodo 1

Ovosodo 1 Boa 5: Borgo 1

Borgo 1 Boa 6: Ovosodo 2

Ovosodo 2 Boa 7: Labrone 1

Labrone 1 Boa 8: Labrone 2

Palio Marinaro maschile a 10 remi

Boa 1: Borgo

Borgo Boa 2: Ovosodo

Ovosodo Boa 3: Salviano

Salviano Boa 4: Ardenza

Ardenza Boa 5: San Jacopo

San Jacopo Boa 6: Labrone

Labrone Boa 7: Venezia

Venezia Boa 8: Pontino

Cento anni dopo quella prima storica sfida del 1926, Livorno è pronta a vivere un’altra pagina della sua storia. Oggi il mare davanti alla Terrazza Mascagni incoronerà il rione che entrerà nell’albo d’oro del Palio Marinaro del Centenario.

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