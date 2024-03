Gavorrano – Us Livorno 1915 1-0. Al Matteini decide Ampollini. Ko pesante degli amaranto

Il colpo di testa del difensore biancoblu condanna i labronici ad uno stop che complica non poco la rincorsa al sogno chiamato Serie C. Di Giordani (traversa) l'unico squillo di un Livorno troppo brutto per essere vero e oramai non più padrone del proprio destino. Facchetti decisivo in negativo, ma male anche Schiaroli, Luci, Giordani e Luis Henrique. Si salvano Camara e Goffredi, i subentrati non cambiano l'inerzia del match

di Lorenzo Evola

Una sconfitta che fa male, malissimo. Gli uomini di Fossati cadono di misura nel big match al Matteini di Gavorrano per mano di Ampollini che regala i tre punti ai biancoblu su errore madornale di Facchetti al tramonto di una prima frazione dominata dai padroni di casa. Netto passo indietro sul piano del gioco per Luci e compagni, in balia del pressing dei maremmani per buona parte della contesa, nonché sterili dalle parti di Filippis, eccezion fatta per una traversa colpita di testa da Giordani a metà della ripresa, di fronte alle tante chance create e non sfruttare dalla truppa di Masi. Gli amaranto mancano così il sorpasso in vetta e, in virtù dei successi di Grosseto e Pianese, scendono al quarto posto a cinque lunghezze di distanza proprio dalla capolista Follonica. A meno di due mesi dalla fine del campionato, la strada verso la promozione in Serie C si fa piuttosto in salita per il club di patron Esciua.

Un avvio di gara all’insegna del forcing dei padroni di casa, vicini al vantaggio dopo neanche un giro d’orologio con Pino, il quale calcia a botta sicura dopo un rinvio errato di Facchetti ma trova la provvidenziale deviazione sulla linea di Tanasa che salva gli amaranto. Non passano due minuti che stavolta è Dierna a sfiorare l’1-0 con un colpo di testa da pochi passi che si stampa clamorosamente sulla traversa a Facchetti battuto. Gli uomini di Fossati (squalificato, al suo posto Correale) faticano tremendamente a guadagnare metri e a proporsi dalle parti di Filippis, soffrendo i ritmi forsennati dei dirimpettai maremmani. Il gol di Ampollini oltre la mezz’ora è l’inevitabile conseguenza di quanto visto nella prima metà di gara. Sugli sviluppi di un corner è infatti il centrale bianco blu a sbloccare il match sfruttando una presa errata di Facchetti che non riesce a trattenere il colpo di testa piuttosto innocuo dello stesso numero 27 di Masi. Un gol che carica ulteriormente i padroni di casa che ci provano dalla distanza con Pignat e Nardella senza però trovare lo specchio. Per Luci e compagni l’unico highlight della prima frazione è un sinistro di Bellini che sfiora il palo di Filippis.

Il copione non cambia granchè nei secondi 45′, con gli uomini di Fossati che tentano di alzare leggermente il proprio baricentro ma finiscono per scontrarsi con la solidità della retroguardia di casa ed un possesso palla sterile quanto prevedibile. Sono ancora dei biancoblu le occasioni migliori, specie con Regoli e Nardella che falliscono due ghiotte palle gol sparando addosso a Facchetti (stavolta bravo a farsi trovare pronto) da posizione ravvicinata. Correale prova a mischiare le carte in tavola inserendo Cori, Brenna e Tenkorang ma non ottiene gli effetti sperati. L’unica vera opportunità per gli amaranto capita sui piedi, anzi, sulla testa di Giordani che incorna sul cross di Bellini ma colpisce la traversa a Filippis battuto. Un segnale piuttosto eloquente dello sciagurato pomeriggio di Luci e compagni, all’arrembaggio nel finale di gara senza trovare lo spazio per la stoccata vincente, con un Follonica che dall’altra parte non riesce a chiudere i conti dilapidando il raddoppio prima con Mencagli e poi con Souarè. Al triplice fischio non c’è gioia per gli oltre mille tifosi accorsi al Montervisi-Matteini di Gavorrano. Un ko che, di certo, non può non ridimensionare le prospettive di un Livorno fermatosi proprio sul più bello – un solo punto nei due big match chiave di questo finale di stagione – dopo un confortante filotto di vittorie e adesso legato più che mai alla parabola delle altre contendenti. I sette turni ancora da affrontare e il calendario all’apparenza non troppo sfavorevole obbligano a mantenere viva quella fiammella della speranza riaccesasi nell’ultimo periodo, ma resta senz’altro il rammarico per aver gettato alle ortiche due chance che potevano cambiare il futuro della compagine amaranto.

Le pagelle:

Facchetti 4.5: Pronti via e sbaglia il rinvio servendo involontariamente Pino che non trova il gol solo grazie ad un salvataggio di Tanasa. Non viene perdonato invece da Ampollini, il quale sfrutta un suo mancato controllo per siglare l’1-0. Si riscatta parzialmente con qualche buon intervento nella ripresa, ma la macchia resta.

Schiaroli 5: In confusione totale nel primo tempo, tra disimpegni errati, letture a dir poco rivedibili e eccesiva superficialità. Pino fa il bello e il cattivo tempo dalla sua parte, Fossati ed il suo staff decidono di lasciarlo negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Brenna 6: Con lui in campo la difesa guadagna un pizzico di solidità in più).

Tanasa 5.5: Salva sulla linea la conclusione di Pino dopo neanche un minuto, ma là dietro si balla come non mai nei primi 45’. Torna in cabina di regia nella ripresa ma stavolta non veste i panni del salvatore della patria.

Curcio 5.5: Non soffre neanche troppo sulla sinistra ma sono veramente troppi gli errori in fase di impostazione per uno con il suo mancino.

Camara 6: L’unico a provarci, soprattutto nella ripresa. Non trova il bandolo della matassa ma quanto meno cerca di impensierire con qualche guizzo la retroguardia maremmana.

Bellini 5.5: A questo giro anche il motorino labronico fatica nel traffico di centrocampo, finendo per perdere la bussola a lungo andare. Serve Giordani con un cross al bacio, ma il suo compagno non riesce a convertire in rete (dal 82’ Tenkorang sv).

Luci 5: Pomeriggio davvero difficile quello del capitano amaranto, in affanno di fronte alla freschezza della mediana bianco blu e autore di una serie di errori di misura non da lui, specie nella prima mezz’ora di gioco. Si riprende solo in parte con il passare dei minuti (dal 75’ Carcani sv)

Nardi 5.5: A sprazzi. Ha i numeri per uscire dal folle pressing biancoblu, ma finisce per essere inglobato nel grigiore del pomeriggio amaranto in quel di Gavorrano. Fumoso in fase offensiva, cerca di scuotersi nel finale senza troppe fortune.

Goffredi 6: Decisamente meglio rispetto alle ultime uscite. Fase offensiva praticamente non pervenuta, ma si dimostra coriaceo in copertura nonché preciso nel possesso (dal 75’ Savshak sv).

Giordani 5: Sua l’occasione più importante degli amaranto, ovvero la traversa colpita su cross di Bellini. Ma per il resto la sua prestazione è tutt’altro che positiva, anzi. Si nota pochissimo dalla trequarti in su e getta alle ortiche un interessante contropiede nella prima metà di gara.

Luis Henrique 5: Prova piuttosto abulica quella del centravanti brasiliano, sempre spalle alla porta e mai pericoloso negli ultimi venti metri. Correale lo toglie intorno all’ora di gioco per cercare maggior incisività là davanti (dal 56’ Cori 5: Ingresso impalpabile, sembra essersi perso negli ultimi mesi).

Correale 5: Prende il posto di Fossati squalificato, e forse la squadra un po’ ne risente. Inizio gara da incubo, i suoi ragazzi ci capiscono poco e niente per almeno un’ora di gioco. Aldilà della sconfitta di misura ciò che preoccupa è la performance rinunciataria offerta dalla squadra in quello che si stagliava alla vigilia come un vero e proprio snodo cruciale della stagione.

Le formazioni ufficiali:

Follonica Gavorrano (3-4-1-2): Filippis; Dierna, Ampollini, Botrini; Grifoni, Pignat, Lo Sicco, Mauro; Nardella; Regoli, Pino.

Livorno (3-5-2): Facchetti; Schiaroli (dal 46′ Brenna), Tanasa, Curcio; Camara, Bellini (dal 82′ Tenkorang), Luci (dal 75′ Carcani), Nardi, Goffredi (dal 75′ Savshak); Giordani, Luis Henrique (dal 56′ Cori).

Termina il match a Gavorrano. La rete di Ampollini condanna gli amaranto (decisamente sottotono) ad un pesante ko. 93' Giordani prova una rovesciata, facile presa per Filippis 90' Saranno cinque i minuti di recupero 89' Si perdono le misure in questo finale, Il Follonica però non approfitta degli ampi spazi lasciati dagli amaranto 86' Lo Sicco scappa via in contropiede e calcia con il destro da posizione defilata. Palla che fa la barba al palo 85' Facchetti rischia la frittata, si salvano gli amaranto in questa occasione 83' Ammonito anche Cori, reo di aver colpito Dierna 82' Spazio anche a Tenkorang per Bellini 80' Anche Curcio ci prova dalla distanza, conclusione sbilenca 79' Destro dalla distanza di Tanasa, palla larga 77' Giallo per Regoli 75' Dentro anche Savshak e Carcani per Goffredi e Luci 70' Giallo per Ampollini che trattiene vistosamente Cori 66' Traversa di Girodani! Bel cross di Bellini, Giordani svetta di testa ma trova il montante a Filippis battuto 65' Nardella si divora il raddoppio calciando addosso a Facchetti a pochi metri dalla porta 63' Lancio nel vuoto di Curcio, altro possesso cestinato dagli amaranto 57' Regoli calcia a botta sicura, si salva d’istinto Facchetti 56' Dentro Cori per Luis Henrique 55' Destro di Pino da ottima posizione, salva tutto Brenna 54' Giallo per Giordani, in ritardo su Ampollini 53' Provano ad alzare i giri del motore gli amaranto, soprattutto grazie alla verve di Camara 50' Camara prova a sfondare e conquista un corner 46' Cambio nelle file degli amaranto, dentro Brenna per Schiaroli Comincia la ripresa al Matteini Termina il primo tempo al Matteini. Follonica meritatamente in vantaggio grazie al timbro di Ampollini sugli sviluppi di un corner. Amaranto non pervenuti dalle parti di Filippis 44' Bellini riceve da Luci e ci prova con il sinistro. Conclusione che sfiora il palo di Filippis 41' Sinistro di Nardella, conclusione larga 40' Pignat ci prova da fuori, palla in curva 37' GOL DEL GAVORRANO! Facchetti manca la presa sul colpo di testa di Ampollini, favorendo il tap in dello stesso centrale bianco blu che appoggia in rete a porta vuota. Padroni di casa in vantaggio 36' Cross di Pignat, spazza in angolo Schiaroli 35' Scintille tra Nardella e Curcio, gioco fermo 32' Giallo per Dierna, in ritardo su Luis Henrique 30' Goffredi lancia Giordani in contropiede ma il numero 77 amaranto si allunga troppo la sfera e vanifica la potenziale occasione per gli amaranto 24' Cross di Grifoni, deviazione di Goffredi, corner per i padroni di casa 22' Steso Nardi, non arriva il giallo per Nardella 15' Continuano a premere il Follonica, faticano a guadagnare metri gli uomini di Fossati 10' Camara scappa via a Pino che lo stende, punizione per gli amaranto 7' Suggerimento di Bellini per Giordani, palla troppo lunga 3' Altra grande chance per i padroni di casa! Sugli sviluppi di un corner Dierna colpisce clamorosamente la traversa da pochi passi 1' Occasionissima per il Gavorrano! Pino calcia a porta vuota ma trova la deviazione in extremis di Tanasa sulla riga L’arbitro fischia l’inizio!

