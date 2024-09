Gavorrano – Us Livorno 2-2. Capparella e Dionisi non bastano. Beffa amaranto nel finale

Rigore per il Gavorrano! Sugli sviluppi di una spizzata in area Calvosa si addormenta e viene anticipato da Souarè che viene steso dallo stesso laterale amaranto. L’arbitro indica il dischetto

GOOOLLL DEL LIVORNO!!! HA SEGNATO ANCORA DIONISI!!! Punizione tagliata di Currarino sul secondo palo dove svetta Dionisi che batte Antonini di testa. Livorno di nuovo in vantaggio

Russo calcia con il destro da posizione favorevole, si rifugia in corner Antonini

Dentro Currarino e Dionisi per Hamlili e Capparella

Ammonito anche D’Ancona per un intervento in ritardo

Dentro anche Calvosa per Parente

PAREGGIO DEL GAVORRANO! Su di una respinta a metà campo, la sfera carambola sui piedi di Pino lasciato colpevolmente solo in area. L’attaccante di Masi trafiggere Cardelli con un destro preciso all’angolino, pareggiando i conti al Malverisi – Matteini

Ndoye serve Capparella che fa partire il sinistro da fuori area, si rifugia in out Antonini

Dentro Rossetti per Regoli, primo cambio in casa Livorno

Marinari apparecchia per Bellini che calcia di prima, il tiro del centrocampista amaranto sfiora il palo alla sinistra di Antonini

Giallo per Tatti, reo di un intervento scomposto su Bellini

Termina il primo tempo al Malverisi – Matteini. Livorno in vantaggio grazie al timbro dal dischetto di Capparella. Ottimo primo tempo quello della band di Indiani

Livorno che continua a proporsi con continuità dalle parti di Antonini, in difficoltà il Gavorrano

Giallo per Bellini, in ritardo su Pignat

Tatti sfonda sulla destra ma non trova compagni sul secondo palo, si salvano gli uomini di Indiani

GOOOOLLL DEL LIVORNOOOO!! HA SEGNATO CAPPARELLA! Esecuzione impeccabile del numero 14 amaranto che piazza il mancino all’incrocio. Livorno in vantaggio!

Rigore per il Livorno! Marinari subisce un calcione in area, il direttore indica il dischetto

Altro fallo subito da Capparella, Brenna reclama un’ammonizione ma il direttore di gara non estrae il giallo

Parente stronca un contropiede, giallo per lui

Capparella steso da Lo Sicco, punizione per gli amaranto

Fallo di Ndoye, punizione per i padroni di casa. Ritmi piuttosto alti in questo avvio

2'