Gare Remiere, il Borgo inizia subito con un tris alla Coppa Liberazione

Foto di Daniele Stefanini gentilmente concessa da Gare Remiere/Fondazione LEM

l'armo bianconero ha trionfato in tutte e tre le categorie scese in acqua per la prima competizione dell'anno. I borghigiani hanno dunque alzato il trofeo al cielo nel Minipalio, nel femminile e nei gozzi a 10. Nel Dieci il Costante Neri ha battuto in finalissima gli avversari di sempre del Venezia

Parte alla grandissima la stagione delle Gare Remiere 2024 del Borgo Cappuccini. In questo 25 aprile, teatro della Coppa Liberazione, l’armo bianconero ha trionfato in tutte e tre le categorie scese in acqua per la prima competizione dell’anno. I borghigiani hanno dunque alzato il trofeo al cielo nel Minipalio, nel femminile e nei gozzi a 10.

La finalissima dei gozzi a 10 (la Coppa Liberazione si gareggia con scontri diretti) il gozzo del Costante Neri se l’è aggiudicata battendo gli avversari di sempre del Venezia.

Massima soddisfazione dunque della Cantina borghigiana per questo primo exploit stagionale che ha visto al top ogni imbarcazione scesa in acqua.

