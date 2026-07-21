Gasperini sul tetto d’Europa, il velista conquista il titolo europeo Waszp

Dopo il titolo di campione di Spagna, il 21enne livornese domina anche il Campionato Europeo disputato nelle acque del Mar Menor, in Spagna. Una settimana da protagonista assoluto che lo consacra tra i migliori interpreti della classe WASZP internazionale

C’è una vela che non si limita a navigare: vola. E c’è un atleta livornese che, su quelle ali sospese sull’acqua, continua a scrivere pagine di sport straordinarie. Antonio Gasperini, 21 anni, è il nuovo campione europeo della classe WASZP, titolo conquistato al termine di una prestazione di altissimo livello.

Dall’11 al 17 luglio le acque del Mar Menor, a Los Alcázares (Murcia), in Spagna, hanno ospitato il Campionato Europeo WASZP, uno degli appuntamenti più spettacolari della vela internazionale. Ben 120 regatisti provenienti da 17 Paesi europei si sono sfidati in una settimana di regate ad altissimo livello, offrendo uno spettacolo di tecnica, velocità e adrenalina.

Il WASZP è un innovativo monoscafo a vela One Design dotato di foil, tecnologia che consente all’imbarcazione di sollevarsi completamente dall’acqua riducendo drasticamente l’attrito. Il risultato è una barca estremamente veloce e dinamica, capace di “volare” sulle onde e di raggiungere velocità sorprendenti. Essendo una classe One Design, tutte le imbarcazioni sono identiche: a fare la differenza sono esclusivamente talento, preparazione e capacità tattica dei velisti.

Le condizioni meteorologiche hanno reso il campionato particolarmente impegnativo. I continui cambi di intensità e direzione del vento hanno messo a dura prova sia gli atleti sia il comitato di regata, chiamato a gestire prove tecnicamente molto complesse. Nelle 13 regate disputate, Gasperini, già protagonista in precedenza a livello internazionale, ha dimostrato una superiorità impressionante.

Il velista livornese ha preso il comando della classifica fin dalle prime prove senza più cedere la leadership. Con cinque vittorie di giornata, una regolarità esemplare e una conduzione impeccabile, ha conquistato il titolo europeo con 13 punti di vantaggio sul secondo classificato, dominando di fatto il campionato dall’inizio alla fine.

Il successo europeo arriva al termine di un periodo straordinario. Soltanto cinque giorni prima dell’inizio dell’Europeo, sempre nelle acque del Mar Menor, si era disputato il Campionato di Spagna WASZP, utilizzato come evento di preparazione alla rassegna continentale. Gasperini, che vive a Valencia per motivi di studio, aveva conquistato anche quel titolo.

La competizione spagnola era stata resa complicata dall’assenza di vento nella giornata inaugurale, con l’annullamento delle prove del primo giorno. Le sei regate valide si sono concentrate nelle due giornate successive, caratterizzate da caldo intenso, continui salti di vento e variazioni di pressione che hanno richiesto grande capacità di adattamento. Grazie a una serie di piazzamenti estremamente regolari, Gasperini si è laureato anche campione di Spagna.

Dopo il secondo posto al Mondiale, i due titoli conquistati nel giro di pochi giorni raccontano meglio di qualsiasi statistica il momento di forma del velista livornese: prima campione di Spagna, poi campione d’Europa. Un doppio successo che conferma Antonio Gasperini tra i principali protagonisti della classe WASZP internazionale e porta ancora una volta la vela livornese ai vertici del panorama europeo.

Il suo volo è appena cominciato. E Livorno continua a essere nel suo cuore.

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