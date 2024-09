Gavorrano – Us Livorno 2-2. Capparella e Dionisi non bastano. Beffa amaranto nel finale

Due svarioni di Parente e Calvosa condannano gli amaranto ad uscire con un solo punto in tasca dalla trasferta maremmana. Inutili i centri di Capparella (su rigore) e di Dionisi appena entrato dalla panchina. Bene gli autori dei gol, sugli scudi anche Marinari, Ndoye e D'Ancona.

di Lorenzo Evola

Quando oramai la seconda vittoria consecutiva sembrava a portata di mano, un rigore di Lo Sicco allo scadere costringe gli amaranto ad un pareggio che sa di sconfitta. Termina con un punto a testa il match al Malservisi – Matteini di Gavorrano, segnato da un finale al cardiopalma. Gli uomini di Indiani disputano un’ottima prima frazione e si portano avanti grazie al timbro su rigore di Capparella poco prima della mezz’ora. Nella ripresa Dionisi veste di nuovo i panni del salvatore della patria firmando l’1-2 che rende vano il pareggio siglato da Pino su errore da matita blu di Parente. Nei convulsi minuti finali però, un’ altra ingenuità, stavolta di Calvosa, regala il penalty che il capitano maremmano trasforma nel 2-2 finale. Un Livorno, insomma, che pur dimostrando dei netti passi avanti specie dal punto di vista del gioco, registra ancora qualche black out di troppo. Lacune da colmare al più presto per non rischiare di compromettere la lunga corsa all’obiettivo chiamato Serie C.

Rispetto al match di domenica contro il Trestina, sono pochi i cambi nell’undici titolare operati da Indiani, il quale lancia Cardelli tra i pali, Hamlili in mediana e Marinari sulla sinistra. Pronti via però, e gli amaranto rischiano subito di trovarsi in svantaggio. Zini viene lanciato in campo aperto e si invola a tu per tu con Cardelli, l’uscita tempestiva quanto efficace dell’estremo difensore strozza in gola l’urlo di gioia della compagine maremmana e salva i labronici da un 1-0 che sarebbe risultato pesante sin da subito. Annusato il pericolo, gli uomini di Indiani alzano i giri del motore e cominciano ad affacciarsi con più continuità dalle parti di Antonini. Le occasioni tuttavia latitano, ma poco prima della mezz’ora il match si sblocca. Sul cross dalla sinistra di Regoli, Marinari subisce un colpo da Morgantini in area, il direttore di gara non ci pensa due volte ad indicare il dischetto, tra le proteste dei biancoblu. Dagli undici metri si presenta Capparella che non sbaglia e batte Antonini con il sinistro, siglando il suo primo centro in campionato. Il Gavorrano subisce il contraccolpo e lo allora lo stesso Capparella avrebbe, dopo neanche due minuti, l’occasione per firmare la doppietta personale ma conclude troppo debolmente di destro da buona posizione, favorendo l’intervento di Antonini. Lo stesso portiere di mister Masi si rende protagonista poco più tardi con una gran parata sull’ennesimo guizzo di uno scatenato Ndoye. Prima del duplice fischio, altra chance per Capparella ma la sua conclusione finisce alle stelle.

I padroni di casa cercano di scuotersi nella ripresa ed entrano con tutt’altro piglio dagli spogliatoi. Prima è Kondaj ad impegnare Cardelli che respinge con i pugni, ma la vera occasione di inizio ripresa cade sulla testa di Zini, impreciso nell’inquadrare la porta di testa in area piccola su servizio di Kernezo. Uno scampato pericolo che risveglia la truppa di Indiani vicina al raddoppio con un destro di Bellini ben apparecchiato da Marinari ed il solito Capparella, il quale lascia partire un mancino che impegna Antonini, costretto a concedere il corner. Gli amaranto paiono poter gestire il del pallino del gioco, ma a circa venti dalla fine, sugli sviluppi di una respinta a metà campo, Parente si addormenta e lascia completamente libero Pino in area, freddo nel trafiggere un incolpevole Cardelli con un destro chirurgico. Sulla spinta dell’entusiasmo, dopo neanche un giro d’orologio è D’Este a sfiorare il vantaggio arrivando in ritardo a pochi passi dalla porta su un cross dalla destra. Indiani decide allora di attingere dalla panchina per provare a cambiare l’inerzia della gara e inserisce Currarino e Dionisi. E saranno proprio loro gli attori protagonisti del momentaneo vantaggio finale. Sulla punizione calciata da Currarino sul secondo palo è infatti lo stesso Dionisi a svettare e siglare di testa il suo secondo gol dal ritorno in maglia amaranto. Esplodono i tifosi accorsi al Matteini, così come la panchina, ma il copione del pomeriggio di Gavorrano ha in serbo un altro colpo di scena. Perché in piena zona Cesarini, in seguito ad una spizzata al limite dell’area, Calvosa non si accorge dell’arrivo di Souarè e lo stende nel tentativo di spazzare la sfera. L’arbitro non può non indicare il dischetto, Lo Sicco si incarica della battuta e spiazza Cardelli fissando il risultato finale. Al triplice fischio per gli uomini di Indiani non resta altro che buttar giù un boccone amaro e pieno di rimpianti.

Le pagelle:

Cardelli 5.5: Attento in avvio sul break di Zini, per il resto non trasmette troppa sicurezza soprattutto in uscita. Sull’episodio finale Calvosa ha maggiori colpe, ma forse poteva intervenire con più prontezza.

Parente 5: Fino al pareggio dei padroni di casa disputa una prova precisa e ordinata sull’out di destra, lungo il quale non disdegna qualche scorribanda. Poi rovina tutto con la dormita in occasione del gol di Pino, lasciato inspiegabilmente solo in area di rigore (dal 72’ Calvosa 5: Protagonista in negativo. Non si intende con Cardelli e stende Souarè, condannando i suoi al pareggio beffa finale).

Risaliti 5.5: Coinvolto anche lui nella dormita generale in extremis, per il resto non commette particolari sbavature al fianco di Brenna.

Brenna 6: Prova solida quella del capitano odierno, si incolla a Pino chiudendo tutti i boccaporti. Svetta sulle palle alte, esente da colpe in entrambi i gol subiti.

D’Ancona 6.5: A differenza di domenica scorsa sfodera tutt’altra performance sulla sinistra. Appoggia con più convinzione l’azione e contiene bene le sfuriate dei dirimpettai maremmani. Salva sulla linea una conclusione sull’1-1 che vale quasi quanto un gol.

Bellini 6.5: Rincorre tutto e tutti come al solito in mediana, con Hamlili forma una cerniera impenetrabile in mezzo al campo. Ci prova anche al tiro, sfiorando lo 0-2 con un destro che fa la barba al palo ad Antonini battuto.

Hamlili 6: Più uomo d’ordine rispetto a Bellini ma anche lui non si tira indietro nella battaglia a centrocampo. Gestisce con esperienza diversi possessi delicati, nel finale le energie vengono meno e allora Indiani lo toglie dalla contesa (dal 81’ Currarino 6.5: Entra e confeziona l’assist su punizione per il momentaneo vantaggio di Dionisi).

Ndoye 6.5: Moto continuo sulla destra nel primo tempo. Fa il bello e il cattivo tempo nei confronti di Kondaj che fa una fatica tremenda a contenerlo. Antonini gli nega la gioia del gol, nella ripresa si dedica soprattutto a difendere e ci riesce con diligenza. Finisce con i crampi ma non potrebbe essere altrimenti considerati i chilometri percorsi.

Capparella 7: Decisamente meglio rispetto alla prova incolore di domenica scorsa. Porta avanti i suoi con freddezza dagli unici metri, due minuti più tardi avrebbe la chance per raddoppiare ma dilapida tutto sparando addosso ad Antonini. Ci prova anche nella ripresa da fuori area ma Antonini si dimostra ancora attento (dal 81’ Dionisi 7: Ancora una volta entra e mette lo zampino decisivo con un gol di testa che non lascia scampo ad Antonini. Regalerebbe i tre punti alla squadra ma l’errore della retroguardia nel finale vanifica tutto).

Marinari 6.5: Tra i più attivi sin dal fischio d’inizio, si guadagna con malizia il rigore che verrà tradotto nel vantaggio amaranto da Capparella. Propositivo sulla sinistra, accompagna la manovra con qualità e quantità. Promosso (dal 70′ Russo sv).

Regoli 6: Confermato ancora dal 1’ da Indiani, fatica a rendersi pericoloso in zona gol ma svolge un gran lavoro di raccordo con la trequarti. Manda in porta Capparella con un tocco liftato ma il suo compagno spreca malamente. Cala nella ripresa, fino al momento della sostituzione (dal 57’ Rossetti 5.5: Qualche sportellata e poco altro nella mezz’ora finale).

Indiani 6: Il passo avanti rispetto alla prova incolore offerta contro il Trestina è evidente, così come, d’altro lato, la necessità di porre rimedio ancora a qualche imperfezione dei suoi nell’arco dei novanta minuti, specie dalla cintola in giù. Quest’oggi tuttavia le sorti del match vengono segnate da due svarioni individuali, sui quali ha onestamente poche colpe.

Le formazioni ufficiali:

Gavorrano (3-4-1-2): Antonini; Morgantini, Brunetti, Morelli; Kernezo, Pignat, Lo Sicco, Kondaj; Tatti; Zini, Pino.

Us Livorno (4-2-3-1): Cardelli; Parente (dal 72′ Calvosa), Brenna, Risaliti, D’Ancona; Hamlili (dal 81′ Currarino), Bellini; Ndoye, Capparella (dal 81′ Dionisi), Marinari (dal 70′ Russo); Regoli (dal 57′ Rossetti).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

95' GOL DEL GAVORRANO! Lo Sicco realizza il penalty e pareggia i conti. Beffa amaranto nel finale 94' Rigore per il Gavorrano! Sugli sviluppi di una spizzata in area Calvosa si addormenta e viene anticipato da Souarè che viene steso dallo stesso laterale amaranto. L’arbitro indica il dischetto 90' Saranno sei i minuti di recupero 88' GOOOLLL DEL LIVORNO!!! HA SEGNATO ANCORA DIONISI!!! Punizione tagliata di Currarino sul secondo palo dove svetta Dionisi che batte Antonini di testa. Livorno di nuovo in vantaggio 83' Russo calcia con il destro da posizione favorevole, si rifugia in corner Antonini 81' Dentro Currarino e Dionisi per Hamlili e Capparella 78' Ammonito anche D’Ancona per un intervento in ritardo 70' Dentro anche Calvosa per Parente 70' Fuori Marinari e dentro Russo 66' PAREGGIO DEL GAVORRANO! Su di una respinta a metà campo, la sfera carambola sui piedi di Pino lasciato colpevolmente solo in area. L’attaccante di Masi trafiggere Cardelli con un destro preciso all’angolino, pareggiando i conti al Malverisi – Matteini 61' Ndoye serve Capparella che fa partire il sinistro da fuori area, si rifugia in out Antonini 57' Dentro Rossetti per Regoli, primo cambio in casa Livorno 57' Marinari apparecchia per Bellini che calcia di prima, il tiro del centrocampista amaranto sfiora il palo alla sinistra di Antonini 55' Pino salta un paio di giocatori e calcia, blocca sicuro Cardelli 52' Zini si divora il pareggio di testa da pochi passi su assist di Kernezo 50' Giallo per Tatti, reo di un intervento scomposto su Bellini Comincia la ripresa! Termina il primo tempo al Malverisi – Matteini. Livorno in vantaggio grazie al timbro dal dischetto di Capparella. Ottimo primo tempo quello della band di Indiani 43' Capparella calcia con il mancino, conclusione alle stelle 41' Livorno che continua a proporsi con continuità dalle parti di Antonini, in difficoltà il Gavorrano 39' Ottima chiusura di Brenna che si guadagna anche un fallo a metà campo 35' Ndoye! L’ala amaranto finta con il destro e si sposta la sfera sul mancino, Antonini respinge la sua conclusione sul primo palo 33' Giallo per Bellini, in ritardo su Pignat 31' Tatti sfonda sulla destra ma non trova compagni sul secondo palo, si salvano gli uomini di Indiani 26' Ancora Capparella! Sfiora la doppietta l’esterno amaranto, troppo morbido però nel calciare con il destro da ottima posizione su assist di Regoli. Para senza patemi Antonini 25' GOOOOLLL DEL LIVORNOOOO!! HA SEGNATO CAPPARELLA! Esecuzione impeccabile del numero 14 amaranto che piazza il mancino all’incrocio. Livorno in vantaggio! 24' Rigore per il Livorno! Marinari subisce un calcione in area, il direttore indica il dischetto 18' Altro fallo subito da Capparella, Brenna reclama un’ammonizione ma il direttore di gara non estrae il giallo 15' Parente stronca un contropiede, giallo per lui 12' Cross di Parente dalla destra, nessun compagno però sfrutta il suggerimento del laterale amaranto 9' Capparella steso da Lo Sicco, punizione per gli amaranto 6' Fallo di Ndoye, punizione per i padroni di casa. Ritmi piuttosto alti in questo avvio 2' Tatti si invola a tu per tu con Cardelli, si salva in qualche modo l’estremo difensore amaranto che devia in corner L’arbitro fischia l’inizio!

