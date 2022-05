Coppa Santa Giulia, è di nuovo Borgo. L’Ovosodo trionfa nella sfida femminile

Dopo il successo ottenuto al Trofeo Liberazione la storia si ripete e con il tempo di 34,86,5 supera, per la seconda volta, la Sezione nautica Ardenza

di Giulia Bellaveglia

Nella cornice dello specchio d’acqua di fronte alla Fortezza Nuova il Borgo Cappuccini domina la scena della Coppa Santa Giulia. Dopo il successo ottenuto al Trofeo Liberazione la storia si ripete e con il tempo di 34,86,5 supera, per la seconda volta, la Sezione nautica Ardenza. Niente da fare invece per i giovani del Borgo che, nella categoria juniores, vengono battuti dalla Sezione nautica Venezia.

Per la gara femminile le “bimbe” dell’Ovosodo conquistano il primo posto battendo la Sezione nautica Labrone.