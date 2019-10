Addio a Walter Cioni, una vita per le gare remiere

Le esequie giovedì 17 ottobre alle 15 alla camera mortuaria dell’ospedale. Il ricordo del comitato organizzare Palio Remiero e di Carlo Braccini

E’ scomparso il 16 ottobre Walter Cioni (foto tratta dal sito gareremierelivorno.it), un uomo che ha saputo donare molto al mondo remiero. Il ricordo di Carlo Braccini: “È con infinito dispiacere che ho appreso della scomparsa di Walter Cioni. Walter è stato uno dei ‘padri nobili’ della rifondazione del Palio Marinaro, avvenuta nel 1941. Insieme ad altri grandi uomini di questo ambiente, ha voluto, in un periodo veramente difficile per la nostra città, continuare a mantenere vive le tradizioni e si è impegnato affinché la corsa più bella, vanto di Livorno, non fosse dimenticata. Schietto e leale, progettò il nuovo campo di gare del Palio e dimostrò sempre infinito amore per la sua Livorno, che oggi lo saluta per l’ultimo viaggio. A chi piace agli Degli, da essi viene rapito”. Per chi volesse salutarlo per l’ultima volta le esequie saranno giovedì 17 ottobre alle 15 alla camera mortuaria dell’ospedale. Tutto il comitato organizzare Palio Remiero si stringe intorno alla famiglia esprimendo le più sincere condoglianze. “Ciao Walter, sei stato e sarai sempre per noi un punto di riferimento. Non ti dimenticheremo, sarai sempre un grande esempio per chi, come te, ama il mondo del remo”. Chi desiderasse conoscere di più sulla sua figura di Walter Cioni può leggere l’articolo pubblicato al link https://www.gareremierelivorno.it/personaggi/cioni/.